Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина не устоит в борьбе с Россией, то следующей может упасть Европа.

Об этом глава американского оборонного ведомства заявил в во время выступления в Дипломатической академии Украины в Киеве в понедельник, 21 октября, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет от путинского толчка. Путин не просто разрушает нормы международной системы, построенной такой страшной ценой союзниками после Второй мировой войны. Он толкает нас всех к мировой войне, где сила побеждает, где империя преобладает над суверенитетом", - заявил Остин.

По словам главы Пентагона, диктатор РФ Путин хочет показать, что его автократия может пережить мировую демократию, однако он ошибается.

"Мало какая сила мощнее демократии, которая борется за свою свободу", - убежден Остин.

Он призвал продолжать противостоять российской агрессии в Украине.

"Да, за свободу человека нужно платить цену. Но она - мизерна по сравнению с ценой, которую мы все заплатим за то, что позволим агрессии продолжаться бесконтрольно", - добавил глава Пентагона.

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Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Остин также объявил новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн.

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