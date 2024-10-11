Дания хочет создать инвестиционный фонд для финансирования производства оружия в Украине, - министр обороны Поульсен

Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

Об этом агентству Bloomberg рассказал министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, производство оружия в Европе и США "слишком медленное". Поульсен выразил убеждение, что Украина могла бы вооружиться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники у себя.

Кроме этого, по словам министра, перемещение производства в Украину позволит сократить сроки поставки оружия с лет до месяцев.

Он отметил, что Дания уже работает над тем, что направить средства непосредственно украинским предприятиям ОПК, и теперь планирует привлечь дополнительный капитал.

"В последние годы мы осуществили много инициатив по увеличению производства различного военного оборудования. Но в целом, мы еще не достигли такой же скорости в производстве военной техники, как в Украине", - сказал Поульсен.

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Чиновник рассказал, что до конца года Дания планирует создать фонд, который объединит государственные и частные инвестиции для расширения и совершенствования украинских предприятий по производству оружия.

Инвесторы получат долю в собственности на украинских предприятиях, доступ к технологиям и возможность создавать совместные предприятия.

Министр также напомнил, что Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

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