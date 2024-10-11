Приватні підприємства ОПК повинні мати ті ж самі правила, що й державні, - NAUDI

Державний бюджет можна наповнити шляхом відкриття експорту українського озброєння.

Про це заявив заступник голови "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI) Сергій Висоцький на пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, приватні підприємства ОПК повинні мати ті ж самі правила, що й державні.

"Доступ до якогось фінансового ресурсу на відновлення, прозорий доступ до тих людей в міністерствах, які напрацьовують рішення, консультування з нами тощо" - пояснив він.

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За словами Висоцького, відкриття експорту українського озброєння дозволить наповнити державний бюджет.

"Починаємо більше експортувати, задовольнивши всі потреби внутрішні, отримуємо податки і бюджет наповнюється. Не треба збільшувати податки, можна більше індексувати пенсії, можна стримувати зростання курсу валют, втримувати гривню, щоб далі вона не девальвувала. І більше закуповувати зброї для українського війська. Тому що вся зброя для українського війська наразі закуповується за ті податки, які ми збираємо всередині країни. Отримуємо більше грошей, менше податків, більше соціальної захищеності, більше грошей на закупівлю зброї для нашого війська", - додав він.

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