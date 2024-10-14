Федоров попередив виробників про відповідальність за завищення цін на дрони для ЗСУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) мають доступ до даних про контракти на безпілотники, які закуповуються за державні кошти, всі випадки завищення цін постачальниками будуть фіксувати правоохоронці.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час зустрічі з постачальниками дронів для Сил оборони за угодами із Держспецзв’язку, повідомляє пресслужба БЕБ.

За його словами, наразі НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотники, а кожен БпЛА проходить обовʼязкову експертизу ціни. Якщо під час експертизи встановлюють завищену вартість – одразу ж ціна коригується ще на етапі укладання контрактів, запевнив очільник Мінцифри.

"Для нас важливо, щоб виробники дронів не завищували маржинальність у 25%, адже всі випадки будуть фіксуватися детективами НАБУ та БЕБ", – зазначив Федоров.

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Своєю чергою заступник директора БЕБ Андрій Пащук під час зустрічі зауважив, що серед головних ризиків, які фіксують аналітики Бюро під час аналізу закупівель дронів, – необґрунтоване завищення вартості та ухилення від сплати податків.

"Ми розуміємо важливість роботи компаній, які займаються виробництвом БПЛА, однак у випадку виявлення порушень Бюро буде реагувати відповідно. Співпраця між державою та виробниками має бути прозорою", – додав заступник голови БЕБ.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет Міністрів обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України на рівні 25%, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.