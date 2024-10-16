CNN показав роботу підрозділу ГУР, що завдає ударів по РФ безпілотниками великої дальності. ФОТО

Телеканал CNN отримав ексклюзивний доступ до одного з підрозділів українських безпілотників далекого радіусу дії, що входить до складу ГУР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

CNN провів два дні, подорожуючи країною з підрозділом безпілотників, коли він готувався запустити понад 100 безпілотників у ніч на 29 вересня з місією в Росії. Цілью атаки був склад боєприпасів, а саме вагони потяга, які стоять всередині депо, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами. Склад розташований на околиці села Котлубань у Волгоградській області на південному заході Росії.

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У вересні безпілотники підрозділу вразили російський склад боєприпасів між Москвою та Санкт-Петербургом у Тверській області. Напад на Торопець, за словами українців, призвів до знищення складу, де зберігалися тактичні ракети "Іскандер", а також авіаційні плануючі бомби та артилерійські боєприпаси. Удар спричинив потужні вибухи, які було видно за милі.

А в липні українці кажуть, що вдарили по нафтопереробному заводу на чорноморському узбережжі Росії, спричинивши там велику пожежу.

Понад 7000 українських ударів досягли своїх цілей на територію Росії цього року. Найдальший удар досяг понад 1700 км углиб Росії від кордону України. Безпілотники великої дальності завдавали ударів по військових об’єктах, таких як склади боєприпасів, а також по інфраструктурі, наприклад нафтопереробним заводам.

Кожен безпілотник програмується на понад 1000 різних маршрутних точок, щоб уникнути комплексних систем ППО Росії. Близько 30% усіх безпілотників, які запускаються, виконують місії-приманки.

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Стежать за рухом безпілотників за допомогою трекерів.

Успіх місії відстежується трьома способами: за допомогою людської розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій. Лише після оцінки всіх трьох місія може вважатися успішною чи ні.