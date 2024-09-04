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Підприємства ОПК отримують невеликий прибуток, а за ці кошти потрібно ще розвивати виробництво, - NAUDI

naudi

Вітчизняні компанії ОПК максимум отримують обмежений прибуток на рівні 3-7% за які потрібно підтримувати та розширювати виробництво.

Про це заявив заступник голови "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI) Сергій Висоцький під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз наш ОПК існує фактично в системі самоінвестицій. Я кожен тиждень приймаю безліч міжнародних делегацій великих, транснаціональних компаній у сфері ОПК. Жодна з них не готова наразі інвестувати якісь свої кошти в реальне виробництво чи в реальні спільні програми на території України.  ... Наш сектор існує наразі в достатньо вузькому проміжку прибутку. ... Я нарахував максимум виходить від 3% до 7% прибутку. Нам треба інвестувати в нові заводи, треба закуповувати компоненти за кордоном, треба навчати власних робітників... Нам треба за цей рахунок закуповувати комплектуючі, навіть броню", - зазначив він.

За словами Висоцького, компанії ОПК не тільки підтримують наявне виробництво, але й постійно розширують його.

"Єдиний спосіб покращити інвестиційний клімат в ОПК - це дати нам можливість самоінвестувати більше. Для цього потрібна дерегуляція, потрібні відповідні умови", - додав він.

Також читайте: Компанії українського ОПК будуть представлені на Міжнародній виставці оборонної промисловості "MSPO 2024" в Польщі

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Висоцький Сергій (38) NAUDI (7)


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Топ коментарі
+4
І це під час війни у воюючій країні якій бракує озброєння! В нас при владі саботажники, та зрадники! Що такими роблять під час війни всі знають.
Може досить терпіти таку владу!!!
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04.09.2024 22:00
+4
Дозволити експорт чи не єдиний шлях підтримки подібних компаній. Це тільки позитивно вплине на виробництво зброї для зсу. Для мене загадка, чому офіс президента мне яйця вже два роки не даючи цей дозвіл. Може тому що в цей бізнес процесс важко всунути слово "відкат"? ХЗ. Без кеша потужним під.,сам, нічого не робиться.
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04.09.2024 22:36
+3
"Maria Sofia Douglas 38b0d2de" то приватні фірми, то їх продукція.
Тому фраза "Maria Sofia Douglas 38b0d2de ", "продавати Україну" дещо не підходить.
" Maria Sofia Douglas 38b0d2de", зупиніться, порахуйте до десяти, і верніться в реальність.
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04.09.2024 22:34
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І це під час війни у воюючій країні якій бракує озброєння! В нас при владі саботажники, та зрадники! Що такими роблять під час війни всі знають.
Може досить терпіти таку владу!!!
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04.09.2024 22:00 Відповісти
Зрадники
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04.09.2024 22:02 Відповісти
Цього Сергія пора на допит в СБУ Він явно за командою ФСБ хоче розпродати українську зброю , щоб Україні нечим було воювати

«Народні депутати та представники ОПК домовилися підготувати концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни для подальшого обговорення на наступній робочій зустрічі. Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, який може не лише зміцнити економічну стійкість України, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості в складних умовах війни. NAUDI дякує Комітету з питань економічного розвитку ВРУ за політичну ініціативу для вирішення цього складного питання! Джерело:
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04.09.2024 22:01 Відповісти
Ще суди не пройшли за розпродаж армії, танків, гвинтокрилів , літаків, а МОЛОДИ ПСЕВДО ПОЛИТИКІ ЗНОВУ хочуть продавати Україну
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04.09.2024 22:06 Відповісти
"Maria Sofia Douglas 38b0d2de" то приватні фірми, то їх продукція.
Тому фраза "Maria Sofia Douglas 38b0d2de ", "продавати Україну" дещо не підходить.
" Maria Sofia Douglas 38b0d2de", зупиніться, порахуйте до десяти, і верніться в реальність.
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04.09.2024 22:34 Відповісти
Я як раз в реальності , бо маю справу з виробниками зброї. До речі - приватними українцями . І скажу Вам , що не так легко цім хлопцям ПОПАСТИ В ЗАКУПКУ МО . Усе ОПОЮ підмяте під себе. Вони себе ведуть як риги - тількі для своїх.
а в той час на фронті не вистачає багато чого.
І тут вилізає Висоцький з пропозицією ( мабуть не своєю) працювати на експорт.
тут треба зупиниться і пошукати десь зраду , бо МО не у всіх купляє зброю ,а виробників пхають з ринку .
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05.09.2024 01:50 Відповісти
Я технарь . Тому маю звичку писати конкретні речі . Вибачаюсь , але той текст написан журналістом , який мабуть може написати і «залізобетонні двері» . Той хто писав текст ничого не розуміє в економіці і бизнесі. розумієте , якись бизнесмени хочуть валютні рахунки , а той Висоцький і К будуть бігати на допити 🤣.
а СБУ має зацікавитись всім цім бардаком у віробництві. І як можно скорише. І депутатів теж треба допитати - чого вони так мріють продавати зброю за кордон.
І
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07.09.2024 01:03 Відповісти
Зрозумів одне, що може бути таке, що "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", все розуміє, але для чогось прикидається такою, яка не вміє читати (те, де я наводив навіть текст з сайту NAUDI "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (https://ukrdia.com.ua/ там на сайті, є і окремі розділи, присвячені тому хто вони, які підприємства- виробники входять в об'єднання, розділ з продукцією цих підприємств-виробників, та інше.), та просто пише "Maria Sofia Douglas 38b0d2de" для чогось глупості, і інсінуації.

Хоча дивлячись, на пристрасть "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", з якою "Maria Sofia Douglas 38b0d2de"висловлюється стосовно Сергія Висоцького, то схоже це якийсь "бзік" якийсь у "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", бо яке діло СБУ, до приватних "валютних рахунків" (які мабуть для Maria "Sofia Douglas 38b0d2de" щось неймовірне, що у людини можуть бути валютні рахунки ? ), будь якого громадянина ? Розумію якби ще було так, що Сергій Висоцький, на державній службі, отримує заробітну плату з бюджету України,і щось там "Maria Sofia Douglas 38b0d2de" нафантазувавши собі, придумала "перевірити" якось Сергія Висоцького, то напевно ж НАБУ напевно треба для цього задіювати, а не СБУ, але ж ні, він в даний момент приватна особа, яка займає пост в об'єднанні NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України)
, то тоді, що до чого, в чому "логіка" "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", розуміння нема поки що.

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07.09.2024 04:06 Відповісти
Аж плакати хочу... Бідні, нещасні...
Може дотації їм як фермерам? Чи безповоротні гранти?
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04.09.2024 22:12 Відповісти
Експорт. Не плач.
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04.09.2024 22:41 Відповісти
Так так... Тим більше у нас надлишок всього...
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04.09.2024 22:52 Відповісти
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05.09.2024 01:57 Відповісти
Вони саме кажуть, що дотації їм НЕ потрібні, вони хочуть заробляти своїм трудом, який втілюється в їх продукції.
Вони виконують роботу, яку мала виконувати держава, а саме створювати виробництво продукції військового призначення.
Говориться про проблему "зарегульованості" їх діяльності

(тобто замість того щоб сприяти цим компаніям (які по суті виконують замість держави, те що мала б виконувати держава, а саме виготовлення продукції військового призначення)
, "ставляться палки в колеса", у вигляді зарегульованості їх діяльності)

, яка ("зарегульованість" діяльності) заважає залучати інвестиції, для збільшення спроможностей даних компаній.
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04.09.2024 22:50 Відповісти
Ага... Як красиво, але ні. Не вірю.
Під цим соусом продадуть все, що потрібно на фронті на вчора... Ще й скажуть, що держава не може собі дозволити купити зброю для армії...
Всі хто хотіли: давно на...й за бугор...
А хто не може, чи кому не можна - працюєм.
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04.09.2024 22:55 Відповісти
То ж і сама держава не створює виробництво військової продукції, і їм "палки в колеса ставить", тим хто за власний рахунок, створив виробництва продукції військового призначення, яке постачається в ЗСУ, і дійсно, у держави зараз нема змоги купити стільки продукції, скільки спроможні потенційно виробити ці компанії по вже існуючій

(а не тій, що через брак інвестицій, поки що не створеній, бо потрібно закупити обладнання, навчити працівників, налагодити поставку комплектуючих, може бути локалізувати в Україні виробництво комплектуючих, НДР (науково дослідницькі роботи) по створенню якоїсь нової продукції, трохи немало коштів потрібно для такого.)

номенклатурі виробів, які постачаються в ЗСУ.

В даний момент, держава може закупати на 6 млрд. $ продукції, вони пропонують наприклад, дозволити продавати частину
(перед цим видавши в ЗСУ, все що законтрактовано для ЗСУ)
продукції закордо, і по попереднім розрахункам, з продажу закордон, держава з податків отримає додаткові 2 млрд. доларів, елементарна математика 6 + 2 = 8, , тобто на 2 млрд. доларів, держава зможе більше у них замовляти продукції, а вони в свою чергу за рахунок прибутку, збільшувати асортимент продукції.
Все ж ніби нескладно, якщо трошки подумати, а не опиратись на "вірю/не вірю" в своїх судженнях.
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04.09.2024 23:14 Відповісти
Ось буквально недавня новина по темі :

"Експорт надлишкового озброєння може принести Україні $2 млрд податкових надходжень за півтора року, - представники ОПК"
Джерело:

Примітка:
Бажано читати уважно, проаналізувати прочитане, а потім робити висновки.
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04.09.2024 23:17 Відповісти
Скажіть будь ласка чому ми вантажівки і землю у людей націоналізовуємо на потреби оборони. А підприємства, котрим так важко зброю виробляти, не націоналізовуємо?
Якось не справедливо...
І я не бачу тут плачу великих логістичних компаній у яких просто сотнями забирають вантажівки... В одну сторону... Зате які красиві сльози бідних експортерів зброї... Котрі готові абрамси продати... Надлишкові...
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04.09.2024 23:27 Відповісти
Маячню про "Котрі готові абрамси продати... Надлишкові..." , не стидно писати ?
Так "Олександр Олександр 2160be38" комунякка, "чєво тут думать, взять всьо і падєліть" ?

Люди допомогли державі, замість державних органів, створили за власні кошти підприємства по виготовленню озброєння, а тут комуняка "Олександр Олександр 2160be38", замість того, щоб питати

(у статусі платника податків, якщо звичайно "Олександр Олександр 2160be38" являється платником податків в державі Україна.)

у очільників держави, які очолюють її зараз, чому, то там, то там, купа скандалів корупційних, в невідомому напрямку зникли десятки мільярдів гривень, як мінімум під час того, як Міністерство Оборони України очолював "яйця по 17 гривень", а не вкладено у створення державних підприємств по виробництву озброєння, "Олександр Олександр 2160be38" хоче "розкуркулити" тих, хто замість очільників держави, зробив їх роботу (тобто виручив державу Україна, в скрутний час), за свої власні (а не з державного бюджету) кошти.
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05.09.2024 00:15 Відповісти
Люди допомогли державі, замість державних органів, створили за власні кошти підприємства
колись при юще люди теж за власні гроши допомогли державі продати геликоптери в Афріку. І літаки, і ще Балогу спіймали з судном Фаіна З українським озброенням у берега Африки.

нашим « добрим» хлопцям нельзя доручать щось продавати , бо гроши в Україну не повертаються
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05.09.2024 01:56 Відповісти
Корчинський - для перемоги треба розігнати дозвільну та озброїти українців. Дозвіл на зброю.

https://youtu.be/o_DWA619_aU
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04.09.2024 22:20 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-tb4bs6ke7e @user-tb4bs6ke7e https://www.youtube.com/watch?v=o_DWA619_aU&lc=UgyEJXap6tTnRqauGcp4AaABAg 1 год назад

Штат Вермонт. Вільне придбання зброї і володіння нею.

Входить в трійку найбезпечніших штатів.
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04.09.2024 22:25 Відповісти
https://www.youtube.com/@viktoryatsenko7081 @viktoryatsenko7081 https://www.youtube.com/watch?v=o_DWA619_aU&lc=Ugx-Z8yayw-pXAAgbdF4AaABAg 1 год назад

Дуже влучно та своєчасно. Наявність зброї у людей психологічно готує до того, щоб вчитись ею володіти. А це знімає інші психологічні бар'єри щодо захисту себе, своєї родини, своєї держави. Тілки мілітаризована Україна зможе виховувати нові покоління вільних, готових до спротиву загарбникам людей. Я впевнений в тому чи іншому вигляді, нам протягом кількох поколінь ще прийдеться протистояти московітам
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04.09.2024 22:27 Відповісти
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04.09.2024 22:28 Відповісти
текст на сторінці сільради трохи відрізняється
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05.09.2024 16:56 Відповісти
Нащо розширювати виробництво зброї під час війни? Ще Пу…н нападе.
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04.09.2024 22:35 Відповісти
Дозволити експорт чи не єдиний шлях підтримки подібних компаній. Це тільки позитивно вплине на виробництво зброї для зсу. Для мене загадка, чому офіс президента мне яйця вже два роки не даючи цей дозвіл. Може тому що в цей бізнес процесс важко всунути слово "відкат"? ХЗ. Без кеша потужним під.,сам, нічого не робиться.
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04.09.2024 22:36 Відповісти
Так так! Підм'яти під себе власніть/пакет акцій або пов'язати відкатними схемами.
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04.09.2024 23:25 Відповісти
а ОПа думає як доїти....
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04.09.2024 23:23 Відповісти
 
 