УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 180 38

Якщо Україна потрапить під путінський чобіт, то вся Європа впаде, - Остін

Остін попередив союзників про наслідки, якщо Україна програє

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Україна не встоїть у боротьбі з Росією, то наступною може впасти Європа. 

Про це очільник американського оборонного відомства заявив в під час виступу в Дипломатичній академії України в Києві в понеділок, 21 жовтня, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна потрапить під путінський чобіт, то вся Європа впаде від путінського поштовху. Путін не просто руйнує норми міжнародної системи, побудованої такою страшною ціною союзниками після Другої світової війни. Він штовхає нас усіх до світової війни, де сила перемагає, де імперія переважає над суверенітетом", - заявив Остін.

За словами очільника Пентагону, диктатор РФ Путін хоче показати, що його автократія може пережити світову демократію, однак він помиляється.

"Мало яка сила потужніша за демократію, яка бореться за свою свободу", - переконаний Остін.

Він закликав продовжувати протистояти російській агресії в Україні.

"Так, за свободу людини потрібно платити ціну. Але вона мізерна порівняно з ціною, яку ми всі заплатимо за те, що дозволимо агресії тривати безконтрольно", - додав глава Пентагону.

Читайте також: Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

Читайте також: Немає панацеї у війні, важливий сукупний ефект військових можливостей України, - Остін

Автор: 

путін володимир (24124) росія (66070) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Потужне занепокоєння! -- то чого ж надаєте допомогу на 400 млн - а не на 4 млд
показати весь коментар
21.10.2024 20:43 Відповісти
+20
Так введіть війська НАТО . Вступайте у війну.
показати весь коментар
21.10.2024 20:45 Відповісти
+18
По этому, что бы этого не случилось, нельзя разрешать наносить удары по РФ...

"Американская логика".
показати весь коментар
21.10.2024 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужне занепокоєння! -- то чого ж надаєте допомогу на 400 млн - а не на 4 млд
показати весь коментар
21.10.2024 20:43 Відповісти
Треба залишок PDA залишити наступному президенту
показати весь коментар
21.10.2024 21:27 Відповісти
Він закликав продовжувати протистояти російській агресії в Україні.
=============
і чимбільше буде закликунів тим швидше переможемо.А зброя-то таке....
показати весь коментар
21.10.2024 20:43 Відповісти
По этому, что бы этого не случилось, нельзя разрешать наносить удары по РФ...

"Американская логика".
показати весь коментар
21.10.2024 20:44 Відповісти
ні, логіка в цьому є! вона полягає в тому, що якщо кацапи приставлять зброю американцям до голови, ті почнуть виправдовуватися, що завжди все що можна робили задля того, щоб був мир і деескалація
показати весь коментар
21.10.2024 21:22 Відповісти
https://twitter.com/share?text=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%9D%D0%9F%D0%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F723112-ataki-ukraini-na-rosijski-npz-mozut-vplinuti-na-svitovi-energorinki-ostin%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.
показати весь коментар
22.10.2024 09:14 Відповісти
То давайте всю необхідну зброю, заводьте свої війська бо буде *упа! Це вам не Ізраїль та Іран, тут ставки вищі!
показати весь коментар
21.10.2024 20:44 Відповісти
тут ставки вищі!
показати весь коментар
21.10.2024 21:27 Відповісти
Так введіть війська НАТО . Вступайте у війну.
показати весь коментар
21.10.2024 20:45 Відповісти
Тому нам нормальної зброї не дають, да?
показати весь коментар
21.10.2024 20:45 Відповісти
Якщо видати книгою всі заяви "великих стурбованих", то цю книгу доведеться на возі, запряженому десятьма волами везти.
показати весь коментар
21.10.2024 20:46 Відповісти
якщо корейці та китайці попруть то ми точно не втримаемось!
показати весь коментар
21.10.2024 20:54 Відповісти
зеленский войска нато не приглашает и вру-шка поддермачная помалкивает
показати весь коментар
21.10.2024 20:55 Відповісти
Коротше Остін приїхав переконувати що ніяке запрошення у НАТО, далекобійна зброя і дозвіл бити по росії Україні не треба, але одночасно Україні треба воювати всім хто є і стільки є і якомога довше. Саме воювати, протистояти, боротись, пручатись - але не перемагати.
показати весь коментар
21.10.2024 20:58 Відповісти
Ураїну з 2014 року топче кацапський чобіт то де ваші дії.
показати весь коментар
21.10.2024 20:59 Відповісти
чого це вона впаде?
вона буде згвалтована та позбавлена унитазів.

показати весь коментар
21.10.2024 21:00 Відповісти
расскажи это либералам, в ЕС в США, которые против поставок оружия и ударов по рашке!!!
показати весь коментар
21.10.2024 21:09 Відповісти
"Так, за свободу людини потрібно платити ціну. Але вона мізерна порівняно з ціною, яку ми всі заплатимо за те, що дозволимо агресії тривати безконтрольно"

А контрольовано, то хай собі триває. Кіссінджер вмер, але його справа живе.
показати весь коментар
21.10.2024 21:19 Відповісти
Спасибо кэп
показати весь коментар
21.10.2024 21:19 Відповісти
Трампу треба розказати. Хоча йому пофіг...
показати весь коментар
21.10.2024 21:24 Відповісти
Так дайте бити по РФ
показати весь коментар
21.10.2024 21:26 Відповісти
Не можна. Тоді кацапи подумають що Захід ворог. А ворогом "віковічним" вони повинні вважати тільки українців.
показати весь коментар
21.10.2024 21:42 Відповісти
І саме тому, ви *****, ніхріна не робите!
показати весь коментар
21.10.2024 21:29 Відповісти
Європа кацапам не по зубам. Напаскудять трохи, але загальна відсталість чортів гарантує отримання таких люлєй що їм і не снилось. Хай навіть не відразу, але результат 100% програшний для ********** разом з китайцями, чучхеванам, кубинцями та іранцями. А ... ще є "мурзілки" з Венесуели - можуть "підтягнутися...
показати весь коментар
21.10.2024 21:32 Відповісти
Ось за що люблю дитячий форум цензора.)
показати весь коментар
21.10.2024 21:47 Відповісти
Европейцев, арабы всякие быстрее перережут чем РФ и компания нападет... Им только дай команду.
показати весь коментар
21.10.2024 22:26 Відповісти
Якби я не жив багато років в Європі то може й і повірив би. Відсоток арабів в Європі надзвичайно низький. Найбільше їх у Франції, але й там вони не мають достатньої сили щоб диктувати корінним народам свої "хотєлки". У Парижі є арабські квартали куди туристам і поліції краще не потикатися. Але це муслімські гадюшники де можуть тільки сичати, "алахакбарити" і грабувати перехожих які туди випадково забрели. За межами своїх кварталів араби сумирні як овечки. В Британії, наприклад, емігрантів депортують протягом 24 годин без усіляких там судів і бюрократичних процедур. За фактом будь якого злочину. Тих же хто народився в країні садять до вязниць. На буль яку команду від ісламських лідерів є відповідні поліцейські протоколи. Найменший натяк на тероризм провокує дуже швидку і безжальну реакцію. Але при цьому всі співчутливо (лицемірно) і вічливо посміхаються "обманутим фанатикам".
показати весь коментар
21.10.2024 23:45 Відповісти
Дешевый пафос для дурачков-аборигенов.
показати весь коментар
21.10.2024 21:32 Відповісти
І саме тому ми не дозволяємо завдавати ударів вглиб раші, не даємо вдостадь зброї і постійно глибоко занепокоєні ескалацією. Десь така логіка?
показати весь коментар
21.10.2024 21:59 Відповісти
******? A NATO нащо?!!!
показати весь коментар
21.10.2024 22:06 Відповісти
Він хоче сказати українським студентам що Україна важлива для США. Нікому іншому він таку маячню говорити не став би.
показати весь коментар
22.10.2024 00:03 Відповісти
студенти не такi тупорилi як вiд собi уявляе.
показати весь коментар
22.10.2024 00:24 Відповісти
Це скоріше показує тупість чиновника, а не студентів.
показати весь коментар
22.10.2024 00:27 Відповісти
Хоча з огляду на рівень "диполматів" усього світу, щодо студентів також є сумніви.
показати весь коментар
22.10.2024 00:30 Відповісти
То відправляйте сюди свої війська 🤷
показати весь коментар
21.10.2024 22:10 Відповісти
я якщо iм наваляють? е, який хитрий!
показати весь коментар
22.10.2024 00:27 Відповісти
Так Європейців ще мабудь ніхто не ображав. З його слів виходить що жодна країна у ЄС не зможе себе захистити? Цікаво чи буде реакція Польщі, Франції, Німеччини на такі заяви.....
показати весь коментар
22.10.2024 03:14 Відповісти
нагадує еволюціонну тезу - цього не може бути, а в цьому щось є, і хто ж цього не знає(Київ за три тижні , але ви тримайтесь , не бийте по мордору бо може розвалитись, і ..............чекаємо від США "Томагавків " українського виробництва.( $800 млн)
показати весь коментар
22.10.2024 07:38 Відповісти
 
 