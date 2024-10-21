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Новости Война
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Нет панацеи в войне, важен совокупный эффект военных возможностей Украины, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для победы в войне важен совокупный эффект военных возможностей украинских сил и "сосредоточенность на том, что работает".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет панацеи. Ни одна возможность в одиночку не повернет время вспять. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важно то, как Украина даст отпор. Важен совокупный эффект ваших военных возможностей, и важно сохранять концентрацию на том, что работает", - сказал Остин во время своего выступления в Дипломатической академии при МИД Украины.

Он заверил, что США и дальше будут защищать право украинского народа жить в безопасности и свободе.

"Цели Америки остаются ясными, достижимыми и принципиальными. Мы стремимся к свободной и суверенной Украине, способной защитить себя от российской агрессии сегодня и сдержать ее в будущем", - подчеркнул глава Пентагона.

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Министр также заявил, что "результат борьбы Украины за свободу поможет определить траекторию глобальной безопасности в XXI веке". По его словам, "на кону - будущее Европы, на кону сила НАТО, и на кону безопасность Америки".

Автор: 

Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
он сказал типа: - удары по рашке западным оружием вам не помогут !!! Не надейтесь на наше разрешение.
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21.10.2024 20:17 Ответить
+4
Коротше -- відбиваитесь тим шо в вас є
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21.10.2024 20:14 Ответить
+1
Ідіот,повний.На кону Україна, чи це йому по коліна... .
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21.10.2024 20:20 Ответить
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Коротше -- відбиваитесь тим шо в вас є
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21.10.2024 20:14 Ответить
он сказал типа: - удары по рашке западным оружием вам не помогут !!! Не надейтесь на наше разрешение.
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21.10.2024 20:17 Ответить
Ідіот,повний.На кону Україна, чи це йому по коліна... .
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21.10.2024 20:20 Ответить
На кону відновлення СССР2, ось що для нього важливе, для всіх країн НАТО вкрай важливо, щоб Україна не капітулювала інакше вони отримують СССР2 і наступні будуть вони... на смерті українців їм відверто насрати, бо інакше постачання зброї і її номенклатура були зовсім іншими...
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21.10.2024 20:29 Ответить
Що з датою реєстрації владімірок?
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21.10.2024 20:29 Ответить
Заплював монітор, не можна це спокійно читати
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21.10.2024 20:22 Ответить
А чого плюватись? Поки кацапи завязли в Україні, безяйцевий захід намагається знайти альтернативу яйцям. Порожняковий варіант звісно, але боягуство завжди раціоналізується боягузами в обережність.
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21.10.2024 20:33 Ответить
Йди до бісової матері ,Ллойд.
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21.10.2024 20:30 Ответить
надеемся ты поговорил с нужными людьми о важных делах без гундосого ермака?
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21.10.2024 20:52 Ответить
Гарант Ллойд.Де ваші гарантії безпеки,що заявляли Будапештськом меморандумі?
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21.10.2024 21:08 Ответить
Колись предки Ллойда були рабами ! Обами теж.
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21.10.2024 21:11 Ответить
С одной стороны говорит "Важен совокупный эффект ваших военных возможностей",
а с другой добавить чтото в совокупность - не имеет желаения...

Понятно, какой посыл привез от текущей администрации...
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21.10.2024 21:26 Ответить
Важлива совокупність, але воюйте без деяких елементів цієї совокупності.
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21.10.2024 21:40 Ответить
 
 