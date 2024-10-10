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ГУР оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та результат атаки на аеродром. ВIДЕО

ГУР МО оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної операції опубліковані на сторінці ГУР МО у соцмережах.

Читайте: Аеродром "Ханская" атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Там базувалися літаки та гелікоптери, - джерело

Дивіться: Росіяни спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4293) аеродром (302) ГУР (531)


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Топ коментарі
+11
Ну і навіщо хвалитися, ви ще технічні характеристики оприлюднить, бей фашистов, мовчки, а вот наслідки можна і показати. А вот чим зробили хай буде для ху... лостану загодкой
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10.10.2024 16:50
+9
а тепер вже ці бобри боброєдку жарить полетять ))
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10.10.2024 16:35
+9
Та це не просто "Бобер". Це "Квадробобер".
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10.10.2024 16:41
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треба відос з палючим летовищем під Курво бобер лепити
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10.10.2024 16:30 Відповісти
зедетский садик
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10.10.2024 18:43 Відповісти
Що ти мелишь дурко, Де була б україна, аби захід не давав зброї і припасів....
На твою думку комплектуючи до дронів виготовляє Україні? Чи може ваЗЕлін з бабуіном агрохімією у ОП?
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11.10.2024 09:30 Відповісти
а тепер вже ці бобри боброєдку жарить полетять ))
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10.10.2024 16:35 Відповісти
Какоє-то задимлєніє...
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10.10.2024 16:36 Відповісти
Возгораніє сухой трави, нє іначє.
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10.10.2024 19:19 Відповісти
Файний такий Бобрик - погриз москалів трохи.
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10.10.2024 16:38 Відповісти
краще назвати злий бобер або скажений
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10.10.2024 16:48 Відповісти
Та це не просто "Бобер". Це "Квадробобер".
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10.10.2024 16:41 Відповісти
Переднє і заднє шасі для дрона-камікадзе це зайва вага, що знижує дальність або величину корисного навантаження, а заодно робить дрон більш помітним візуально і для радарів.
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10.10.2024 16:44 Відповісти
Дивно, що стартує з коліс, а не з катапульти.
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10.10.2024 17:24 Відповісти
Дрони після злету скидають шасі.
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10.10.2024 17:48 Відповісти
Ніхто нічого не скидає. Він просто з цієї кравчучки злітає.
Підтягують на старт і ставлять інший дрон.
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10.10.2024 18:35 Відповісти
А коли вже паляницею пуляти почнемо??
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10.10.2024 16:46 Відповісти
так она уже отметилась в тверской и мурманской областях
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10.10.2024 17:20 Відповісти
Ага, паляниця )
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11.10.2024 01:22 Відповісти
По химическим заводам лупить надо, вот где фейерверки были бы.
Но ни один склад с аммиачной селитрой поражен не был.
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10.10.2024 16:48 Відповісти
В 2022-2023 рр. ЗСУ регулярно виносили склади аміачної селітри - ти просто не в темі.
Зараз щось затихло - видно обломки на селітру малоеффективні...
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10.10.2024 18:26 Відповісти
Если бы ВСУ нанесли удар по складам селитры азотных заводов РФ, то мы бы это запомнили.
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10.10.2024 18:30 Відповісти
Кто єто ві?
Ось будь-ласка: https://korrespondent.net/ukraine/4493960-v-novoi-kakhovke-bolshe-deviaty-chasov-vzryvaetsia-selytra-smy 12 июля 2022 В Новой Каховке больше девяти часов взрывается "селитра" - СМИ
Память у тебе як у рибки гуппі.
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10.10.2024 18:34 Відповісти
Загугли "взрыв селитры в Бейруте", и ты увидишь как взрывается небольшой склад селитры.
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10.10.2024 18:52 Відповісти
Ти мав на увазі "найбільший у світі"?
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10.10.2024 19:00 Відповісти
Ну і навіщо хвалитися, ви ще технічні характеристики оприлюднить, бей фашистов, мовчки, а вот наслідки можна і показати. А вот чим зробили хай буде для ху... лостану загодкой
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10.10.2024 16:50 Відповісти
А ты думаешь, что кацапы не знают ничего?
Вот, план наступления на Курск был в глубочайшем секрете и о нем знали только 5-6 человек, и все равно этот план лежал на столе генштаба россии
А тут какой-то "Бобер", которого проектировали, делали и испытывали сотни разных людей...
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10.10.2024 16:55 Відповісти
Можливо й знають, але підтверджувати для чого?
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10.10.2024 17:26 Відповісти
Щоб менше півнів кукурікало про "німожим шахєт скапіювати".
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10.10.2024 18:40 Відповісти
взагалі-то, якщо планувати перекидання військ ворога в інший район, то загалом логічно ворога про це повідомити, щоб він зняв свої війська і перетяг в інший район
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10.10.2024 19:07 Відповісти
не лежал
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11.10.2024 12:28 Відповісти
Ударний БПЛА, який показаний на відео широкому загалу, не обовʼязково той самий, який влаштував бавовну рашистам. Можливо він, а може ні. Може навіть і близько не схожий.
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10.10.2024 21:01 Відповісти
Однозначно! А оце притулівське чудо - то для затикання очей тим, хто цікавиться надто глибоко.
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11.10.2024 01:25 Відповісти
Бобер попер
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10.10.2024 16:51 Відповісти
вийшло епічно..., один бобер - одна ціль ))
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10.10.2024 16:55 Відповісти
А цю рекламу сплачують. Чи це соціальна?
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10.10.2024 17:26 Відповісти
Саме ТАКУ рекламу готовий донатувати.
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10.10.2024 17:27 Відповісти
Притулка платить.
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11.10.2024 01:26 Відповісти
А Гур не хоче сказити про те шо - будьоний отримав з рук кабана медальку за завод у Вовчанську - йього завільнили. А у чора вже знов здали. Така муйня, такий фронт.
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10.10.2024 17:36 Відповісти
Там взагалі не в заводі справа була, а в 400 російських військових, які на цьому заводі потрапили в котел і були вирізані ГУР.
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10.10.2024 18:43 Відповісти
Бобр курва! Йа пердоле …… )))
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10.10.2024 17:48 Відповісти
https://youtu.be/tVKl9iGCrys?si=1c9O94s0WNJygRSG kurwa bober
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10.10.2024 19:04 Відповісти
Осєнь-стаі бобров палєтєлі на юга...
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10.10.2024 17:49 Відповісти
Bober, kurwa!
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10.10.2024 17:57 Відповісти
PR-служба в ГУР точно працює швидко
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10.10.2024 18:40 Відповісти
Побільше бобрів, трудяг війни.
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10.10.2024 19:41 Відповісти
потрібно щоб колеса відчіплювалися при взльоті "бобра", там 2-3 кг
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10.10.2024 19:50 Відповісти
Залякуванням, що хочуть звільнити, на Будангу натиснули, і відібрали Укрспецекспорт. Перевели під управляння Єрмака. Тому дальні удари можуть зійти до мінімуму.
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10.10.2024 20:06 Відповісти
 
 