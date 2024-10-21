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Зеленский и Остин обсудили расширение использования дальнобойного оружия и оборонные нужды. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, который содержит боеприпасы, военную технику и вооружение", - говорится в сообщении.

По словам президента, с Остином обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.

"Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.

Благодарны Президенту Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за всю их поддержку с начала полномасштабного вторжения России. Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", - подытожил глава государства.

Также читайте: США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн

Визит Остина в Киев 21 октября 2024 года

Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев.

В Киеве Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время визита Остин заявил, что США предоставят Украине новый пакет помощи на $400 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин считает, что Украина должна использовать собственные БПЛА для ударов вглубь РФ: доказали свою эффективность и точность

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+1
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21.10.2024 17:31 Ответить
+1
⬆️маячня, за межами здорового сміху.
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21.10.2024 17:33 Ответить
+1
їм мільйон разів говорили:
1. до виборів НІЧОГО не буде.
2. без демократії в Україні НІЧОГО не буде.
3. без контролю за фінансами НІЧОГО не буде.
Так що же вони могли там обговорювати?!
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21.10.2024 17:35 Ответить
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21.10.2024 17:31 Ответить
⬆️маячня, за межами здорового сміху.
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21.10.2024 17:33 Ответить
А українцям подобається
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21.10.2024 17:35 Ответить
Якім українцям?
Тим 73% що, "хоч поржем"?
Реально свідомі, ясно усвідомлюють, яких ресурсів потребує така програма і до яких наслідків призведе не те, щоб її виконати, а навіть її ПОЧАТОК.
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21.10.2024 17:38 Ответить
Ви мене не умовляйте - усі хто проти ЯО В УКРАЇНІ - кацапи
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21.10.2024 17:58 Ответить
Я таких у 2019-му умовляв, ще тоді зрозумів, що умовляти ідіотів - МАРНА СПРАВА!
Та й яке ЯО ви зможете побудувати?
Ви шкільну програму фізики НЕ ЗМОЖЕТЕ здати хоча би "на трійку".
А зі 100 грн. виділених грошей - вкрадете 200 грн!
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21.10.2024 18:05 Ответить
Ви шкільну програму фізики НЕ ЗМОЖЕТЕ здати хоча би "на трійку".
не пересікайте червоні линіі - я технар
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21.10.2024 18:10 Ответить
червоні лінії?
чи коричневі?
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21.10.2024 18:25 Ответить
їм мільйон разів говорили:
1. до виборів НІЧОГО не буде.
2. без демократії в Україні НІЧОГО не буде.
3. без контролю за фінансами НІЧОГО не буде.
Так що же вони могли там обговорювати?!
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21.10.2024 17:35 Ответить
ще й притягли завгоспа
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21.10.2024 17:37 Ответить
все вірно.
повноваження зе!поца давно закінчились.
тепер воно, не прийняти рішення, а обговорити.
але ж зе!гундос продовжує тягати з собою єрмачину, котрого остін на дух не переносить.
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21.10.2024 17:45 Ответить
А як це , розширювати те , що не існує ?
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21.10.2024 19:04 Ответить
 
 