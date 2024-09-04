Предприятия ОПК получают небольшую прибыль, а за эти средства нужно еще развивать производство, - NAUDI
Отечественные компании ОПК максимум получают ограниченную прибыль на уровне 3-7% за которые нужно поддерживать и расширять производство.
Об этом заявил заместитель председателя "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" (NAUDI) Сергей Высоцкий во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас наш ОПК существует фактически в системе самоинвестиций. Я каждую неделю принимаю множество международных делегаций крупных, транснациональных компаний в сфере ОПК. Ни одна из них не готова пока инвестировать какие-то свои средства в реальное производство или в реальные совместные программы на территории Украины. ... Наш сектор существует сейчас в достаточно узком промежутке прибыли. .... Я насчитал максимум получается от 3% до 7% прибыли. Нам надо инвестировать в новые заводы, надо закупать компоненты за рубежом, надо обучать собственных рабочих... Нам надо за этот счет закупать комплектующие, даже броню", - отметил он.
По словам Высоцкого, компании ОПК не только поддерживают имеющееся производство, но и постоянно расширяют его.
"Единственный способ улучшить инвестиционный климат в ОПК - это дать нам возможность самоинвестировать больше. Для этого нужна дерегуляция, нужны соответствующие условия", - добавил он.
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Може досить терпіти таку владу!!!
«Народні депутати та представники ОПК домовилися підготувати концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни для подальшого обговорення на наступній робочій зустрічі. Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, який може не лише зміцнити економічну стійкість України, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості в складних умовах війни. NAUDI дякує Комітету з питань економічного розвитку ВРУ за політичну ініціативу для вирішення цього складного питання! Джерело:
Тому фраза "Maria Sofia Douglas 38b0d2de ", "продавати Україну" дещо не підходить.
" Maria Sofia Douglas 38b0d2de", зупиніться, порахуйте до десяти, і верніться в реальність.
а в той час на фронті не вистачає багато чого.
І тут вилізає Висоцький з пропозицією ( мабуть не своєю) працювати на експорт.
тут треба зупиниться і пошукати десь зраду , бо МО не у всіх купляє зброю ,а виробників пхають з ринку .
а СБУ має зацікавитись всім цім бардаком у віробництві. І як можно скорише. І депутатів теж треба допитати - чого вони так мріють продавати зброю за кордон.
І
Хоча дивлячись, на пристрасть "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", з якою "Maria Sofia Douglas 38b0d2de"висловлюється стосовно Сергія Висоцького, то схоже це якийсь "бзік" якийсь у "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", бо яке діло СБУ, до приватних "валютних рахунків" (які мабуть для Maria "Sofia Douglas 38b0d2de" щось неймовірне, що у людини можуть бути валютні рахунки ? ), будь якого громадянина ? Розумію якби ще було так, що Сергій Висоцький, на державній службі, отримує заробітну плату з бюджету України,і щось там "Maria Sofia Douglas 38b0d2de" нафантазувавши собі, придумала "перевірити" якось Сергія Висоцького, то напевно ж НАБУ напевно треба для цього задіювати, а не СБУ, але ж ні, він в даний момент приватна особа, яка займає пост в об'єднанні NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України)
, то тоді, що до чого, в чому "логіка" "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", розуміння нема поки що.
Може дотації їм як фермерам? Чи безповоротні гранти?
Вони виконують роботу, яку мала виконувати держава, а саме створювати виробництво продукції військового призначення.
Говориться про проблему "зарегульованості" їх діяльності
(тобто замість того щоб сприяти цим компаніям (які по суті виконують замість держави, те що мала б виконувати держава, а саме виготовлення продукції військового призначення)
, "ставляться палки в колеса", у вигляді зарегульованості їх діяльності)
, яка ("зарегульованість" діяльності) заважає залучати інвестиції, для збільшення спроможностей даних компаній.
Під цим соусом продадуть все, що потрібно на фронті на вчора... Ще й скажуть, що держава не може собі дозволити купити зброю для армії...
Всі хто хотіли: давно на...й за бугор...
А хто не може, чи кому не можна - працюєм.
(а не тій, що через брак інвестицій, поки що не створеній, бо потрібно закупити обладнання, навчити працівників, налагодити поставку комплектуючих, може бути локалізувати в Україні виробництво комплектуючих, НДР (науково дослідницькі роботи) по створенню якоїсь нової продукції, трохи немало коштів потрібно для такого.)
номенклатурі виробів, які постачаються в ЗСУ.
В даний момент, держава може закупати на 6 млрд. $ продукції, вони пропонують наприклад, дозволити продавати частину
(перед цим видавши в ЗСУ, все що законтрактовано для ЗСУ)
продукції закордо, і по попереднім розрахункам, з продажу закордон, держава з податків отримає додаткові 2 млрд. доларів, елементарна математика 6 + 2 = 8, , тобто на 2 млрд. доларів, держава зможе більше у них замовляти продукції, а вони в свою чергу за рахунок прибутку, збільшувати асортимент продукції.
Все ж ніби нескладно, якщо трошки подумати, а не опиратись на "вірю/не вірю" в своїх судженнях.
"Експорт надлишкового озброєння може принести Україні $2 млрд податкових надходжень за півтора року, - представники ОПК"
Джерело:
Примітка:
Бажано читати уважно, проаналізувати прочитане, а потім робити висновки.
Якось не справедливо...
І я не бачу тут плачу великих логістичних компаній у яких просто сотнями забирають вантажівки... В одну сторону... Зате які красиві сльози бідних експортерів зброї... Котрі готові абрамси продати... Надлишкові...
Так "Олександр Олександр 2160be38" комунякка, "чєво тут думать, взять всьо і падєліть" ?
Люди допомогли державі, замість державних органів, створили за власні кошти підприємства по виготовленню озброєння, а тут комуняка "Олександр Олександр 2160be38", замість того, щоб питати
(у статусі платника податків, якщо звичайно "Олександр Олександр 2160be38" являється платником податків в державі Україна.)
у очільників держави, які очолюють її зараз, чому, то там, то там, купа скандалів корупційних, в невідомому напрямку зникли десятки мільярдів гривень, як мінімум під час того, як Міністерство Оборони України очолював "яйця по 17 гривень", а не вкладено у створення державних підприємств по виробництву озброєння, "Олександр Олександр 2160be38" хоче "розкуркулити" тих, хто замість очільників держави, зробив їх роботу (тобто виручив державу Україна, в скрутний час), за свої власні (а не з державного бюджету) кошти.
колись при юще люди теж за власні гроши допомогли державі продати геликоптери в Афріку. І літаки, і ще Балогу спіймали з судном Фаіна З українським озброенням у берега Африки.
нашим « добрим» хлопцям нельзя доручать щось продавати , бо гроши в Україну не повертаються
https://youtu.be/o_DWA619_aU
Штат Вермонт. Вільне придбання зброї і володіння нею.
Входить в трійку найбезпечніших штатів.
Дуже влучно та своєчасно. Наявність зброї у людей психологічно готує до того, щоб вчитись ею володіти. А це знімає інші психологічні бар'єри щодо захисту себе, своєї родини, своєї держави. Тілки мілітаризована Україна зможе виховувати нові покоління вільних, готових до спротиву загарбникам людей. Я впевнений в тому чи іншому вигляді, нам протягом кількох поколінь ще прийдеться протистояти московітам