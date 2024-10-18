Остин считает, что Украина должна использовать собственные БпЛА для ударов вглубь РФ: доказали свою эффективность и точность

Украина может наносить дальнобойные удары по территории России дронами собственного производства. Украинские БпЛА уже доказали свою эффективность и точность.

Об этом заявил в Брюсселе после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ.

Остин отметил, что Украина очень успешно использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, Остин вспомнил, что недавно украинские защитники поразили несколько вражеских складов с боеприпасами стратегического уровня. Это, по его словам, повлияло на ситуацию на поле боя.

Также глава Пентагона отметил, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

Кроме этого, он добавил, что по сравнению с ракетами беспилотники имеют меньшую стоимость.

"Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точным наведением стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Поэтому если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это замечательный потенциал", - сказал американский министр.

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Напоследок Остин отметил, что только Украине решать, как использовать дальнобойные дроны собственного производства.

"Как они (украинцы, - ред.) используют эти способности, которые сами производят, - это их дело", - отметил министр обороны США.

Ранее в Минцифры сообщали, что в 2024 году по сравнению с 2023 производственные мощности украинской дроновой индустрии выросли в 10 раз.

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