ЕС хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность вместо постоянной поставки вооружения, - WP
Поскольку Европейский Союз не в состоянии производить все необходимое оружие и боеприпасы для Украины, блок переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что недавнее решение Евросоюза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности "знаменует собой значительный сдвиг" в подходе блока к войне. Это также подчеркивает недостатки оборонного сектора Евросоюза в производстве оружия и боеприпасов.
Несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты отправляют Украине оружие на миллиарды долларов, их национальная оборонная промышленность, которая давно ориентирована на международную арену с меньшим количеством конфликтов, едва справляется с украинским спросом.
"Я думаю, что существует осознание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ для украинцев - сделать это самостоятельно. Если украинцы имеют ресурсы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее", - говорит неназванный европейский дипломат.
В свою очередь глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршала Ян Лессер считает, что инвестирование в украинский сектор вооружений "обеспечивает большую гибкость" и "дает Украине больше возможностей в короткие сроки". Кроме этого, это снимает часть давления на оборонное производство в западных странах.
В то же время он добавляет, что "ничто из этого не заменит широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину".
"Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - сказал Лассер.
WP пишет, что для развития украинской оборонной промышленности Евросоюз будет использовать средства, полученные от прибыли с замороженных активов РФ на Западе. Дополнительно финансирование также предоставит Дания.
Неназванный европейский чиновник говорит, что в ближайшее время поток денег в оборонную промышленность Украины может резко увеличиться.
Ожидается, что выделенные средства пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия.
Европейский чиновник добавляет, что финансирование от партнеров Украины является "переломным, не с точки зрения выделенной суммы средств, а относительно самой идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность".
Однако, как пишет WP, даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины все еще далек от того, чтобы конкурировать с производством России, одного из ведущих мировых производителей оружия.
Ранее мы писали, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.
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спіонерятьс3.14здять!
А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?
Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
На 20 кімнат кожна.
Хто розумніші вклав у особистий бізнес.
Хоча б краще було платити військовим хорошу зарплату і вимагати від них віддачі за ту зарплату. А квартири чи хати вони і самі б купили де схотіли. І ось прийшла війна в 2014 році і виявилося, що частина тих, що отримали житло, вже не в армії і захищати країну прийшли добробати частина з яких фінансувалася крупним бізнесом. Бо регулярної армії майже нне булло, бо януовоч поставив командувати москалів, а ті фактично ледь не добили ЗСУ. Але винуватий барига, що по ночам склади підривав. А не вана чи її соратники турчинов чи яценюк. не кажучи вже про регіоналів, садонемічі, шлюшка чи свободи. Яка переживала за мову, але не переживала за армію.
Дай бог щоб за 10 впоралися
А вот в воровстве и мародёрство этим уродам нет равных!!!
То такий тест на майбутнє.
Тільки треба створити офіс прям тут в Києві, з максимальними повноваженнями по перевірці цільового використання коштів. Західний офіс. Щоб там люди займались перевіркою не як Пріцкер набігами, а 24/7.
Ще ніхто не усвідомив наскільки це важливе рішення.
Тобто, якщо вийшов за двері, то гарантій вже нема.