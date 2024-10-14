Зеленский: Уже есть миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт

По состоянию на середину октября есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в понедельник, 14 октября, заслушал доклад своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина относительно отечественного производства вооружения и поставок в армию.

"По состоянию на сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство", - заявил Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что также и поставки от волонтеров, которые поддерживают ВСУ.

"Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всех украинских производителей, весь наш государственный сектор, всех партнеров, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и в дальнейшем наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизни наших воинов", - сказал президент.

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