ГУР обнародовало кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и результат атаки на аэродром. ВИДЕО
ГУР МО обнародовало кадры пуска БПЛА дальнего радиуса действия "Бобер" и последствия атаки в виде горящего аэродрома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной операции опубликованы на странице ГУР МО в соцсетях.
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+11 Igor #591922
показать весь комментарий10.10.2024 16:50 Ссылка
+9 Fjall_Raven
показать весь комментарий10.10.2024 16:35 Ссылка
+9 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий10.10.2024 16:41 Ссылка
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На твою думку комплектуючи до дронів виготовляє Україні? Чи може ваЗЕлін з бабуіном агрохімією у ОП?
Підтягують на старт і ставлять інший дрон.
Но ни один склад с аммиачной селитрой поражен не был.
Зараз щось затихло - видно обломки на селітру малоеффективні...
Ось будь-ласка: https://korrespondent.net/ukraine/4493960-v-novoi-kakhovke-bolshe-deviaty-chasov-vzryvaetsia-selytra-smy 12 июля 2022 В Новой Каховке больше девяти часов взрывается "селитра" - СМИ
Память у тебе як у рибки гуппі.
Вот, план наступления на Курск был в глубочайшем секрете и о нем знали только 5-6 человек, и все равно этот план лежал на столе генштаба россии
А тут какой-то "Бобер", которого проектировали, делали и испытывали сотни разных людей...