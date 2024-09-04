Предприятия ОПК получают небольшую прибыль, а за эти средства нужно еще развивать производство, - NAUDI

Отечественные компании ОПК максимум получают ограниченную прибыль на уровне 3-7% за которые нужно поддерживать и расширять производство.

Об этом заявил заместитель председателя "Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины" (NAUDI) Сергей Высоцкий во время заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наш ОПК существует фактически в системе самоинвестиций. Я каждую неделю принимаю множество международных делегаций крупных, транснациональных компаний в сфере ОПК. Ни одна из них не готова пока инвестировать какие-то свои средства в реальное производство или в реальные совместные программы на территории Украины. ... Наш сектор существует сейчас в достаточно узком промежутке прибыли. .... Я насчитал максимум получается от 3% до 7% прибыли. Нам надо инвестировать в новые заводы, надо закупать компоненты за рубежом, надо обучать собственных рабочих... Нам надо за этот счет закупать комплектующие, даже броню", - отметил он.

По словам Высоцкого, компании ОПК не только поддерживают имеющееся производство, но и постоянно расширяют его.

"Единственный способ улучшить инвестиционный климат в ОПК - это дать нам возможность самоинвестировать больше. Для этого нужна дерегуляция, нужны соответствующие условия", - добавил он.

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