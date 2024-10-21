Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина не устоит в борьбе с Россией, то следующей может упасть Европа.
Об этом глава американского оборонного ведомства заявил в во время выступления в Дипломатической академии Украины в Киеве в понедельник, 21 октября, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет от путинского толчка. Путин не просто разрушает нормы международной системы, построенной такой страшной ценой союзниками после Второй мировой войны. Он толкает нас всех к мировой войне, где сила побеждает, где империя преобладает над суверенитетом", - заявил Остин.
По словам главы Пентагона, диктатор РФ Путин хочет показать, что его автократия может пережить мировую демократию, однако он ошибается.
"Мало какая сила мощнее демократии, которая борется за свою свободу", - убежден Остин.
Он призвал продолжать противостоять российской агрессии в Украине.
"Да, за свободу человека нужно платить цену. Но она - мизерна по сравнению с ценой, которую мы все заплатим за то, что позволим агрессии продолжаться бесконтрольно", - добавил глава Пентагона.
Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.
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і чимбільше буде закликунів тим швидше переможемо.А зброя-то таке....
"Американская логика".
Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.
вона буде згвалтована та позбавлена унитазів.
А контрольовано, то хай собі триває. Кіссінджер вмер, але його справа живе.