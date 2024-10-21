РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 180 38

Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин

Остін попередив союзників про наслідки, якщо Україна програє

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина не устоит в борьбе с Россией, то следующей может упасть Европа.

Об этом глава американского оборонного ведомства заявил в во время выступления в Дипломатической академии Украины в Киеве в понедельник, 21 октября, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет от путинского толчка. Путин не просто разрушает нормы международной системы, построенной такой страшной ценой союзниками после Второй мировой войны. Он толкает нас всех к мировой войне, где сила побеждает, где империя преобладает над суверенитетом", - заявил Остин.

По словам главы Пентагона, диктатор РФ Путин хочет показать, что его автократия может пережить мировую демократию, однако он ошибается.

"Мало какая сила мощнее демократии, которая борется за свою свободу", - убежден Остин.

Он призвал продолжать противостоять российской агрессии в Украине.

"Да, за свободу человека нужно платить цену. Но она - мизерна по сравнению с ценой, которую мы все заплатим за то, что позволим агрессии продолжаться бесконтрольно", - добавил глава Пентагона.

Также читайте: Путин не готов заплатить ту высокую цену, которую пришлось бы в случае ядерного удара против Украины или НАТО, - экс-директор ЦРУ Панетта

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

Читайте также: Нет панацеи в войне, важен совокупный эффект военных возможностей Украины, - Остин

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Потужне занепокоєння! -- то чого ж надаєте допомогу на 400 млн - а не на 4 млд
показать весь комментарий
21.10.2024 20:43 Ответить
+20
Так введіть війська НАТО . Вступайте у війну.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:45 Ответить
+18
По этому, что бы этого не случилось, нельзя разрешать наносить удары по РФ...

"Американская логика".
показать весь комментарий
21.10.2024 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужне занепокоєння! -- то чого ж надаєте допомогу на 400 млн - а не на 4 млд
показать весь комментарий
21.10.2024 20:43 Ответить
Треба залишок PDA залишити наступному президенту
показать весь комментарий
21.10.2024 21:27 Ответить
Він закликав продовжувати протистояти російській агресії в Україні.
=============
і чимбільше буде закликунів тим швидше переможемо.А зброя-то таке....
показать весь комментарий
21.10.2024 20:43 Ответить
По этому, что бы этого не случилось, нельзя разрешать наносить удары по РФ...

"Американская логика".
показать весь комментарий
21.10.2024 20:44 Ответить
ні, логіка в цьому є! вона полягає в тому, що якщо кацапи приставлять зброю американцям до голови, ті почнуть виправдовуватися, що завжди все що можна робили задля того, щоб був мир і деескалація
показать весь комментарий
21.10.2024 21:22 Ответить
https://twitter.com/share?text=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.
показать весь комментарий
22.10.2024 09:14 Ответить
То давайте всю необхідну зброю, заводьте свої війська бо буде *упа! Це вам не Ізраїль та Іран, тут ставки вищі!
показать весь комментарий
21.10.2024 20:44 Ответить
тут ставки вищі!
показать весь комментарий
21.10.2024 21:27 Ответить
Так введіть війська НАТО . Вступайте у війну.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:45 Ответить
Тому нам нормальної зброї не дають, да?
показать весь комментарий
21.10.2024 20:45 Ответить
Якщо видати книгою всі заяви "великих стурбованих", то цю книгу доведеться на возі, запряженому десятьма волами везти.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:46 Ответить
якщо корейці та китайці попруть то ми точно не втримаемось!
показать весь комментарий
21.10.2024 20:54 Ответить
зеленский войска нато не приглашает и вру-шка поддермачная помалкивает
показать весь комментарий
21.10.2024 20:55 Ответить
Коротше Остін приїхав переконувати що ніяке запрошення у НАТО, далекобійна зброя і дозвіл бити по росії Україні не треба, але одночасно Україні треба воювати всім хто є і стільки є і якомога довше. Саме воювати, протистояти, боротись, пручатись - але не перемагати.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:58 Ответить
Ураїну з 2014 року топче кацапський чобіт то де ваші дії.
показать весь комментарий
21.10.2024 20:59 Ответить
чого це вона впаде?
вона буде згвалтована та позбавлена унитазів.

показать весь комментарий
21.10.2024 21:00 Ответить
расскажи это либералам, в ЕС в США, которые против поставок оружия и ударов по рашке!!!
показать весь комментарий
21.10.2024 21:09 Ответить
"Так, за свободу людини потрібно платити ціну. Але вона мізерна порівняно з ціною, яку ми всі заплатимо за те, що дозволимо агресії тривати безконтрольно"

А контрольовано, то хай собі триває. Кіссінджер вмер, але його справа живе.
показать весь комментарий
21.10.2024 21:19 Ответить
Спасибо кэп
показать весь комментарий
21.10.2024 21:19 Ответить
Трампу треба розказати. Хоча йому пофіг...
показать весь комментарий
21.10.2024 21:24 Ответить
Так дайте бити по РФ
показать весь комментарий
21.10.2024 21:26 Ответить
Не можна. Тоді кацапи подумають що Захід ворог. А ворогом "віковічним" вони повинні вважати тільки українців.
показать весь комментарий
21.10.2024 21:42 Ответить
І саме тому, ви *****, ніхріна не робите!
показать весь комментарий
21.10.2024 21:29 Ответить
Європа кацапам не по зубам. Напаскудять трохи, але загальна відсталість чортів гарантує отримання таких люлєй що їм і не снилось. Хай навіть не відразу, але результат 100% програшний для ********** разом з китайцями, чучхеванам, кубинцями та іранцями. А ... ще є "мурзілки" з Венесуели - можуть "підтягнутися...
показать весь комментарий
21.10.2024 21:32 Ответить
Ось за що люблю дитячий форум цензора.)
показать весь комментарий
21.10.2024 21:47 Ответить
Европейцев, арабы всякие быстрее перережут чем РФ и компания нападет... Им только дай команду.
показать весь комментарий
21.10.2024 22:26 Ответить
Якби я не жив багато років в Європі то може й і повірив би. Відсоток арабів в Європі надзвичайно низький. Найбільше їх у Франції, але й там вони не мають достатньої сили щоб диктувати корінним народам свої "хотєлки". У Парижі є арабські квартали куди туристам і поліції краще не потикатися. Але це муслімські гадюшники де можуть тільки сичати, "алахакбарити" і грабувати перехожих які туди випадково забрели. За межами своїх кварталів араби сумирні як овечки. В Британії, наприклад, емігрантів депортують протягом 24 годин без усіляких там судів і бюрократичних процедур. За фактом будь якого злочину. Тих же хто народився в країні садять до вязниць. На буль яку команду від ісламських лідерів є відповідні поліцейські протоколи. Найменший натяк на тероризм провокує дуже швидку і безжальну реакцію. Але при цьому всі співчутливо (лицемірно) і вічливо посміхаються "обманутим фанатикам".
показать весь комментарий
21.10.2024 23:45 Ответить
Дешевый пафос для дурачков-аборигенов.
показать весь комментарий
21.10.2024 21:32 Ответить
І саме тому ми не дозволяємо завдавати ударів вглиб раші, не даємо вдостадь зброї і постійно глибоко занепокоєні ескалацією. Десь така логіка?
показать весь комментарий
21.10.2024 21:59 Ответить
******? A NATO нащо?!!!
показать весь комментарий
21.10.2024 22:06 Ответить
Він хоче сказати українським студентам що Україна важлива для США. Нікому іншому він таку маячню говорити не став би.
показать весь комментарий
22.10.2024 00:03 Ответить
студенти не такi тупорилi як вiд собi уявляе.
показать весь комментарий
22.10.2024 00:24 Ответить
Це скоріше показує тупість чиновника, а не студентів.
показать весь комментарий
22.10.2024 00:27 Ответить
Хоча з огляду на рівень "диполматів" усього світу, щодо студентів також є сумніви.
показать весь комментарий
22.10.2024 00:30 Ответить
То відправляйте сюди свої війська 🤷
показать весь комментарий
21.10.2024 22:10 Ответить
я якщо iм наваляють? е, який хитрий!
показать весь комментарий
22.10.2024 00:27 Ответить
Так Європейців ще мабудь ніхто не ображав. З його слів виходить що жодна країна у ЄС не зможе себе захистити? Цікаво чи буде реакція Польщі, Франції, Німеччини на такі заяви.....
показать весь комментарий
22.10.2024 03:14 Ответить
нагадує еволюціонну тезу - цього не може бути, а в цьому щось є, і хто ж цього не знає(Київ за три тижні , але ви тримайтесь , не бийте по мордору бо може розвалитись, і ..............чекаємо від США "Томагавків " українського виробництва.( $800 млн)
показать весь комментарий
22.10.2024 07:38 Ответить
 
 