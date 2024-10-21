Нет панацеи в войне, важен совокупный эффект военных возможностей Украины, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для победы в войне важен совокупный эффект военных возможностей украинских сил и "сосредоточенность на том, что работает".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет панацеи. Ни одна возможность в одиночку не повернет время вспять. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важно то, как Украина даст отпор. Важен совокупный эффект ваших военных возможностей, и важно сохранять концентрацию на том, что работает", - сказал Остин во время своего выступления в Дипломатической академии при МИД Украины.
Он заверил, что США и дальше будут защищать право украинского народа жить в безопасности и свободе.
"Цели Америки остаются ясными, достижимыми и принципиальными. Мы стремимся к свободной и суверенной Украине, способной защитить себя от российской агрессии сегодня и сдержать ее в будущем", - подчеркнул глава Пентагона.
Министр также заявил, что "результат борьбы Украины за свободу поможет определить траекторию глобальной безопасности в XXI веке". По его словам, "на кону - будущее Европы, на кону сила НАТО, и на кону безопасность Америки".
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а с другой добавить чтото в совокупность - не имеет желаения...
Понятно, какой посыл привез от текущей администрации...