Асоціація підприємств оборонної промисловості просить ЄС купувати зброю і боєприпаси безпосередньо в українських підприємств: потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення
Керівництво Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зустрілося з представниками Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій та Європейського оборонного агентства. Візит делегації був присвячений аналізу та вивченню можливостей українського оборонно-промислового комплексу.
Повідомляє пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.
Голова NAUDI Сергій Пашинський під час зустрічі з високопосадовцями озвучив найбільші виклики, які стоять перед ОПК. Зокрема, голова Асоціації закликав європейських партнерів переходити до прямого фінансування закупівлі зброї та боєприпасів безпосередньо в українських підприємств за рахунок донорів. Сергій Пашинський зазначив, що виробничі потужності вітчизняного ОПК наразі перевищують обсяги фінансування української оборонки.
Він також розповів про необхідність і готовність оборонних підприємств співпрацювати з європейськими компаніями.
Представники ЄС, зі свого боку, запевнили у продовженні зусиль для надання підтримки Україні та Асоціації, необхідної для перемоги України. Також на запрошення Сергія Пашинського європейські колеги відвідали виробничі майданчики Асоціації.
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Це як?!!!
Война у разгарі, а вони кудись зброю вивозять?
І це коли Україна просить зброю у світу?!!!
зеленський/шмигаль ви куди дивитесь? Ви або хрестик знімайте, або труси одягайте.
Труси можете одягати. Його не буде
для тих у кого коротка пам'ять нагадую
що українське державне предпріемство « Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв нову техніку виключно на єкспорт ( новітні танк у Тайланд , тощо).
Це була «державна політика». Це клумачилось так- ми заробимо гроші на єкспорті зброї , а потім… колись будем за ці гроші будувати і для України.
Але по факту, гроші осідали в офшорах. Тому «Укроборонпром» отримав репутацію корупційної структури.
Нажаль ви не розповіли про міністерство середнього машинобудування колишнього союзу. Там теж було багато цікавого.
Поперше:
Герман Сметанін - голова Укроборонпрому.
По-друге Сергій Пашинський голова NAUDI. Новина про то що він запрошуе використовувати гроші для закупівлі зброї на зброю виготовлену в Україні.
Але для тих у кого довга пам,ять нема ніякої різниці. Головне що Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв хрестики, а вивозив труси.
Українським виробникам платитимуть з ЄС, а Єрмакотатарівські шпигуни будуть наводки робити на заводи. Хароший схематоз
- їм з дермаками-гнидьманцевими-арахнідами бєз пропітанія нікак нєльзя..
Это бинго... Они мля щас матюкуться и закроют лавочку по сути...
Все щас вспомнят и полицейские машины , и асфальт и офис и марахвон и минкульт, и селедку по 8000 ....
А нащо держзамовлення, коли можна бюджетні кошти вкрасти, а набої просити у Заходу разом з грошима, які потім також вкрадуть.
Та Асоціація добазікається, що прокацапські кроти у владі знову зіллють координати виробничих потужностей і кацапи їх знову підірвуть, як вже зробили з заводом "Артем" в Києві.
Ось через це вони і хотіли з'їсти Пашинського, бо там не було відкатів і була зброя, а не так, як у тих резнікових - гроші мільярдами счезали, а зброї - "га? шо? та ви шо? яка зброя? ми ж вам кАльоси, а ви нам про насоси!"
А як же той "мільйон" дронів..?!
А хто кричав про відновлення випуску "Нептунів"..?!