Приватні підприємства ОПК повинні мати ті ж самі правила, що й державні, - NAUDI
Державний бюджет можна наповнити шляхом відкриття експорту українського озброєння.
Про це заявив заступник голови "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI) Сергій Висоцький на пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, приватні підприємства ОПК повинні мати ті ж самі правила, що й державні.
"Доступ до якогось фінансового ресурсу на відновлення, прозорий доступ до тих людей в міністерствах, які напрацьовують рішення, консультування з нами тощо" - пояснив він.
За словами Висоцького, відкриття експорту українського озброєння дозволить наповнити державний бюджет.
"Починаємо більше експортувати, задовольнивши всі потреби внутрішні, отримуємо податки і бюджет наповнюється. Не треба збільшувати податки, можна більше індексувати пенсії, можна стримувати зростання курсу валют, втримувати гривню, щоб далі вона не девальвувала. І більше закуповувати зброї для українського війська. Тому що вся зброя для українського війська наразі закуповується за ті податки, які ми збираємо всередині країни. Отримуємо більше грошей, менше податків, більше соціальної захищеності, більше грошей на закупівлю зброї для нашого війська", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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їм щось простіше треба "дай гроші, я вкраду"
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У московитів же "грошей багато...", то що заважає московитам, купувати наприклад, французьку, німецьку, або американську зброю, "через п'яті руки" ?
"А Зеленого все влаштує - гроші потечуть."
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Так в тому то і справа, що звертаються по суті до нього, щоб дозвол був на продаж закордон українських товарів військового призначення = додаткові податки + валюта в Україну, але замість цього, є "слуга народу"
(нагадаю пропрезидентська партія, яка є "МОНОбільшість" в Верхній Раді України, 232 голоси, яких достатньо
(достатньо 226 голосів.)
прийняти будь який закон, окрім змін в Конституцію України, для чого треба 300 голосів.)
гетьманцев
(який декілька скликань депутатських працював помічником у сівковича, того самого сівковича "СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи кулініча і сівковича на фсб росії" https://lb.ua/society/2023/04/05/551058_sbu_i_dbr_opublikuvali_novi_dokazi.html )
, який замість того, щоб підсилювати економіку України
(наповненням бюджету через податки з продажу закордон української продукції, і за рахунок притоку валюти, зміцненням місцевої валюти, за рахунок притоку іноземної валюти.)
, "просто"
(напевно ті самі "прості" рішення, з "офісу простих рішень та результатів". https://mezha.net/ua/bukvy/na-saiti-ofisu-prostykh-rishen-ta-rezultativ-teper-onlain-kazyno-serhii-mokreniuk/ )
запропонував підняти всім податки
(тобто замість того, щоб клопотати про розвинення напрямку отримання податків з продажу української продукції закордон, гетьманцев, вирішив додати податків тим хто працює на внутрішньому ринку
(щоб був повільнішим ріст до таких розмірів виробництва, що свою продукцію могли б продавати назовні, за рахунок чого і відбувається приток валюти в економіку при нормальному функціонуванню економіки, яка щось виробляє на продаж, на зовнішні ринки ? )
.)
всередині країни.
====
Справа не про "багато" / "не багато", а в тому, що московія купує зброю в ірані і північній кореї, інші канали перекриті.
Для того і є в Україні компетентні органи, з якими відбуваються узгодження, в процесі підготовки до реалізації даного виду продукції туди, де будуть мінімальні ризики, щоб через "п'яті руки" потрапило до московитів щось, саме ж про це мова, а не про "багато/небагато", французької, німецької, американської.
"А вивчати українські технології, щоб їм протидіяти на раз два."
======
На полі бою, бувають втрати, буває захоплення озброєння, тому як можуть вивчають вже московити.
Інша справа, чи зможуть відтворити московити, з їх відсталими технологіями те що вивчають, щоб при відтворенні, не втрачалась ефективність порівняно з об'єктом вивчення.
московити навіть з їх розробками відчувають складнощі періодично, бо навіть в їх особистих розробках, використовувались компоненти, які їм все складніше діставати, через посилений контроль збоку США, за тим, щоб обривати "ланцюжки" постачання необхідних московії компонентів.
Тяжко схоже
(судячи з дописів, під подібними новинами)
багатьом, такі прості для розуміння
(
речі зрозуміти.
Хоча, може бути, що частина є і тих, хто нібито "не може зрозуміти", а насправді все розуміють, але комусь треба саме така картинка "не можуть зрозуміти".
=
"Не треба збільшувати податки, можна більше індексувати пенсії, можна стримувати зростання курсу валют, втримувати гривню, щоб далі вона не девальвувала.І більше закуповувати зброї для українського війська." )
Що тут складного для розуміння ?
14 бригад не укомплектовані, не мають необхідного озброєння (с) найвеличніше
Всі, без винятку, підрозділи зазнають нестачу в БПЛА
Власних ракет для нанесення ударів по території московії (без усіляких дозволів та погоджень) обмаль (читай - немає)
Артилерійські снаряди, міни для мінометів, ракети для РСЗВ в обмеженій кількості, яка не дозволяє навіть вийти на паритет з рашистами
Танки, БМП, САУ та інша техніка - критично низький рівень забезпечення, флоту немає
То що ж з озброєння ми можемо експортувати, що не є потрібним армії воюючої країни чи в чому вже задовільнили внутрішні потреби, якщо навіть однострої за кордоном купуємо???
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а деталі якісь може навести "gray wolf", чи дописувачу "gray wolf" платять, тільки за те, щоб на нього (Сергій Висоцький ) голослівним "лайном кидати" ?
Сподіваюсь це не заборонено.
А якщо "gray wolf", "спійманий за хвоста"
( за, дуже схоже на спробу "gray wolf", зробити наклеп, очорнити Сергія Висоцького, негативним словом "токсичний".)
, намагається "зіскочити", і "пояснити", дуже схоже на його
( "gray wolf")
спробу, маніпулятивно зробити наклеп, очорнити репутацію Сергія Висоцького, нібито "спогадами", про нібито "часи яника", що аж прямо "gray wolf", хоче
(чи то хоче той, хто "gray wolf" платить кошти за таку діяльність, яку робить "gray wolf", пробуючи безпідставно "кидатись лайном" в Сергій Висоцький ? )
щоб не сприймали слова Сергія Висоцького всерйоз.
"Єфремов повинен сидіти в тюрмі, - Висоцький
У "Народному фронті" прокоментували скандальну заяву Володимира Ландіка."
2 червня 2016
https://lb.ua/news/2016/06/02/336701_efremov_dolzhen_sidet_tyurme_.html
?
Звичайно це не за "часів яника", а в 2016 році та "токсичність" була, по відношенню до одного з найближчих соратників януковича, та тим не менш таки стосується інформація таким чином "часів яника".
Що з цього
(наведеної вище інформації, з посиланням на джерело даної інформації.)
приводу висловить "gray wolf" ?
Зараз зброя має ціни в 3 і більше разів ніж до війни. Але наполегливе бажання продавати зброю з держави яка фактично не має виробництва зброї для власної армії як мінімум недоречне. Якщо є щось дійсно потрібне , що не може купити країна, потрібно знаходити гроші у спонсорів. Як з сау " Богдана".
Ще одне. А та зброя, яку хочуть продати, сертифікована ще де небудь , пройшла випробування у потенційних замовників ?
Ці процедури займають роки. Або продається як елементи зброї ( може навіть як продукція просто подвійного призначення). Тому бажання заробити грошей - це як продавати корисні копалини за копійки( шаги) замість то щоб довести її( зброю) до світових кондицій.
Тому зараз такі інтерв'ю не більше ніж піар.
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Про яку саме "зброю" мова, загалом "озброєння"
(Озбрóєння (бойове озброєння) - комплекс матеріальних засобів активної (наступальної) чи пасивної (захисної) дії, спрямованої на допомогу власнику у ході бойових дій. Поділяється на наступальне озброєння, оборонне озброєння та бойову техніку. )
, чи саме зброя "вогнепальна"
(Вогнепа́льна збро́я - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя , в якій для викидання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряду (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) міни , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) кулі ) з каналу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) ствола використовується сила тиску газів, що утворюються при згорянні метальної https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухової речовини (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 пороху ) або спеціальних горючих сумішей. Поєднує в собі засоби безпосереднього ураження (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряд , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) міна , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) куля ) і засоби метання їх до цілі (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармата , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 міномет , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулемет , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 гвинтівка , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 пістолет тощо). ******* вогнепальна зброя підрозділяється на артилерійську та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F стрілецьку зброю і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 гранатомети . )
мова ?
А стосовно вогнепальної зброї, і конкретно висловлювання "Зараз зброя має ціни в 3 і більше разів ніж до війни.", то якщо взяти за початок війни, яку розв'язала агресор-окупант-вбивця московія проти України 20.02.2014 року
(дата на медалі агресора-окупанта-вбивці московії, за окупацію українського Криму.)
, то таки напевно за 10 років зброя в світі подорожчала, а після широкомасштабного вторгнення 24.02.2022, то ще більше подорожчала, бо зброя використовується після 24.02.2022 року набагато інтенсивніше, ніж до того.
По цінам вогнепальної зброї, то якраз голова "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI), Пашинський
(заступник його якраз і є Сергій Висоцький)
, 16 лютого 2024, давав велике, розлоге і дещо цікаве (на мій погляд) інтерв'ю
("Сергій Пашинський: Я бенефіціар всього українського ВПК" 16 лютого 2024 https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/16/710033/ )
, і там говорилось, в тому числі і про те, що на початку широкомасштабного вторгнення, коли був дефіцит сильний озброєння, за його словами, до нього звернулись представники теперішньої влади, щоб він допоміг знайти зброю, і він займався поставкою *********** по самим нижчим цінам, ніж інші поставщики
( "Друге питання, якщо вірити газеті The New York Times, то я організував надійні канали постачання по найнижчим цінам.
-Це так?
- Так пише The New York Times, я в суд не подавав.
16 лютого 2024
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/16/710033/ )
, не говорячи вже про те, як було у випадку з "Львівським Арсеналом"
(назва така, а сам офіс, насправді знаходився в Києві.)
, коли "Львівський Арсенал" отримав 100% передоплату 1,5 міліардів гривень, на покупку мінометних мін, але не поставив
( "Сотні мільйонів євро виведені за кордон, по них не поставлена продукція. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/21/7412248/ Львівський "Арсенал" - це лише вершина айсбергу."
16 лютого 2024
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/16/710033/ )
ніодної.
"Тому бажання заробити грошей - це як продавати корисні копалини за копійки( шаги)"
=====
В тому то і справа, що продукт з високою доданою вартістю, а не корисні копалини
(з яких ще треба зробити якийсь продукт, хоча би напівфабрикат, щоб хоч трохи збільшити вартість, ніж "голі" корисні копалини.)
.
"..замість то щоб довести її( зброю) до світових кондицій."
====
а от за це, хай напевно переживають власники цих приватних підприємств військово-промислового комплексу, які ці підприємства створювали за власний кошт. Все елементарно, якщо продукція буде неналежної якості, то її просто не будуть купувати = власник "прогорить".
.
"Пашинський про кримінальну справу: «Мета - заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»"
13 лютого 2024
https://lb.ua/news/2024/02/13/598278_pashinskiy_pro_kriminalnu_spravu.html?fbclid=IwAR2LU8W5JJFNZNtLgnHeMCXV1xUqFNppZMWnFbTy3ZDaESf-W4df7ODyqSU
Говориться і про те коли почались зловживання в закупівлі зброї, і про те, що без московитів схоже теж не обійшлось, згадується знову ж таки, що таки найнижчі ціни були у його асоціації:
"На жаль, уже в середині 2022 року почалися зловживання в закупівлі ***********, про що докладно писали видання «Українська правда» й «Цензор.Net». Завдяки громадському розголосу ситуація значно покращала на початку 2023 року. Суспільство почало дивитися, аналізувати ціни, були журналістські розслідування тощо. Але мені достеменно відомо, що в кінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію блокування постачань *********** до України.
Вони прогнозували - і, на жаль, це підтвердилося, - що європейські заводи так швидко на великі потужності у виробництві *********** не вийдуть. Вони прогнозували проблеми в США - і це, на жаль, теж підтвердилось у повному обсязі. Росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних нам ***********.
Також мені достеменно відомо, що публікація https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html The New York Times була зініційована, щоб запустити процеси всередині України. Адже в самій статті в питаннях до мене журналіст вказує, що «ми знаємо, що у вас найнижчі ціни» (у компаній з Асоціації. - С.К.). Ця стаття не звинувачує мене в корупції, вона каже одне: ********** рухаються за складною схемою. Так, я підтверджую..."
Говориться, і про два інших поставщика, окрім "Львівський Арсенал":
"Власне тому - і це сумно казати - справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції.
Це фактично звинувачення на адресу…
У мене немає звинувачень. Може, це збіг? У мене є десятки фактів (ймовірної корупції. - С.К.), які особисто передав НАБУ.
Можна говорити про якісь конкретні компанії, які завищують ціни?
Це відкрита інформація. Є компанія «Альфа», є якісь контракти «Прогресу».
Питання навіть не в тому, що вони завищують. Вони отримують передплату - і на цьому все. Класичний варіант - https://lb.ua/society/2024/01/27/595791_chinovniki_minoboroni_menedzheri.html «Львівський Арсенал» . Він там небагато завищує, відсотків на 15, але просто платимо - і все, далі пусто."
Тобто, якщо все в комплексі подивитись, то інколи, в деякій мірі, стає зрозумілим чому деякі дописи, під новинами які стосуються. NAUDI, з'являються неправдиві дописи
(як один із варіантів: Чи не тому, що у когось "пішла з рук тема", на якій можна ",нагріти" грошей було, методом завищення цін на **********, і яку Пашинский "поламав", і постачав по найнижчим цінам на ринку ? )
.
І закрийте решту позицій, по яких ідуть закупки.
От і приватні повинні так само працювати на державу.
Рівні права.
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Про що йдеться, приклади може навести "Сергій Малецький", чи так само як і "gray wolf", лиш би "лайном кинути" ?
От яку команду зібрав дЄрьмак -зеленський , безугла , верещучка , коля котлєта , тупорилий умєров , салдофон сирський і висоцький
======
Підтвердити якось може "Сергій Малецький" своє пустослів'я, про те що нібито Сергій Висоцький, входить в "команду" яку указав "Сергій Малецький" ?