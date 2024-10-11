Налоги не придется увеличивать, если открыть экспорт украинского вооружения, - NAUDI

Государственный бюджет можно наполнить путем открытия экспорта украинского вооружения.

Об этом заявил заместитель главы "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" (NAUDI) Сергей Высоцкий на пресс-конференции "Развитие украинского ОПК - преграды и пути решения", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, частные предприятия ОПК должны иметь те же правила, что и государственные.

"Доступ к какому-то финансовому ресурсу на восстановление, прозрачный доступ к тем людям в министерствах, которые нарабатывают решения, консультирование с нами и т.д." - пояснил он.

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По словам Высоцкого, открытие экспорта украинского вооружения позволит наполнить государственный бюджет.

"Начинаем больше экспортировать, удовлетворив все потребности внутренние, получаем налоги и бюджет наполняется. Не надо увеличивать налоги, можно больше индексировать пенсии, можно сдерживать рост курса валют, удерживать гривну, чтобы дальше она не девальвировала. И больше закупать оружия для украинской армии. Потому что все оружие для украинской армии сейчас закупается за те налоги, которые мы собираем внутри страны. Получаем больше денег, меньше налогов, больше социальной защищенности, больше денег на закупку оружия для нашей армии", - добавил он.

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