США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - сказал он.

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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