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США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - сказал он.
Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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+14 Огусто
показать весь комментарий21.10.2024 15:08 Ответить Ссылка
+9 Алекс Скела
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+8 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий21.10.2024 15:07 Ответить Ссылка
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(В. Пух)
Не додав "третій комплекс Patriot ВІД США".
А цих комплексів в Україні, здається, вже п'ять...
Контракт не підписував, але і без нього ніхто мене з арміі не відпустить 😃
Остаток PDA 2024 - 4.6млрд, 59% от выделенных 7.8млрд до 1 октября 2024
Остаток PDA 2022-2023 - 4.8млрд
В инете начали разбор книги «Война» Вудворда...
Кроме "Трамп плохой", описываются причины принятых решений администрацией Байдена+Камала.
Наверное начнут печатать также эти отрывки в прессе
За счет "непоставки Украине определенных видов вооружения и путем накладывания ограничений на использование поставленного оружия"