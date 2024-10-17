За рік Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА
В 2024 році порівняно з 2023 виробничі потужності української дронової індустрії виросли в 10 разів.
Про це йдеться в дослідженні дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", - йдеться в повідомленні.
Також помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв’язку.
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