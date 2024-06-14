Ассоциация предприятий оборонной промышленности просит ЕС покупать оружие и боеприпасы непосредственно у украинских предприятий: мощности ВПК превышают объемы госзаказа
Руководство Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) встретилось с представителями Европейской Комиссии, Европейской службы внешних действий и Европейского оборонного агентства. Визит делегации был посвящен анализу и изучению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.
Сообщает пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.
Председатель NAUDI Сергей Пашинский во время встречи с высокопоставленными чиновниками озвучил самые большие вызовы, которые стоят перед ОПК. В частности, председатель Ассоциации призвал европейских партнеров переходить к прямому финансированию закупки оружия и боеприпасов непосредственно у украинских предприятий за счет доноров. Сергей Пашинский отметил, что производственные мощности отечественного ОПК пока превышают объемы финансирования украинской оборонки.
Он также рассказал о необходимости и готовности оборонных предприятий сотрудничать с европейскими компаниями.
Представители ЕС, со своей стороны, заверили в продолжении усилий для оказания поддержки Украине и Ассоциации, необходимой для победы Украины. Также по приглашению Сергея Пашинского европейские коллеги посетили производственные площадки Ассоциации.
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Це як?!!!
Война у разгарі, а вони кудись зброю вивозять?
І це коли Україна просить зброю у світу?!!!
зеленський/шмигаль ви куди дивитесь? Ви або хрестик знімайте, або труси одягайте.
Труси можете одягати. Його не буде
для тих у кого коротка пам'ять нагадую
що українське державне предпріемство « Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв нову техніку виключно на єкспорт ( новітні танк у Тайланд , тощо).
Це була «державна політика». Це клумачилось так- ми заробимо гроші на єкспорті зброї , а потім… колись будем за ці гроші будувати і для України.
Але по факту, гроші осідали в офшорах. Тому «Укроборонпром» отримав репутацію корупційної структури.
Нажаль ви не розповіли про міністерство середнього машинобудування колишнього союзу. Там теж було багато цікавого.
Поперше:
Герман Сметанін - голова Укроборонпрому.
По-друге Сергій Пашинський голова NAUDI. Новина про то що він запрошуе використовувати гроші для закупівлі зброї на зброю виготовлену в Україні.
Але для тих у кого довга пам,ять нема ніякої різниці. Головне що Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв хрестики, а вивозив труси.
Українським виробникам платитимуть з ЄС, а Єрмакотатарівські шпигуни будуть наводки робити на заводи. Хароший схематоз
- їм з дермаками-гнидьманцевими-арахнідами бєз пропітанія нікак нєльзя..
Это бинго... Они мля щас матюкуться и закроют лавочку по сути...
Все щас вспомнят и полицейские машины , и асфальт и офис и марахвон и минкульт, и селедку по 8000 ....
А нащо держзамовлення, коли можна бюджетні кошти вкрасти, а набої просити у Заходу разом з грошима, які потім також вкрадуть.
Та Асоціація добазікається, що прокацапські кроти у владі знову зіллють координати виробничих потужностей і кацапи їх знову підірвуть, як вже зробили з заводом "Артем" в Києві.
Ось через це вони і хотіли з'їсти Пашинського, бо там не було відкатів і була зброя, а не так, як у тих резнікових - гроші мільярдами счезали, а зброї - "га? шо? та ви шо? яка зброя? ми ж вам кАльоси, а ви нам про насоси!"
А як же той "мільйон" дронів..?!
А хто кричав про відновлення випуску "Нептунів"..?!