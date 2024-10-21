Зеленский и Остин обсудили расширение использования дальнобойного оружия и оборонные нужды. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, который содержит боеприпасы, военную технику и вооружение", - говорится в сообщении.
По словам президента, с Остином обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.
"Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.
Благодарны Президенту Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за всю их поддержку с начала полномасштабного вторжения России. Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", - подытожил глава государства.
Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.
В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Во время визита Остин заявил, что США предоставят Украине новый пакет помощи на $400 млн.
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Тим 73% що, "хоч поржем"?
Реально свідомі, ясно усвідомлюють, яких ресурсів потребує така програма і до яких наслідків призведе не те, щоб її виконати, а навіть її ПОЧАТОК.
Та й яке ЯО ви зможете побудувати?
Ви шкільну програму фізики НЕ ЗМОЖЕТЕ здати хоча би "на трійку".
А зі 100 грн. виділених грошей - вкрадете 200 грн!
не пересікайте червоні линіі - я технар
чи коричневі?
1. до виборів НІЧОГО не буде.
2. без демократії в Україні НІЧОГО не буде.
3. без контролю за фінансами НІЧОГО не буде.
Так що же вони могли там обговорювати?!
повноваження зе!поца давно закінчились.
тепер воно, не прийняти рішення, а обговорити.
але ж зе!гундос продовжує тягати з собою єрмачину, котрого остін на дух не переносить.