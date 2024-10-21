Зеленский и Остин обсудили расширение использования дальнобойного оружия и оборонные нужды. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, который содержит боеприпасы, военную технику и вооружение", - говорится в сообщении.

По словам президента, с Остином обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.

"Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.



Благодарны Президенту Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за всю их поддержку с начала полномасштабного вторжения России. Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", - подытожил глава государства.

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Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита Остин заявил, что США предоставят Украине новый пакет помощи на $400 млн.

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