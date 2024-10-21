Немає панацеї у війні, важливий сукупний ефект військових можливостей України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що для перемоги у війні важливим є сукупний ефект військових можливостей українських сил і "зосередженість на тому, що працює".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає панацеї. Жодна можливість поодинці не поверне часу назад. Жодна система не покладе краю нападу Путіна. Важливо те, як Україна дасть відсіч. Важливий сукупний ефект ваших військових можливостей, і важливо зберігати концентрацію на тому, що працює", - сказав Остін під час свого виступу в Дипломатичній академії при МЗС України.

Він запевнив, що США і далі захищатимуть право українського народу жити в безпеці й свободі.

"Цілі Америки залишаються ясними, досяжними й принциповими. Ми прагнемо вільної і суверенної України, здатної захистити себе від російської агресії сьогодні й стримати її в майбутньому", - наголосив глава Пентагону.

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Міністр також заявив, що "результат боротьби України за свободу допоможе визначити траєкторію глобальної безпеки в XXI столітті". За його словами, "на кону майбутнє Європи, на кону сила НАТО, і на кону безпека Америки".