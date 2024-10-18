Остін вважає, що Україна має використовувати власні БпЛА для ударів вглиб РФ: довели свою ефективність і точність

Україна може завдавати далекобійних ударів по території Росії дронами власного виробництва. Українські БпЛА вже довели свою ефективність і точність.

Про це заявив у Брюсселі після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

Остін зазначив, що Україна дуже успішно використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема, Остін згадав, що нещодавно українські захисники вразили декілька ворожих складів з боєприпасами стратегічного рівня. Це, за його словами, вплинуло на ситуацію на полі бою.

Також глава Пентагону зауважив, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

Окрім цього, він додав, що у порівнянні з ракетами безпілотники мають меншу вартість.

"Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал", - сказав американський міністр.

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Наостанок Остін наголосив, що лише Україні вирішувати, як використовувати далекобійні дрони власного виробництва.

"Як вони (українці, - ред.) використовують ці спроможності, які самі виробляють, - це їхня справа", - зазначив міністр оборони США.

Раніше у Мінцифри повідомляли, що в 2024 році порівняно з 2023 виробничі потужності української дронової індустрії виросли в 10 разів.

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