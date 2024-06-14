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Ассоциация предприятий оборонной промышленности просит ЕС покупать оружие и боеприпасы непосредственно у украинских предприятий: мощности ВПК превышают объемы госзаказа

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI)

Руководство Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) встретилось с представителями Европейской Комиссии, Европейской службы внешних действий и Европейского оборонного агентства. Визит делегации был посвящен анализу и изучению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

Сообщает пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

Председатель NAUDI Сергей Пашинский во время встречи с высокопоставленными чиновниками озвучил самые большие вызовы, которые стоят перед ОПК. В частности, председатель Ассоциации призвал европейских партнеров переходить к прямому финансированию закупки оружия и боеприпасов непосредственно у украинских предприятий за счет доноров. Сергей Пашинский отметил, что производственные мощности отечественного ОПК пока превышают объемы финансирования украинской оборонки.

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Он также рассказал о необходимости и готовности оборонных предприятий сотрудничать с европейскими компаниями.

Представители ЕС, со своей стороны, заверили в продолжении усилий для оказания поддержки Украине и Ассоциации, необходимой для победы Украины. Также по приглашению Сергея Пашинского европейские коллеги посетили производственные площадки Ассоциации.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) про візит Єврокомісії

Автор: 

военно-промышленный комплекс (247) Еврокомиссия (1460) Пашинский Сергей (756)


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Топ комментарии
+23
бо зеленим не цікаві пропозиції Пашинського... Війна почекає, а особисте то головне.
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14.06.2024 19:34
+20
Зелені поганці крутять бабло через підставні фірми. Уявіть схему. Скажімо дехто брат єрмака через зареєстровану ним офшорну фірму купує дещо у заходу, перепродує це все з наваром фірмі єрмака в Україні, в якої з націнкою купує уряд.
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14.06.2024 19:39
+20
Держава повинна викупляти всю продукцію українських оборонних підприємств, яка необхідна на фронті і налагодити виробництво тієї, якої не вистачає
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14.06.2024 19:44
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во єто паварот!
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14.06.2024 19:28 Ответить
Змову українську зброю на єкспорт?!

Це як?!!!
Война у разгарі, а вони кудись зброю вивозять?
І це коли Україна просить зброю у світу?!!!

зеленський/шмигаль ви куди дивитесь? Ви або хрестик знімайте, або труси одягайте.
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14.06.2024 23:19 Ответить
Перепрошую добродія. Що знову зброя на єкспорт, це вам пан редактор у новині доповів, чи то ви самі домислили?
Труси можете одягати. Його не буде
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14.06.2024 23:45 Ответить
Відповідаю добродію:

для тих у кого коротка пам'ять нагадую

що українське державне предпріемство « Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв нову техніку виключно на єкспорт ( новітні танк у Тайланд , тощо).

Це була «державна політика». Це клумачилось так- ми заробимо гроші на єкспорті зброї , а потім… колись будем за ці гроші будувати і для України.

Але по факту, гроші осідали в офшорах. Тому «Укроборонпром» отримав репутацію корупційної структури.
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15.06.2024 01:41 Ответить
Дуже дякую за зміствну відповідь.
Нажаль ви не розповіли про міністерство середнього машинобудування колишнього союзу. Там теж було багато цікавого.
Поперше:
Герман Сметанін - голова Укроборонпрому.
По-друге Сергій Пашинський голова NAUDI. Новина про то що він запрошуе використовувати гроші для закупівлі зброї на зброю виготовлену в Україні.
Але для тих у кого довга пам,ять нема ніякої різниці. Головне що Укроборонпром» у продовж довгих років виробляв хрестики, а вивозив труси.
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15.06.2024 02:30 Ответить
Асоціацію місцевих органів влади тримає в лапах Ермак , та всі асоціації в його пазурах!

Українським виробникам платитимуть з ЄС, а Єрмакотатарівські шпигуни будуть наводки робити на заводи. Хароший схематоз
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15.06.2024 10:08 Ответить
якщо грощі дома витрачати, то як вивести за кордон і ********?
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14.06.2024 19:29 Ответить
дожились!)
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14.06.2024 19:30 Ответить
Данія дала добро - буде закупляти
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14.06.2024 19:33 Ответить
бо зеленим не цікаві пропозиції Пашинського... Війна почекає, а особисте то головне.
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14.06.2024 19:34 Ответить
Зелені поганці крутять бабло через підставні фірми. Уявіть схему. Скажімо дехто брат єрмака через зареєстровану ним офшорну фірму купує дещо у заходу, перепродує це все з наваром фірмі єрмака в Україні, в якої з націнкою купує уряд.
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14.06.2024 19:39 Ответить
Держава повинна викупляти всю продукцію українських оборонних підприємств, яка необхідна на фронті і налагодити виробництво тієї, якої не вистачає
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14.06.2024 19:44 Ответить
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14.06.2024 21:07 Ответить
...а де ж зеленські-татарови харчуватися будуть?
- їм з дермаками-гнидьманцевими-арахнідами бєз пропітанія нікак нєльзя..
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14.06.2024 19:45 Ответить
А зе і його шобло вило ,щзо не має зброї!
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14.06.2024 19:53 Ответить
Хахахаблть!!!
Это бинго... Они мля щас матюкуться и закроют лавочку по сути...
Все щас вспомнят и полицейские машины , и асфальт и офис и марахвон и минкульт, и селедку по 8000 ....
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14.06.2024 20:10 Ответить
потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення

А нащо держзамовлення, коли можна бюджетні кошти вкрасти, а набої просити у Заходу разом з грошима, які потім також вкрадуть.
Та Асоціація добазікається, що прокацапські кроти у владі знову зіллють координати виробничих потужностей і кацапи їх знову підірвуть, як вже зробили з заводом "Артем" в Києві.
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14.06.2024 20:25 Ответить
"потужності ОПК перевищують обсяги держзамовлення" - ось і все, що треба знати про ЗЕшоблу і їхнє "правління" країною у війні!!
Ось через це вони і хотіли з'їсти Пашинського, бо там не було відкатів і була зброя, а не так, як у тих резнікових - гроші мільярдами счезали, а зброї - "га? шо? та ви шо? яка зброя? ми ж вам кАльоси, а ви нам про насоси!"
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14.06.2024 20:27 Ответить
Підозріваю, що тоді в Армію піде дуля з маком, а не **********. А грошам зелені швидко знайдуть затишне місце.
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14.06.2024 21:43 Ответить
То виходить "держава" в лиці ОПи та уряду Шмигаля не зацікавлені в держзамовленнях для ЗСУ...?!
А як же той "мільйон" дронів..?!
А хто кричав про відновлення випуску "Нептунів"..?!
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14.06.2024 22:00 Ответить
А Держава нащо?
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15.06.2024 10:26 Ответить
 
 