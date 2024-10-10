ГУР оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та результат атаки на аеродром. ВIДЕО
ГУР МО оприлюднило кадри пуску БПЛА дальнього радіусу дії "Бобер" та наслідки атаки у вигляді палаючого аеродрому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної операції опубліковані на сторінці ГУР МО у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Igor #591922
показати весь коментар10.10.2024 16:50 Посилання
+9 Fjall_Raven
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+9 Марта Шепель #549182
показати весь коментар10.10.2024 16:41 Посилання
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На твою думку комплектуючи до дронів виготовляє Україні? Чи може ваЗЕлін з бабуіном агрохімією у ОП?
Підтягують на старт і ставлять інший дрон.
Но ни один склад с аммиачной селитрой поражен не был.
Зараз щось затихло - видно обломки на селітру малоеффективні...
Ось будь-ласка: https://korrespondent.net/ukraine/4493960-v-novoi-kakhovke-bolshe-deviaty-chasov-vzryvaetsia-selytra-smy 12 июля 2022 В Новой Каховке больше девяти часов взрывается "селитра" - СМИ
Память у тебе як у рибки гуппі.
Вот, план наступления на Курск был в глубочайшем секрете и о нем знали только 5-6 человек, и все равно этот план лежал на столе генштаба россии
А тут какой-то "Бобер", которого проектировали, делали и испытывали сотни разных людей...