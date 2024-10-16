CNN показал работу подразделения ГУР, наносящего удары по РФ беспилотниками большой дальности. ФОТО

Телеканал CNN получил эксклюзивный доступ к одному из подразделений украинских беспилотников дальнего радиуса действия, входящему в состав ГУР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда он готовился запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России. Целью атаки был склад боеприпасов, а именно вагоны поезда, которые стоят внутри депо, загруженные недавно доставленными иранскими ракетами. Склад расположен на окраине села Котлубань в Волгоградской области на юго-западе России.

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В сентябре беспилотники подразделения поразили российский склад боеприпасов между Москвой и Санкт-Петербургом в Тверской области. Нападение на Торопец, по словам украинцев, привело к уничтожению склада, где хранились тактические ракеты "Искандер", а также авиационные планирующие бомбы и артиллерийские боеприпасы. Удар вызвал мощные взрывы, которые были видны за мили.

А в июле украинцы говорят, что ударили по нефтеперерабатывающему заводу на черноморском побережье России, вызвав там большой пожар.

Более 7000 украинских ударов достигли своих целей на территорию России в этом году. Самый дальний удар достиг более 1700 км вглубь России от границы Украины. Беспилотники большой дальности наносили удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, а также по инфраструктуре, например нефтеперерабатывающим заводам.

Каждый беспилотник программируется на более 1000 различных маршрутных точек, чтобы избежать комплексных систем ПВО России. Около 30% всех беспилотников, которые запускаются, выполняют миссии-приманки.

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Следят за движением беспилотников с помощью трекеров.

Успех миссии отслеживается тремя способами: с помощью человеческой разведки на земле, сообщений в российских группах Telegram и, позже, анализа с помощью спутниковых технологий. Только после оценки всех трех миссия может считаться успешной или нет.