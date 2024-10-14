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Зеленський: Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт

Зеленський про постачання дронів на фронт

Станом на середину жовтня є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави розповів, що у понеділок, 14 жовтня, заслухав  доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва озброєння й постачання в армію.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", - заявив Зеленський.

Окрім цього, він додав, що також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ.

"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - сказав президент.

Читайте також: Федоров попередив виробників про відповідальність за завищення цін на дрони для ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) виробництво (1649) поставки (272) дрони (4856)


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Топ коментарі
+52
Немає ніякого " мілоьону" від держави на фронті. Там 90 відсотків дронів- волонтерські.
Це чергова урінотерапія від Гофмаршала Брєхня.
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14.10.2024 20:01
+43
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14.10.2024 20:00
+41
гребаний клоун
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14.10.2024 19:52
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Этот ИДИОТ знаком с арифметикой 1млн. дронов - это 2739 дронов в день.
И где эти тысячи дронов???
Понятно, что больше половины на бумаге, а БАБКИ на их производство в карманах ЗЕленых МРАЗЕЙ..
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14.10.2024 20:59 Відповісти
Ну чого ви чіпляєтеся до головного пізд%бола країни; $4000/міс. зарплатні вчителям вже було, тепер 2739 дронів/добу військовим нехай побуде... ******** наш головний ухилянт країни такі астрономічні цифри. Його шістки-радники мабуть сказали, що такі величезні цифри рейтинг піднімає. Але рейтинг цього протермінованого т.з. президента взмозі підняти тільки олівець.
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14.10.2024 22:15 Відповісти
Ляшко списывать не успевает.
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14.10.2024 21:13 Відповісти
https://t.me/spravagromad/45543 СПРАВА ГРОМАД :
ПОРОШЕНКО, Справа громад та Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем - найновіший рід військ у ЗСУ. Але ми вже маємо хороший досвід співпраці. Тут служать члени нашої команди, тому одразу почали спілкуватися як рідні. Ну й допомагати відповідно.
14 жовтня привезли хлопцям дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. Все за списком, як і просили. Підрозділ новий і потребує дуже багато всього, тому продовжимо співпрацю.
відео: https://youtu.be/UrzS2bttCz0 ttps://youtu.be/UrzS2bttCz0

ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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14.10.2024 21:13 Відповісти
Брехун https://youtu.be/NJ0deny9CH0
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14.10.2024 21:14 Відповісти
Чого всі налетіли на ішака! І так дуже добре, що це чмо не перепутало кількість дронів з деревами.
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14.10.2024 21:16 Відповісти
Хтось скажіть цьому скомороху, що фронт не в Дубаї знаходиться. І ми ще знаємо географію. І можемо відрізнити ящик із дроном від чемодана із баблом
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14.10.2024 21:22 Відповісти
Знову краде і бреше......

https://www.youtube.com/shorts/bxkDqmnD1V0
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14.10.2024 21:35 Відповісти
«Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт» - й де дрони? На який фронт поставлені - "буковельский" чи "тайландський" - для туристичних відео?
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14.10.2024 21:42 Відповісти
Та ви не зрозуміли. Зеленський зробив офіційну доповідь не про закуплений мільон дронів, а про списані з бюджету (вкрадені) під це гроші. Щоб більше ніхто не питав: а де ж поділися ті мільярди?
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14.10.2024 21:45 Відповісти
буратінка, скажи краще, скільки ми втратили населених пунктів відтоді, як ти вигнав з армії Залужного. І не треба нам розповідати про дрони, на які ти ані копійки не задонатив.
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14.10.2024 21:57 Відповісти
Краще сказати після того, як призначив залежного від кремля кацапа сирського керувати силами оборони
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15.10.2024 17:30 Відповісти
Може і закуплені, але явно ще мільйон не поставлений. Хоча кількість збільшується, купу знайомих підтверджують.
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14.10.2024 22:00 Відповісти
Потужно бреше, війскові не чули про мільйон,все шо вних є то завдяки волонтерам а не піз.....кам з ОПИ
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14.10.2024 22:04 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa





https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1845904486100844897 15 мин

Настійно рекомендую https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Зеленському прочитати «Адепти Стужі», друга книга «Під Прицілом». Там є один дуже глибокий вислів,що належить агенту "Бухгалтер": «Іноді буває необхідно,щоб в ім'я цілого народу померла одна людина.Але цілий народ ніколи не має вмирати в ім'я однієї людини»
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14.10.2024 22:26 Відповісти
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14.10.2024 22:43 Відповісти
Кіздіт
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14.10.2024 22:49 Відповісти
Можна точну кількість мавіків???
Якщо не помиляюся , то за останні місяці передано кілька сотень 🤦🤦🤦
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14.10.2024 23:35 Відповісти
Пистун оманський!!!
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14.10.2024 23:39 Відповісти
13,4здит чаще чем дышит...!!!
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14.10.2024 23:40 Відповісти
Неможна політикам так часто говорити правду.
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14.10.2024 23:47 Відповісти
В такому випадку має бути знищено щонайменше 1млн кацапів, а це половина їх армії...
Клоун знову обісрався
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15.10.2024 00:11 Відповісти
Там же де і фортифікації- в офшорах
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15.10.2024 04:12 Відповісти
Зеленському, як і путіну, кажуть те, що він хоче чути, а він і вірить
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15.10.2024 07:53 Відповісти
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