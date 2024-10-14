Зеленський: Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт
Станом на середину жовтня є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник держави розповів, що у понеділок, 14 жовтня, заслухав доповідь свого радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва озброєння й постачання в армію.
"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава", - заявив Зеленський.
Окрім цього, він додав, що також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ.
"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - сказав президент.
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И где эти тысячи дронов???
Понятно, что больше половины на бумаге, а БАБКИ на их производство в карманах ЗЕленых МРАЗЕЙ..
ПОРОШЕНКО, Справа громад та Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем - найновіший рід військ у ЗСУ. Але ми вже маємо хороший досвід співпраці. Тут служать члени нашої команди, тому одразу почали спілкуватися як рідні. Ну й допомагати відповідно.
14 жовтня привезли хлопцям дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. Все за списком, як і просили. Підрозділ новий і потребує дуже багато всього, тому продовжимо співпрацю.
відео: https://youtu.be/UrzS2bttCz0 ttps://youtu.be/UrzS2bttCz0
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
https://www.youtube.com/shorts/bxkDqmnD1V0
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https://x.com/JaWernulsa/status/1845904486100844897 15 мин
Настійно рекомендую https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Зеленському прочитати «Адепти Стужі», друга книга «Під Прицілом». Там є один дуже глибокий вислів,що належить агенту "Бухгалтер": «Іноді буває необхідно,щоб в ім'я цілого народу померла одна людина.Але цілий народ ніколи не має вмирати в ім'я однієї людини»
Якщо не помиляюся , то за останні місяці передано кілька сотень 🤦🤦🤦
Клоун знову обісрався