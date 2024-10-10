ГУР оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та результат атаки на аеродром. ВIДЕО

ГУР МО оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної операції опубліковані на сторінці ГУР МО у соцмережах.

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