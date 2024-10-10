ГУР обнародовало кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и результат атаки на аэродром. ВИДЕО

ГУР МО обнародовало кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и последствия атаки в виде горящего аэродрома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной операции опубликованы на странице ГУР МО в соцсетях.

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