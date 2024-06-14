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Асоціація підприємств оборонної промисловості просить ЄС купувати зброю і боєприпаси безпосередньо в українських підприємств: потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI)

Керівництво Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зустрілося з представниками Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій та Європейського оборонного агентства. Візит делегації був присвячений аналізу та вивченню можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

Повідомляє пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

Голова NAUDI Сергій Пашинський під час зустрічі з високопосадовцями озвучив найбільші виклики, які стоять перед ОПК. Зокрема, голова Асоціації закликав європейських партнерів переходити до прямого фінансування закупівлі зброї та боєприпасів безпосередньо в українських підприємств за рахунок донорів. Сергій Пашинський зазначив, що виробничі потужності вітчизняного ОПК наразі перевищують обсяги фінансування української оборонки.

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Він також розповів про необхідність і готовність оборонних підприємств співпрацювати з європейськими компаніями.

Представники ЄС, зі свого боку, запевнили у продовженні зусиль для надання підтримки Україні та Асоціації, необхідної для перемоги України. Також на запрошення Сергія Пашинського європейські колеги відвідали виробничі майданчики Асоціації.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) про візит Єврокомісії

Автор: 

військово-промисловий комплекс (283) Єврокомісія (2164) Пашинський Сергій (407)


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Топ коментарі
+23
бо зеленим не цікаві пропозиції Пашинського... Війна почекає, а особисте то головне.
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14.06.2024 19:34
+20
Зелені поганці крутять бабло через підставні фірми. Уявіть схему. Скажімо дехто брат єрмака через зареєстровану ним офшорну фірму купує дещо у заходу, перепродує це все з наваром фірмі єрмака в Україні, в якої з націнкою купує уряд.
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14.06.2024 19:39
+20
Держава повинна викупляти всю продукцію українських оборонних підприємств, яка необхідна на фронті і налагодити виробництво тієї, якої не вистачає
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14.06.2024 19:44
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во єто паварот!
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14.06.2024 19:28 Відповісти
Змову українську зброю на єкспорт?!

Це як?!!!
Война у разгарі, а вони кудись зброю вивозять?
І це коли Україна просить зброю у світу?!!!

зеленський/шмигаль ви куди дивитесь? Ви або хрестик знімайте, або труси одягайте.
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14.06.2024 23:19 Відповісти
Перепрошую добродія. Що знову зброя на єкспорт, це вам пан редактор у новині доповів, чи то ви самі домислили?
Труси можете одягати. Його не буде
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14.06.2024 23:45 Відповісти
Відповідаю добродію:

для тих у кого коротка пам'ять нагадую

що українське державне предпріемство « Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв нову техніку виключно на єкспорт ( новітні танк у Тайланд , тощо).

Це була «державна політика». Це клумачилось так- ми заробимо гроші на єкспорті зброї , а потім… колись будем за ці гроші будувати і для України.

Але по факту, гроші осідали в офшорах. Тому «Укроборонпром» отримав репутацію корупційної структури.
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15.06.2024 01:41 Відповісти
Дуже дякую за зміствну відповідь.
Нажаль ви не розповіли про міністерство середнього машинобудування колишнього союзу. Там теж було багато цікавого.
Поперше:
Герман Сметанін - голова Укроборонпрому.
По-друге Сергій Пашинський голова NAUDI. Новина про то що він запрошуе використовувати гроші для закупівлі зброї на зброю виготовлену в Україні.
Але для тих у кого довга пам,ять нема ніякої різниці. Головне що Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв хрестики, а вивозив труси.
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15.06.2024 02:30 Відповісти
Асоціацію місцевих органів влади тримає в лапах Ермак , та всі асоціації в його пазурах!

Українським виробникам платитимуть з ЄС, а Єрмакотатарівські шпигуни будуть наводки робити на заводи. Хароший схематоз
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15.06.2024 10:08 Відповісти
якщо грощі дома витрачати, то як вивести за кордон і ********?
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14.06.2024 19:29 Відповісти
дожились!)
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14.06.2024 19:30 Відповісти
Данія дала добро - буде закупляти
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14.06.2024 19:33 Відповісти
бо зеленим не цікаві пропозиції Пашинського... Війна почекає, а особисте то головне.
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14.06.2024 19:34 Відповісти
Зелені поганці крутять бабло через підставні фірми. Уявіть схему. Скажімо дехто брат єрмака через зареєстровану ним офшорну фірму купує дещо у заходу, перепродує це все з наваром фірмі єрмака в Україні, в якої з націнкою купує уряд.
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14.06.2024 19:39 Відповісти
Держава повинна викупляти всю продукцію українських оборонних підприємств, яка необхідна на фронті і налагодити виробництво тієї, якої не вистачає
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14.06.2024 19:44 Відповісти
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14.06.2024 21:07 Відповісти
...а де ж зеленські-татарови харчуватися будуть?
- їм з дермаками-гнидьманцевими-арахнідами бєз пропітанія нікак нєльзя..
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14.06.2024 19:45 Відповісти
А зе і його шобло вило ,щзо не має зброї!
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14.06.2024 19:53 Відповісти
Хахахаблть!!!
Это бинго... Они мля щас матюкуться и закроют лавочку по сути...
Все щас вспомнят и полицейские машины , и асфальт и офис и марахвон и минкульт, и селедку по 8000 ....
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14.06.2024 20:10 Відповісти
потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення

А нащо держзамовлення, коли можна бюджетні кошти вкрасти, а набої просити у Заходу разом з грошима, які потім також вкрадуть.
Та Асоціація добазікається, що прокацапські кроти у владі знову зіллють координати виробничих потужностей і кацапи їх знову підірвуть, як вже зробили з заводом "Артем" в Києві.
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14.06.2024 20:25 Відповісти
"потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення" - ось і все, що треба знати про ЗЕшоблу і їхнє "правління" країною у війні!!
Ось через це вони і хотіли з'їсти Пашинського, бо там не було відкатів і була зброя, а не так, як у тих резнікових - гроші мільярдами счезали, а зброї - "га? шо? та ви шо? яка зброя? ми ж вам кАльоси, а ви нам про насоси!"
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14.06.2024 20:27 Відповісти
Підозріваю, що тоді в Армію піде дуля з маком, а не **********. А грошам зелені швидко знайдуть затишне місце.
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14.06.2024 21:43 Відповісти
То виходить "держава" в лиці ОПи та уряду Шмигаля не зацікавлені в держзамовленнях для ЗСУ...?!
А як же той "мільйон" дронів..?!
А хто кричав про відновлення випуску "Нептунів"..?!
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14.06.2024 22:00 Відповісти
А Держава нащо?
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15.06.2024 10:26 Відповісти
 
 