Компанії українського ОПК будуть представлені на Міжнародній виставці оборонної промисловості "MSPO 2024" в Польщі

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) візьме участь у 32-й Міжнародній виставці оборонної промисловості "MSPO 2024", що відбудеться у польському місті Кельце з 3 по 6 вересня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

Українська експозиція стане найбільшою в історії виставки в Кельце.

Виставка MSPO об'єднує ключових представників світової оборонної промисловості з десятків країн, включаючи найбільші делегації з Австралії, США та Великої Британії. Ця виставка надає унікальну можливість оборонним компаніям продемонструвати свої новітні продукти та послуги, а також встановити стратегічне партнерство з міжнародними гравцями на ринку.

На двох великих стендах NAUDI представить широкий спектр продукції своїх компаній-учасників, що входять до складу українського військово-промислового комплексу. Серед яких: Українська Бронетехніка, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC,"Radionix", "System Electronic Export", Archer", "KTD Plus", "KTD Jupiter", "Атлон Авіа", "Aviation Systems of Ukraine", "UA Defence", "SpetsMashKomplekt", а також партнери з державного сектору, зокрема КБ "Луч".

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