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Новини Війна
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Немає панацеї у війні, важливий сукупний ефект військових можливостей України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що для перемоги у війні важливим є сукупний ефект військових можливостей українських сил і "зосередженість на тому, що працює".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає панацеї. Жодна можливість поодинці не поверне часу назад. Жодна система не покладе краю нападу Путіна. Важливо те, як Україна дасть відсіч. Важливий сукупний ефект ваших військових можливостей, і важливо зберігати концентрацію на тому, що працює", - сказав Остін під час свого виступу в Дипломатичній академії при МЗС України.

Він запевнив, що США і далі захищатимуть право українського народу жити в безпеці й свободі.

"Цілі Америки залишаються ясними, досяжними й принциповими. Ми прагнемо вільної і суверенної України, здатної захистити себе від російської агресії сьогодні й стримати її в майбутньому", - наголосив глава Пентагону.

Читайте також: США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін

Міністр також заявив, що "результат боротьби України за свободу допоможе визначити траєкторію глобальної безпеки в XXI столітті". За його словами, "на кону майбутнє Європи, на кону сила НАТО, і на кону безпека Америки".

Автор: 

Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
он сказал типа: - удары по рашке западным оружием вам не помогут !!! Не надейтесь на наше разрешение.
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21.10.2024 20:17 Відповісти
+4
Коротше -- відбиваитесь тим шо в вас є
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21.10.2024 20:14 Відповісти
+1
Ідіот,повний.На кону Україна, чи це йому по коліна... .
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21.10.2024 20:20 Відповісти
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Коротше -- відбиваитесь тим шо в вас є
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21.10.2024 20:14 Відповісти
он сказал типа: - удары по рашке западным оружием вам не помогут !!! Не надейтесь на наше разрешение.
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21.10.2024 20:17 Відповісти
Ідіот,повний.На кону Україна, чи це йому по коліна... .
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21.10.2024 20:20 Відповісти
На кону відновлення СССР2, ось що для нього важливе, для всіх країн НАТО вкрай важливо, щоб Україна не капітулювала інакше вони отримують СССР2 і наступні будуть вони... на смерті українців їм відверто насрати, бо інакше постачання зброї і її номенклатура були зовсім іншими...
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21.10.2024 20:29 Відповісти
Що з датою реєстрації владімірок?
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21.10.2024 20:29 Відповісти
Заплював монітор, не можна це спокійно читати
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21.10.2024 20:22 Відповісти
А чого плюватись? Поки кацапи завязли в Україні, безяйцевий захід намагається знайти альтернативу яйцям. Порожняковий варіант звісно, але боягуство завжди раціоналізується боягузами в обережність.
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21.10.2024 20:33 Відповісти
Йди до бісової матері ,Ллойд.
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21.10.2024 20:30 Відповісти
надеемся ты поговорил с нужными людьми о важных делах без гундосого ермака?
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21.10.2024 20:52 Відповісти
Гарант Ллойд.Де ваші гарантії безпеки,що заявляли Будапештськом меморандумі?
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21.10.2024 21:08 Відповісти
Колись предки Ллойда були рабами ! Обами теж.
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21.10.2024 21:11 Відповісти
С одной стороны говорит "Важен совокупный эффект ваших военных возможностей",
а с другой добавить чтото в совокупность - не имеет желаения...

Понятно, какой посыл привез от текущей администрации...
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21.10.2024 21:26 Відповісти
Важлива совокупність, але воюйте без деяких елементів цієї совокупності.
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21.10.2024 21:40 Відповісти
 
 