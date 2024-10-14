Зеленский: Уже есть миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт
По состоянию на середину октября есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что в понедельник, 14 октября, заслушал доклад своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина относительно отечественного производства вооружения и поставок в армию.
"По состоянию на сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство", - заявил Зеленский.
Кроме этого, он добавил, что также и поставки от волонтеров, которые поддерживают ВСУ.
"Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всех украинских производителей, весь наш государственный сектор, всех партнеров, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и в дальнейшем наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизни наших воинов", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И где эти тысячи дронов???
Понятно, что больше половины на бумаге, а БАБКИ на их производство в карманах ЗЕленых МРАЗЕЙ..
ПОРОШЕНКО, Справа громад та Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем - найновіший рід військ у ЗСУ. Але ми вже маємо хороший досвід співпраці. Тут служать члени нашої команди, тому одразу почали спілкуватися як рідні. Ну й допомагати відповідно.
14 жовтня привезли хлопцям дефіцитний паливозаправник, вантажівку, пересувну авторемонтну майстерню, генератори. Все за списком, як і просили. Підрозділ новий і потребує дуже багато всього, тому продовжимо співпрацю.
відео: https://youtu.be/UrzS2bttCz0 ttps://youtu.be/UrzS2bttCz0
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
https://www.youtube.com/shorts/bxkDqmnD1V0
https://x.com/JaWernulsa
JaWernulsaHerWam
https://x.com/JaWernulsa
@JaWernulsa
·
https://x.com/JaWernulsa/status/1845904486100844897 15 мин
Настійно рекомендую https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?src=hashtag_click #Зеленському прочитати «Адепти Стужі», друга книга «Під Прицілом». Там є один дуже глибокий вислів,що належить агенту "Бухгалтер": «Іноді буває необхідно,щоб в ім'я цілого народу померла одна людина.Але цілий народ ніколи не має вмирати в ім'я однієї людини»
Якщо не помиляюся , то за останні місяці передано кілька сотень 🤦🤦🤦
Клоун знову обісрався