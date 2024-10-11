Иностранные партнеры заинтересованы в украинском вооружении, но из-за закрытого экспорта это невозможно, - "Лига оборонных предприятий Украины"

Из-за закрытого экспорта вооружения некоторые предприятия ОПК осуществили релокацию за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции "Развитие украинского ОПК - преграды и пути решения" заявила представитель общественного союза "Лига оборонных предприятий Украины" Лариса Татаринцева.

"В "Лиге" более 150 предприятий оборонной отрасли. Кто-то из них на сегодня осуществил релокацию за границу. Если они строят целостные комплексы, то они их укомплектовывают другими частями, которые производятся на территории Украины. Для того, чтобы осуществить экспорт, который потом вернется в составе этих же комплексов на территорию Украины, как украинское изделие, но созданное за рубежом, Служба экспортного контроля не идет нам на встречу. Нам приходится по 3-5 месяцев доказывать, что это именно та запчасть, или деталь, которая необходима для ремонта, восстановления, создания боевой машины или комплекса. Это очень трудно, оно подрывает наши ресурсы, силы. Нужно этот вопрос решать", - отметила она.

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Татаринцева подчеркнула, что все предприятия на сегодня недозагружены.

"Из-за нехватки средств мы производим то, что можем по контрактам. Львиную часть все оборонные предприятия помогают бесплатно. Но ведь нам надо и пополнять свои оборотные запасы. Для того, чтобы они пополнялись, а они могут пополняться валютой, потому что очень большая заинтересованность со стороны иностранных партнеров именно к поставщикам украинских, которые аккредитованы, официальные, в течение 10 лет поставляют Вооруженным Силам те или иные образцы вооружения. Это и Литва, и Латвия, Польша, Чехия, они хотят с нами работать. А мы не можем продать", - добавила она.

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