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Остин считает, что Украина должна использовать собственные БпЛА для ударов вглубь РФ: доказали свою эффективность и точность

Остін високо оцінив українські БпЛА

Украина может наносить дальнобойные удары по территории России дронами собственного производства. Украинские БпЛА уже доказали свою эффективность и точность.

Об этом заявил в Брюсселе после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ.

Остин отметил, что Украина очень успешно использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, Остин вспомнил, что недавно украинские защитники поразили несколько вражеских складов с боеприпасами стратегического уровня. Это, по его словам, повлияло на ситуацию на поле боя.

Также глава Пентагона отметил, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

Кроме этого, он добавил, что по сравнению с ракетами беспилотники имеют меньшую стоимость.

"Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точным наведением стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Поэтому если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это замечательный потенциал", - сказал американский министр.

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Напоследок Остин отметил, что только Украине решать, как использовать дальнобойные дроны собственного производства.

"Как они (украинцы, - ред.) используют эти способности, которые сами производят, - это их дело", - отметил министр обороны США.

Ранее в Минцифры сообщали, что в 2024 году по сравнению с 2023 производственные мощности украинской дроновой индустрии выросли в 10 раз.

Смотрите также: За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

 

Автор: 

производство (474) дроны (4089) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
Ми взагалі всім своїм б'ємо! Вас не дочекаєшсі.....
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18.10.2024 18:24 Ответить
+7
Маса бойової частини БпЛА до 50 кг, маса бойової частини балістичної ракети близько 0,5 тонни,
Про яку ефективність того БпЛА йде річ, проти великих військових цілей !?
Краще вже б мовчали, аби не ганьбитися.
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18.10.2024 19:06 Ответить
+5
Ну так, ви своїми ракетами можете хіба що по хусітам бити. І то настільки "вдало", що вони й досі ваші бази обстрілюють.
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18.10.2024 18:40 Ответить
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ЗЕ - Остіну:
Ми б змогли виділити більше грошей на власні БПЛА, но тоді ми не зможимо будувати дороги і 3,14здити гроши.
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18.10.2024 18:16 Ответить
Так ми ж і без Остіна б"єм - маловато - рашка Шахедів в рази більше штампує
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18.10.2024 18:20 Ответить
Ми взагалі всім своїм б'ємо! Вас не дочекаєшсі.....
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18.10.2024 18:24 Ответить
Ну так, ви своїми ракетами можете хіба що по хусітам бити. І то настільки "вдало", що вони й досі ваші бази обстрілюють.
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18.10.2024 18:40 Ответить
Й.ОБАНА СЦИКЛИВА чорнодупа паскудо, лізь на свою бананову пальму накуй1 Чорнопикий раб, який забув історію предків.
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18.10.2024 18:45 Ответить
В нас ракет мало. От в чому проблема. А ви не тільки даєте малу кількість, ще й вказуєте, куди бити.
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18.10.2024 18:50 Ответить
Маса бойової частини БпЛА до 50 кг, маса бойової частини балістичної ракети близько 0,5 тонни,
Про яку ефективність того БпЛА йде річ, проти великих військових цілей !?
Краще вже б мовчали, аби не ганьбитися.
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18.10.2024 19:06 Ответить
Безпілотник летит довго.
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18.10.2024 19:18 Ответить
Обісцяна мавпа. Расизм.
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18.10.2024 19:52 Ответить
There are two dilemmas that rattle the human scull. How do you hold on to someone who won't stay, and how do you get rid of someone who won't go? Both will find all kinds of reasons, especially the one who wants out.
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18.10.2024 22:14 Ответить
 
 