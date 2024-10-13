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ЕС хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность вместо постоянной поставки вооружения, - WP

ЄС міркує над зміною підходу до підтримки України

Поскольку Европейский Союз не в состоянии производить все необходимое оружие и боеприпасы для Украины, блок переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что недавнее решение Евросоюза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности "знаменует собой значительный сдвиг" в подходе блока к войне. Это также подчеркивает недостатки оборонного сектора Евросоюза в производстве оружия и боеприпасов.

Несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты отправляют Украине оружие на миллиарды долларов, их национальная оборонная промышленность, которая давно ориентирована на международную арену с меньшим количеством конфликтов, едва справляется с украинским спросом.

"Я думаю, что существует осознание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ для украинцев - сделать это самостоятельно. Если украинцы имеют ресурсы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее", - говорит неназванный европейский дипломат.

В свою очередь глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршала Ян Лессер считает, что инвестирование в украинский сектор вооружений "обеспечивает большую гибкость" и "дает Украине больше возможностей в короткие сроки". Кроме этого, это снимает часть давления на оборонное производство в западных странах.

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В то же время он добавляет, что "ничто из этого не заменит широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину".

"Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - сказал Лассер.

WP пишет, что для развития украинской оборонной промышленности Евросоюз будет использовать средства, полученные от прибыли с замороженных активов РФ на Западе. Дополнительно финансирование также предоставит Дания.

Неназванный европейский чиновник говорит, что в ближайшее время поток денег в оборонную промышленность Украины может резко увеличиться.

Ожидается, что выделенные средства пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия.

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Европейский чиновник добавляет, что финансирование от партнеров Украины является "переломным, не с точки зрения выделенной суммы средств, а относительно самой идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность".

Однако, как пишет WP, даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины все еще далек от того, чтобы конкурировать с производством России, одного из ведущих мировых производителей оружия.

Ранее мы писали, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

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Автор: 

инвестиции (1164) оружие (10254) производство (474) Евросоюз (17263) ОПК (153)


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Топ комментарии
+7
Раніше Україна конкурувала з Росією тільки тому що розпродавала на весь світ запаси радянської зброї інколи її модифікуючі. Як приклад т84 танк предок Оплоту. Більше 500 штук було продано у Пакістан, бронетранспортери прототипи бтр 3 продавали на близький схід, бтр 4 у Ірак і дякувати богу, що іракці більшу частину їх назад віддали через ніби дефекти. Я вже не кажу про літаки які попиляли, або теж продали.
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13.10.2024 22:42
+6
нічого не вийде - все інвестиції спіонерять
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13.10.2024 22:28
+5
А скільки часу на це потрібно щоб робили досить зброї? А хто буде контролювати витрати, виробництво і прибутки?

А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?

Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
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13.10.2024 22:36
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нічого не вийде - все інвестиції спіонерять
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13.10.2024 22:28 Ответить
все інвестиції спіонерять с3.14здять!
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13.10.2024 22:44 Ответить
Колись мали платити 39 процентів, а зараз 50 процентів від суми інвестиції.
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13.10.2024 22:34 Ответить
А скільки часу на це потрібно щоб робили досить зброї? А хто буде контролювати витрати, виробництво і прибутки?

А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?

Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
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13.10.2024 22:36 Ответить
ви точно уловили суть проблеми, тому ЄС в силу її надзвичайної забюрократизованості і неповороткості буде лише хотіти і все.
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13.10.2024 22:41 Ответить
Щоб виробляти перераховану тобою зброю потріні технології, а в Україні їх немає, все що можем зробити своє це 30-мм башту на бтр чи бмп. Дивився якось я відео на Мілітарному з Миколою Саламахою, якщо коротко - зробити свій Бредлі в Україн примарні перспекти через технологічну відсталість.
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14.10.2024 08:58 Ответить
*Україні
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14.10.2024 09:54 Ответить
Між "хоче" та "інвестує" велика різниця, навіть прірва, просто нездоланна, поки вони розчухаються - інвестувати вже може бути нікуди, а інвестиції підуть на гарненькі і дорогі машинки для їхніх пухкеньких і рожевих керівних попок.
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13.10.2024 22:37 Ответить
Гроші і зброя - шеб захистити ці виробництва
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13.10.2024 22:38 Ответить
Раніше Україна конкурувала з Росією тільки тому що розпродавала на весь світ запаси радянської зброї інколи її модифікуючі. Як приклад т84 танк предок Оплоту. Більше 500 штук було продано у Пакістан, бронетранспортери прототипи бтр 3 продавали на близький схід, бтр 4 у Ірак і дякувати богу, що іракці більшу частину їх назад віддали через ніби дефекти. Я вже не кажу про літаки які попиляли, або теж продали.
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13.10.2024 22:42 Ответить
а бабло за розпродаж куда "йшло"?
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13.10.2024 22:46 Ответить
Ну. Хатинки скромні будували собі думаю.

На 20 кімнат кожна.

Хто розумніші вклав у особистий бізнес.
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13.10.2024 22:48 Ответить
А державі залишилося те, що залишилося. Нічого та й ще щось. Або щось дуже мале, яке просто проїли громадяни.
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13.10.2024 22:50 Ответить
не тільки. на ті гроші ще будували й квартири військових у яких черга на житло була немаленька. А потім ті віськові із квартирами йшли на пенсію і знову треба було розпродувати озброєння щоб дати хоч якесь житло новим віськовим.
Хоча б краще було платити військовим хорошу зарплату і вимагати від них віддачі за ту зарплату. А квартири чи хати вони і самі б купили де схотіли. І ось прийшла війна в 2014 році і виявилося, що частина тих, що отримали житло, вже не в армії і захищати країну прийшли добробати частина з яких фінансувалася крупним бізнесом. Бо регулярної армії майже нне булло, бо януовоч поставив командувати москалів, а ті фактично ледь не добили ЗСУ. Але винуватий барига, що по ночам склади підривав. А не вана чи її соратники турчинов чи яценюк. не кажучи вже про регіоналів, садонемічі, шлюшка чи свободи. Яка переживала за мову, але не переживала за армію.
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13.10.2024 23:14 Ответить
А це до того, як нас приймуть до ЄС чи після? Чи це альтернатива замість ЄС? Нате вам інвестиції, викреслюйте вашу нісенітницю про цей вступ з Конституції і радійте, що хоч це дали.
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13.10.2024 22:51 Ответить
Це зовсім не пов'язане. І такі кроки це не за один два роки реалізувати можна.

Дай бог щоб за 10 впоралися
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13.10.2024 22:55 Ответить
Це добра ідея ...🤡 довіри нема , примушують відновлювати та розвивати ракетобудування !!! А як же тепер ОПа харчуватися буде ? з народу останню сорочку стягнуть ,от тоді тільки, % зрозуміють ,за кого голосували в 19р!!!
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13.10.2024 22:55 Ответить
Сложно представить..слуг сующих за пазуху в карманы снаряды мины....
А вот в воровстве и мародёрство этим уродам нет равных!!!
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13.10.2024 23:10 Ответить
Якщо гроші европейці надаватимуть швидше ніж українці встигатимуть розкрадати, то може щось з того і вийде.
То такий тест на майбутнє.
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13.10.2024 23:22 Ответить
Найкраща новина за останні два роки, саме це нам було потрібно!

Тільки треба створити офіс прям тут в Києві, з максимальними повноваженнями по перевірці цільового використання коштів. Західний офіс. Щоб там люди займались перевіркою не як Пріцкер набігами, а 24/7.

Ще ніхто не усвідомив наскільки це важливе рішення.
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13.10.2024 23:32 Ответить
Вони ж в курсі, що гарантії повернення за дверима (у даному випадку за дверима Єрмака)?

Тобто, якщо вийшов за двері, то гарантій вже нема.
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13.10.2024 23:36 Ответить
Квартальний членограй дістав вже всіх і навіть терплячих европейців. Сам нічого позитивного не робить тільки базікає, а по справах від нього одна біда
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13.10.2024 23:41 Ответить
Ага!Ось чому офіс президента заговорив про зняття заборони на продаж зьрої!Європа владає-наші продають.Геніально!
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14.10.2024 02:03 Ответить
Європейський Союз не в змозі виробляти всю необхідну зброю та ********** для України
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14.10.2024 06:40 Ответить
 
 