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За рік Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

В 2024 році порівняно з 2023 виробничі потужності української дронової індустрії виросли в 10 разів.

Про це йдеться в дослідженні дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка щодо виробництва дронів

Також помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв’язку. 

Читайте: Зеленський: Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт

Автор: 

зброя (7526) виробництво (1649) дрони (4876) Мінцифри (1205)


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Топ коментарі
+3
С одного до десяти это в десять раз.
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17.10.2024 19:44 Відповісти
+2
Когда хотят соврать - приводят статистику оторванную от контекста. Например, как в этой статье.
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17.10.2024 19:45 Відповісти
+2
Як казали за совітів -" По сравнєнію с 1913 годом."
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17.10.2024 20:19 Відповісти
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С одного до десяти это в десять раз.
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17.10.2024 19:44 Відповісти
Когда хотят соврать - приводят статистику оторванную от контекста. Например, как в этой статье.
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17.10.2024 19:45 Відповісти
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17.10.2024 19:46 Відповісти
Щоб ти з'їв та не пиз***в,
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17.10.2024 19:54 Відповісти
делали 30, а сейчас в 10 раз больше
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17.10.2024 19:58 Відповісти
Як казали за совітів -" По сравнєнію с 1913 годом."
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17.10.2024 20:19 Відповісти
Ровно в 740 больше чем ....с)
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17.10.2024 22:47 Відповісти
хтось ще вірить цим ЗЕленим махінаторам-фейкометам? про мільярд дерев вже була локшина, про мільйон дронів вже була локшина і де той мільйон дронів від держави??? Досі 2/3 дронів це волонтерські, а не державні, а тепер чергова локшина про потужне збільшення в 10 разів потужної потужності ... Лох нє мамонт, лох все схаває, а лохторат ЗЕлідора й поготів.
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17.10.2024 20:20 Відповісти
Квартал-95 спізнився на 2 роки.
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17.10.2024 20:44 Відповісти
потужна сосна фьодорова из пресслужбы заявила
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17.10.2024 20:53 Відповісти
 
 