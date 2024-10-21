Зеленський та Остін обговорили розширення використання далекобійної зброї та оборонні потреби. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який містить боєприпаси, військову техніку та озброєння", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, із Остіном обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів.

"Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони.



Вдячні Президенту Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народові за всю їхню підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом з усіма нашими союзниками ми працюємо над забезпеченням перемоги та миру для України й усіх миролюбних народів", - підсумував глава держави.

Читайте також: Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Візит Остіна до Києва 21 жовтня 2024 року

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

У Києві Остін зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Під час візиту Остін заявив, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на $400 млн.

Читайте: США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін