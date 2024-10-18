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Новини
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Остін вважає, що Україна має використовувати власні БпЛА для ударів вглиб РФ: довели свою ефективність і точність

Остін високо оцінив українські БпЛА

Україна може завдавати далекобійних ударів по території Росії дронами власного виробництва. Українські БпЛА вже довели свою ефективність і точність.

Про це заявив у Брюсселі після участі в зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

Остін зазначив, що Україна дуже успішно використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема, Остін згадав, що нещодавно українські захисники вразили декілька ворожих складів з боєприпасами стратегічного рівня. Це, за його словами, вплинуло на ситуацію на полі бою.

Також глава Пентагону зауважив, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

Окрім цього, він додав, що у порівнянні з ракетами безпілотники мають меншу вартість.

"Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал", - сказав американський міністр.

Дивіться також: CNN показав роботу підрозділу ГУР, що завдає ударів по РФ безпілотниками великої дальності. ФОТО

Наостанок Остін наголосив, що лише Україні вирішувати, як використовувати далекобійні дрони власного виробництва.

"Як вони (українці, - ред.) використовують ці спроможності, які самі виробляють, - це їхня справа", - зазначив міністр оборони США.

Раніше у Мінцифри повідомляли, що в 2024 році порівняно з 2023 виробничі потужності української дронової індустрії виросли в 10 разів.

Дивіться також: За рік Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

 

Автор: 

виробництво (1649) дрони (4876) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Ми взагалі всім своїм б'ємо! Вас не дочекаєшсі.....
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18.10.2024 18:24 Відповісти
+7
Маса бойової частини БпЛА до 50 кг, маса бойової частини балістичної ракети близько 0,5 тонни,
Про яку ефективність того БпЛА йде річ, проти великих військових цілей !?
Краще вже б мовчали, аби не ганьбитися.
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18.10.2024 19:06 Відповісти
+5
Ну так, ви своїми ракетами можете хіба що по хусітам бити. І то настільки "вдало", що вони й досі ваші бази обстрілюють.
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18.10.2024 18:40 Відповісти
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ЗЕ - Остіну:
Ми б змогли виділити більше грошей на власні БПЛА, но тоді ми не зможимо будувати дороги і 3,14здити гроши.
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18.10.2024 18:16 Відповісти
Так ми ж і без Остіна б"єм - маловато - рашка Шахедів в рази більше штампує
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18.10.2024 18:20 Відповісти
Ми взагалі всім своїм б'ємо! Вас не дочекаєшсі.....
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18.10.2024 18:24 Відповісти
Ну так, ви своїми ракетами можете хіба що по хусітам бити. І то настільки "вдало", що вони й досі ваші бази обстрілюють.
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18.10.2024 18:40 Відповісти
Й.ОБАНА СЦИКЛИВА чорнодупа паскудо, лізь на свою бананову пальму накуй1 Чорнопикий раб, який забув історію предків.
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18.10.2024 18:45 Відповісти
В нас ракет мало. От в чому проблема. А ви не тільки даєте малу кількість, ще й вказуєте, куди бити.
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18.10.2024 18:50 Відповісти
Маса бойової частини БпЛА до 50 кг, маса бойової частини балістичної ракети близько 0,5 тонни,
Про яку ефективність того БпЛА йде річ, проти великих військових цілей !?
Краще вже б мовчали, аби не ганьбитися.
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18.10.2024 19:06 Відповісти
Безпілотник летит довго.
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18.10.2024 19:18 Відповісти
Обісцяна мавпа. Расизм.
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18.10.2024 19:52 Відповісти
There are two dilemmas that rattle the human scull. How do you hold on to someone who won't stay, and how do you get rid of someone who won't go? Both will find all kinds of reasons, especially the one who wants out.
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18.10.2024 22:14 Відповісти
 
 