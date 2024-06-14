Асоціація підприємств оборонної промисловості просить ЄС купувати зброю і боєприпаси безпосередньо в українських підприємств: потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення

Керівництво Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зустрілося з представниками Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій та Європейського оборонного агентства. Візит делегації був присвячений аналізу та вивченню можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

Повідомляє пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

Голова NAUDI Сергій Пашинський під час зустрічі з високопосадовцями озвучив найбільші виклики, які стоять перед ОПК. Зокрема, голова Асоціації закликав європейських партнерів переходити до прямого фінансування закупівлі зброї та боєприпасів безпосередньо в українських підприємств за рахунок донорів. Сергій Пашинський зазначив, що виробничі потужності вітчизняного ОПК наразі перевищують обсяги фінансування української оборонки.

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Він також розповів про необхідність і готовність оборонних підприємств співпрацювати з європейськими компаніями.

Представники ЄС, зі свого боку, запевнили у продовженні зусиль для надання підтримки Україні та Асоціації, необхідної для перемоги України. Також на запрошення Сергія Пашинського європейські колеги відвідали виробничі майданчики Асоціації.