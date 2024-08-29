Компании украинского ОПК будут представлены на Международной выставке оборонной промышленности "MSPO 2024" в Польше

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) примет участие в 32-й Международной выставке оборонной промышленности "MSPO 2024", которая состоится в польском городе Кельце с 3 по 6 сентября 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI.

Украинская экспозиция станет самой большой в истории выставки в Кельце.

Выставка MSPO объединяет ключевых представителей мировой оборонной промышленности из десятков стран, включая крупнейшие делегации из Австралии, США и Великобритании. Эта выставка предоставляет уникальную возможность оборонным компаниям продемонстрировать свои новейшие продукты и услуги, а также установить стратегическое партнерство с международными игроками на рынке.

На двух больших стендах NAUDI представит широкий спектр продукции своих компаний-участников, входящих в состав украинского военно-промышленного комплекса. Среди которых: Украинская Бронетехника, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC, "Radionix", "System Electronic Export", Archer", "KTD Plus", "KTD Jupiter", "Атлон Авиа", "Aviation Systems of Ukraine", "UA Defence", "SpetsMashKomplekt", а также партнеры из государственного сектора, в частности КБ "Луч".

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