Ассоциация предприятий оборонной промышленности просит ЕС покупать оружие и боеприпасы непосредственно у украинских предприятий: мощности ВПК превышают объемы госзаказа

Руководство Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) встретилось с представителями Европейской Комиссии, Европейской службы внешних действий и Европейского оборонного агентства. Визит делегации был посвящен анализу и изучению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

Сообщает пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

Председатель NAUDI Сергей Пашинский во время встречи с высокопоставленными чиновниками озвучил самые большие вызовы, которые стоят перед ОПК. В частности, председатель Ассоциации призвал европейских партнеров переходить к прямому финансированию закупки оружия и боеприпасов непосредственно у украинских предприятий за счет доноров. Сергей Пашинский отметил, что производственные мощности отечественного ОПК пока превышают объемы финансирования украинской оборонки.

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Он также рассказал о необходимости и готовности оборонных предприятий сотрудничать с европейскими компаниями.

Представители ЕС, со своей стороны, заверили в продолжении усилий для оказания поддержки Украине и Ассоциации, необходимой для победы Украины. Также по приглашению Сергея Пашинского европейские коллеги посетили производственные площадки Ассоциации.