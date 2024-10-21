УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11349 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 506 12

Зеленський та Остін обговорили розширення використання далекобійної зброї та оборонні потреби. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який містить боєприпаси, військову техніку та озброєння", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, із Остіном обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів.

"Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони.

Вдячні Президенту Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народові за всю їхню підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом з усіма нашими союзниками ми працюємо над забезпеченням перемоги та миру для України й усіх миролюбних народів", - підсумував глава держави.

Читайте також: Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Під час візиту Остін заявив, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на $400 млн.

Читайте: США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
показати весь коментар
21.10.2024 17:31 Відповісти
+1
⬆️маячня, за межами здорового сміху.
показати весь коментар
21.10.2024 17:33 Відповісти
+1
їм мільйон разів говорили:
1. до виборів НІЧОГО не буде.
2. без демократії в Україні НІЧОГО не буде.
3. без контролю за фінансами НІЧОГО не буде.
Так що же вони могли там обговорювати?!
показати весь коментар
21.10.2024 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.10.2024 17:31 Відповісти
⬆️маячня, за межами здорового сміху.
показати весь коментар
21.10.2024 17:33 Відповісти
А українцям подобається
показати весь коментар
21.10.2024 17:35 Відповісти
Якім українцям?
Тим 73% що, "хоч поржем"?
Реально свідомі, ясно усвідомлюють, яких ресурсів потребує така програма і до яких наслідків призведе не те, щоб її виконати, а навіть її ПОЧАТОК.
показати весь коментар
21.10.2024 17:38 Відповісти
Ви мене не умовляйте - усі хто проти ЯО В УКРАЇНІ - кацапи
показати весь коментар
21.10.2024 17:58 Відповісти
Я таких у 2019-му умовляв, ще тоді зрозумів, що умовляти ідіотів - МАРНА СПРАВА!
Та й яке ЯО ви зможете побудувати?
Ви шкільну програму фізики НЕ ЗМОЖЕТЕ здати хоча би "на трійку".
А зі 100 грн. виділених грошей - вкрадете 200 грн!
показати весь коментар
21.10.2024 18:05 Відповісти
Ви шкільну програму фізики НЕ ЗМОЖЕТЕ здати хоча би "на трійку".
не пересікайте червоні линіі - я технар
показати весь коментар
21.10.2024 18:10 Відповісти
червоні лінії?
чи коричневі?
показати весь коментар
21.10.2024 18:25 Відповісти
їм мільйон разів говорили:
1. до виборів НІЧОГО не буде.
2. без демократії в Україні НІЧОГО не буде.
3. без контролю за фінансами НІЧОГО не буде.
Так що же вони могли там обговорювати?!
показати весь коментар
21.10.2024 17:35 Відповісти
ще й притягли завгоспа
показати весь коментар
21.10.2024 17:37 Відповісти
все вірно.
повноваження зе!поца давно закінчились.
тепер воно, не прийняти рішення, а обговорити.
але ж зе!гундос продовжує тягати з собою єрмачину, котрого остін на дух не переносить.
показати весь коментар
21.10.2024 17:45 Відповісти
А як це , розширювати те , що не існує ?
показати весь коментар
21.10.2024 19:04 Відповісти
 
 