Данія хоче створити інвестиційний фонд для фінансування виробництва зброї в Україні, - міністр оборони Поульсен

Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

Про це агентству Bloomberg розповів міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне". Поульсен висловив переконання, що Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у себе.

Крім цього, за словами міністра, переміщення виробництва в Україну дозволить скоротити терміни постачання зброї з років до місяців.

Він зазначив, що Данія вже працює над тим, що направити кошти безпосередньо українським підприємствам ОПК, і тепер планує залучити додатковий капітал.

"Останніми роками ми здійснили багато ініціатив щодо збільшення виробництва різного військового обладнання. Але в цілому, ми ще не досягли такої ж швидкості у виробництві військової техніки, як в Україні", - сказав Поульсен.

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Урядовець розповів, що до кінця року Данія планує створити фонд, який об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення та вдосконалення українських підприємств з виробництва зброї.

Інвестори отримають частку у власності на українських підприємствах, доступ до технологій та змогу створювати спільні підприємства.

Міністр також нагадав, що Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

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