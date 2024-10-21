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Новости Помощь Украине
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США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн

США оголосили про новий пакет допомоги на 400 млн доларів

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - сказал он.

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин

Автор: 

помощь (7878) США (27145) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+14
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21.10.2024 15:08 Ответить
+9
Даже немножечко,
Чайная ложечка - Это уже хорошо!

(В. Пух)
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21.10.2024 14:58 Ответить
+8
Ну так не багацько щоб не було екскалаціі .
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21.10.2024 15:07 Ответить
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Даже немножечко,
Чайная ложечка - Это уже хорошо!

(В. Пух)
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21.10.2024 14:58 Ответить
так ця чайна ложечка - по старим (замортизованим) цінам. Минулого разу було $475лямів, але в Україні чомусь появився третій комплекс Patriot...
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21.10.2024 15:56 Ответить
ссоррі, два слова не длодав (грішити на сайт, мовляв, з'їв - не буду; бо це буде неправда)
Не додав "третій комплекс Patriot ВІД США".
А цих комплексів в Україні, здається, вже п'ять...
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21.10.2024 15:59 Ответить
ЗЕлені ласти потирають, є що потирити.
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21.10.2024 15:07 Ответить
Там вже буде потирено в три рази дорого закуплена б/у техніка та боеприпаси в самих штатах 😂
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21.10.2024 15:09 Ответить
Ну так не багацько щоб не було екскалаціі .
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21.10.2024 15:07 Ответить
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21.10.2024 15:08 Ответить
З 21-го, з 18 років то на 2026
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21.10.2024 15:11 Ответить
Ну ти ж ще є? Чи тобі вже 75?
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21.10.2024 15:34 Ответить
в вас діти злопці 17-18 років є?
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21.10.2024 16:25 Ответить
Ні, немає. А в чому питання? Що ви хотіли мені ним донести?
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21.10.2024 20:09 Ответить
Ні, не вгадали. Не те що телемарафон, навіть телевізор вже років 10 не дивлюсь. А якщо і є чиймося адептом, то тільки адептом України. Це ви здається з тих, хто вже готовий " договориться посередине"?
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21.10.2024 20:49 Ответить
Я готовий воювати до тих пір, поки Путін, а з ним і Росія залишать нас в спокої. Якщо при цьому зможемо повернутися на кордони 91 року, буду дуже радий. Така моя відповідь тебе задовольнить?
Контракт не підписував, але і без нього ніхто мене з арміі не відпустить 😃
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21.10.2024 21:06 Ответить
Ото й херово шо не відпустять. Аби відпустили через рік на місяців 3 додому то і інші б активніше йшли б.
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21.10.2024 22:44 Ответить
Туди ввійшли як завжди джавеліни, стінгери, стрілецька зброя і набої до неї?
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21.10.2024 15:09 Ответить
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21.10.2024 15:16 Ответить
Ну грошима ніхто не дасть. А ось по ракетам саме питання, чи будуть.
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21.10.2024 15:17 Ответить
Брехня не вірю
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21.10.2024 16:33 Ответить
У Крупи знайшли трохи менше, отже США перемогли!
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21.10.2024 16:57 Ответить
А в глиб мордору лупити можна буде? Чи ескалація, *уйло нападе?
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21.10.2024 17:13 Ответить
І що далі?
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21.10.2024 17:14 Ответить
Дякуємо Америко! Без Вашої допомоги хтозна де зара фронт був би. Дякуємо!
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21.10.2024 17:25 Ответить
Файно дякуємо !
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21.10.2024 19:06 Ответить
Нас разоружили,про що Клінтон не раз говорив,що жалкує,що сприяв вилученню ядерної зброї.А тепер допомогають.Може і війни не було б ,якби менше було таких "помічників".А українці все поклони б'ють.Неначе люди подуріли.Стравили нас з кацапами,а самі з цього витягують максимум.З колоніями завжди так,а ми колонія.Але кому я кажу...
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21.10.2024 19:44 Ответить
AH-64 жодного, f 16 жодного, це імітація домоги щоб війна тривала вічно.
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21.10.2024 22:39 Ответить
Итого:
Остаток PDA 2024 - 4.6млрд, 59% от выделенных 7.8млрд до 1 октября 2024
Остаток PDA 2022-2023 - 4.8млрд

В инете начали разбор книги «Война» Вудворда...
Кроме "Трамп плохой", описываются причины принятых решений администрацией Байдена+Камала.

Наверное начнут печатать также эти отрывки в прессе
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22.10.2024 00:56 Ответить
https://youtu.be/W32yCn1Nugc?t=1693 Один из разборов книги , в части "Байден предотвратил ядерную войну"
За счет "непоставки Украине определенных видов вооружения и путем накладывания ограничений на использование поставленного оружия"
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22.10.2024 11:18 Ответить
 
 