Підприємства ОПК отримують невеликий прибуток, а за ці кошти потрібно ще розвивати виробництво, - NAUDI

Вітчизняні компанії ОПК максимум отримують обмежений прибуток на рівні 3-7% за які потрібно підтримувати та розширювати виробництво.

Про це заявив заступник голови "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI) Сергій Висоцький під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз наш ОПК існує фактично в системі самоінвестицій. Я кожен тиждень приймаю безліч міжнародних делегацій великих, транснаціональних компаній у сфері ОПК. Жодна з них не готова наразі інвестувати якісь свої кошти в реальне виробництво чи в реальні спільні програми на території України. ... Наш сектор існує наразі в достатньо вузькому проміжку прибутку. ... Я нарахував максимум виходить від 3% до 7% прибутку. Нам треба інвестувати в нові заводи, треба закуповувати компоненти за кордоном, треба навчати власних робітників... Нам треба за цей рахунок закуповувати комплектуючі, навіть броню", - зазначив він.

За словами Висоцького, компанії ОПК не тільки підтримують наявне виробництво, але й постійно розширують його.

"Єдиний спосіб покращити інвестиційний клімат в ОПК - це дати нам можливість самоінвестувати більше. Для цього потрібна дерегуляція, потрібні відповідні умови", - додав він.

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