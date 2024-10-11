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Новости Оборона
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Иностранные партнеры заинтересованы в украинском вооружении, но из-за закрытого экспорта это невозможно, - "Лига оборонных предприятий Украины"

Експорт українського озброєння: Які проблеми?

Из-за закрытого экспорта вооружения некоторые предприятия ОПК осуществили релокацию за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции "Развитие украинского ОПК - преграды и пути решения" заявила представитель общественного союза "Лига оборонных предприятий Украины" Лариса Татаринцева.

"В "Лиге" более 150 предприятий оборонной отрасли. Кто-то из них на сегодня осуществил релокацию за границу. Если они строят целостные комплексы, то они их укомплектовывают другими частями, которые производятся на территории Украины. Для того, чтобы осуществить экспорт, который потом вернется в составе этих же комплексов на территорию Украины, как украинское изделие, но созданное за рубежом, Служба экспортного контроля не идет нам на встречу. Нам приходится по 3-5 месяцев доказывать, что это именно та запчасть, или деталь, которая необходима для ремонта, восстановления, создания боевой машины или комплекса. Это очень трудно, оно подрывает наши ресурсы, силы. Нужно этот вопрос решать", - отметила она.

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Татаринцева подчеркнула, что все предприятия на сегодня недозагружены.

"Из-за нехватки средств мы производим то, что можем по контрактам. Львиную часть все оборонные предприятия помогают бесплатно. Но ведь нам надо и пополнять свои оборотные запасы. Для того, чтобы они пополнялись, а они могут пополняться валютой, потому что очень большая заинтересованность со стороны иностранных партнеров именно к поставщикам украинских, которые аккредитованы, официальные, в течение 10 лет поставляют Вооруженным Силам те или иные образцы вооружения. Это и Литва, и Латвия, Польша, Чехия, они хотят с нами работать. А мы не можем продать", - добавила она.

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оборона (5225) оружие (10240) экспорт (878) ОПК (152)


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Топ комментарии
+7
Війна йде третій рік,на фронті бракує зброї а у нас підприємства ВПК недозавантажені. Брак коштів. Хтось ще розраховує на вітчизняні далекобійні ракети? Це пи₴дець.
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11.10.2024 16:27
+5
Ну дуже захотілось зірвати на останок куш у саміх зброх нема просимо а ці продавать хочуть а гроші в офшорах заховать від продажу.Воно гірше за орків тих хоч видно а це щурі на харчах крадуть на формі крадуть на бк крадуть І не поризрива ненажер
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11.10.2024 16:13
+4
В Лариси Татаринцевої несподівано засвирбіла ліва долоня .
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11.10.2024 16:06
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Правила форума Совет форумчан
кремлівське гівно з ОПи дермака не дарма ж кремлівський хліб жере..
за сцарювання Зєлі перемога Україні "світить" з мінімальною ймовірністю...
але ж спробуйте це довести свідкам його дебільної зеленої секти з працюючим телелайнофоном імені дермака-татарова..
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11.10.2024 16:05 Ответить
В Лариси Татаринцевої несподівано засвирбіла ліва долоня .
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11.10.2024 16:06 Ответить
Ну дуже захотілось зірвати на останок куш у саміх зброх нема просимо а ці продавать хочуть а гроші в офшорах заховать від продажу.Воно гірше за орків тих хоч видно а це щурі на харчах крадуть на формі крадуть на бк крадуть І не поризрива ненажер
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11.10.2024 16:13 Ответить
Сначала надо выиграть войну импортом западного вооружения, а лишь потом думать об экспорте своего.
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11.10.2024 16:07 Ответить
Шо тут скажеш? - будуть продавати -- тільки шоб ця зброя не опинилась в кацапів
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11.10.2024 16:18 Ответить
Для 14 бригад зброї недостача, але це дрібниці. Головне це що зеленим гроші потрібні
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11.10.2024 16:57 Ответить
Гаразд, зброї нема, грошей на неї теж, залишимо як є будемо без зброї і грошей. А можна зробити на продаж, заробити і на зароблені зробити додатково для себе.
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11.10.2024 17:35 Ответить
В нас бригади недоозброєнні, а цим г*****м продати за кордон свербить. Що зелене МО робить, чому не викуповує озброєння у вітчизняних виробників? Немає грошей? А припинити розбазарювати та розкрадати зелені не пробували!
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11.10.2024 16:20 Ответить
Простіше бусифікувати 100тис. та закинути в окоп з автоматом. А на експорті пиляти та набивати кишені. Дно.
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11.10.2024 16:30 Ответить
Війна йде третій рік,на фронті бракує зброї а у нас підприємства ВПК недозавантажені. Брак коштів. Хтось ще розраховує на вітчизняні далекобійні ракети? Це пи₴дець.
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11.10.2024 16:27 Ответить
бо має бути якийсь баланс імпорту-експорту, а ми імпортуємо в рази більше ніж продаємо свого, звідки грошам взятись
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11.10.2024 17:38 Ответить
Ви сплутали економіку мирного часу з економікою війни. У нас грошей немає. Ми існуємо на вливаннях західних донорів. І розповіді,що "ми там щось хочемо продавати щоб наповнити бюджет "-чиста корупція і мародерство.
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11.10.2024 18:34 Ответить
Це не пи₴дець. Це пи₴дець-95
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11.10.2024 18:24 Ответить
Зельониє натякають, що добре б почати продавати "надлишки" зброї. "Ета ж савсєм другоє! Ми купім на еті дєньгі мілліон танков"
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11.10.2024 16:37 Ответить
і
1 000 000 літаків
1 000 000 дронів
1 000 000 дерев
1 000 0000 ...
Зрозуміло!
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11.10.2024 16:40 Ответить
Які надлишки, думаєте воно вироблене і лежить на складах? Мова йде про фінансування нового виробництва. Подивіться на постачання зброї до Європи, вони замовлення роками чекають в черзі.
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11.10.2024 17:40 Ответить
Мова йде про заборону експорту під час війни. Безпілотників не вистачає, влада нічого у виробництво свого озброєння не вкладає. Випускаються одиничні екземпляри, а не конвеєрною збіркою. Данія профінансувала 18 САУ "Богдана". А скільки профінансували Зельоні? Великий Нуль. А тепер на Шмарафоні всі трублять, що продаж безпілотників за кордон дасть гроші на безпілотники для ЗСУ. Це при тому, що заяви про збільшення випуску у рази, без конкретики, виливається забезпечення Армії державою в 4%. Решта волонтери, та недержавні виробники. Невже в Світі знайдеться той, хто вірить, що Зельониє якраз це не роздерибанять? Все крадуть, а це ось під диван не піде!
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11.10.2024 18:29 Ответить
Під час війни - все на війну! Без дебатів....
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11.10.2024 16:38 Ответить
по бартеру нада на Томагавки
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11.10.2024 16:39 Ответить
в цілому більшість майже неможливо переконати бо мислять однокроково без базового розуміння як побудоване виробництво
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11.10.2024 17:43 Ответить
Але знаємо, як побудовані продажі: в офшори по собівартості з мінімальним податковим навантаженням, мов конкуренція на ринку, довелося демпінгувати, нічого не заробили, допоможіть люди добрі…
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11.10.2024 17:52 Ответить
Видобування->Переробка->Запчастина/складова частина->Виріб (дуже й дуже примітивно)
То що з цього пропонують експортувати? 🤔
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11.10.2024 20:03 Ответить
И сам не гам, и другому не дам!
Если бы всё вооружение выкупалось - не было бы необходимости продавать за границу!
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11.10.2024 19:14 Ответить
"Ета другоє!" (с)
Податки українців (які щойно підвищили) потрібні на утримання ДБР, судів, Прокуратури, охорони, БЕБ та інших (підконтрольних Банковій структур), але аж ніяк не на армію чи закупівлю зброї у ВПК, фінансування якої (в проекті бюджету на наступний рік) зменшується...
У зеленої плісняви рейтинги падають, а ви тут про якесь озброєння! Дєрьмак повинен утриматись при владі, а це зовсім не відповідає бажанню досягти Перемоги над московитами.
Якось так...
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11.10.2024 20:09 Ответить
ЗСУ теж зацікавлених в українській зброї,
але іх чомусь ЗСУ не дають.
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11.10.2024 22:38 Ответить
 
 