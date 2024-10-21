Якщо Україна потрапить під путінський чобіт, то вся Європа впаде, - Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Україна не встоїть у боротьбі з Росією, то наступною може впасти Європа.
Про це очільник американського оборонного відомства заявив в під час виступу в Дипломатичній академії України в Києві в понеділок, 21 жовтня, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Україна потрапить під путінський чобіт, то вся Європа впаде від путінського поштовху. Путін не просто руйнує норми міжнародної системи, побудованої такою страшною ціною союзниками після Другої світової війни. Він штовхає нас усіх до світової війни, де сила перемагає, де імперія переважає над суверенітетом", - заявив Остін.
За словами очільника Пентагону, диктатор РФ Путін хоче показати, що його автократія може пережити світову демократію, однак він помиляється.
"Мало яка сила потужніша за демократію, яка бореться за свою свободу", - переконаний Остін.
Він закликав продовжувати протистояти російській агресії в Україні.
"Так, за свободу людини потрібно платити ціну. Але вона мізерна порівняно з ціною, яку ми всі заплатимо за те, що дозволимо агресії тривати безконтрольно", - додав глава Пентагону.
Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року
Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.
У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
Остін також оголосив новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн.
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і чимбільше буде закликунів тим швидше переможемо.А зброя-то таке....
"Американская логика".
Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.
вона буде згвалтована та позбавлена унитазів.
А контрольовано, то хай собі триває. Кіссінджер вмер, але його справа живе.