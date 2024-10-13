ЕС хочет инвестировать в украинскую оборонную промышленность вместо постоянной поставки вооружения, - WP

Поскольку Европейский Союз не в состоянии производить все необходимое оружие и боеприпасы для Украины, блок переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что недавнее решение Евросоюза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности "знаменует собой значительный сдвиг" в подходе блока к войне. Это также подчеркивает недостатки оборонного сектора Евросоюза в производстве оружия и боеприпасов.

Несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты отправляют Украине оружие на миллиарды долларов, их национальная оборонная промышленность, которая давно ориентирована на международную арену с меньшим количеством конфликтов, едва справляется с украинским спросом.

"Я думаю, что существует осознание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ для украинцев - сделать это самостоятельно. Если украинцы имеют ресурсы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее", - говорит неназванный европейский дипломат.

В свою очередь глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршала Ян Лессер считает, что инвестирование в украинский сектор вооружений "обеспечивает большую гибкость" и "дает Украине больше возможностей в короткие сроки". Кроме этого, это снимает часть давления на оборонное производство в западных странах.

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В то же время он добавляет, что "ничто из этого не заменит широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину".

"Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - сказал Лассер.

WP пишет, что для развития украинской оборонной промышленности Евросоюз будет использовать средства, полученные от прибыли с замороженных активов РФ на Западе. Дополнительно финансирование также предоставит Дания.

Неназванный европейский чиновник говорит, что в ближайшее время поток денег в оборонную промышленность Украины может резко увеличиться.

Ожидается, что выделенные средства пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия.

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Европейский чиновник добавляет, что финансирование от партнеров Украины является "переломным, не с точки зрения выделенной суммы средств, а относительно самой идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность".

Однако, как пишет WP, даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины все еще далек от того, чтобы конкурировать с производством России, одного из ведущих мировых производителей оружия.

Ранее мы писали, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

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