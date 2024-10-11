Іноземні партнери зацікавленні в українському озброєнні, але через закритий експорт це неможливо, - "Ліга оборонних підприємств України"

Через закритий експорт озброєння деякі підприємства ОПК здійснили релокацію за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення" заявила представниця громадської спілки "Ліга оборонних підприємств України" Лариса Татарінцева.

"У "Лізі" більше 150 підприємств оборонної галузі. Хтось із них на сьогодні здійсни релокацію за кордон. Якщо вони будують цілісні комплекси, то вони їх укомплектовують іншими частинами, які виробляються на території України. Для того, щоб здійснити експорт, який потім повернеться в складі цих же комплексів на територію України, як український виріб, але створений за кордоном, Служба експортного контролю не йде нам на зустріч. Нам доводиться по 3-5 місяців доводити, що це саме та запчастина, або деталь, яка необхідна для ремонту, відновлення, створення бойової машини або комплексу. Це надзвичайно важко, воно підриває наші ресурси, сили. Потрібно це питання вирішувати", - зазначила вона.

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Татаринцева наголосила, що всі підприємства на сьогодні недозавантажено.

"Через брак коштів ми виробляємо те, що можемо по контрактах. Левову частину всі оборонні підприємства допомагають безкоштовно. Але ж нам треба і поповнювати свої обігові запаси. Для того, щоб вони поповнювалися, а вони можуть поповнюватися валютою, тому що дуже велика зацікавленість з боку іноземних партнерів саме до постачальників українських, які акредитовані, офіційні, протягом 10 років постачають Збройним Силам ті чи інші зразки озброєння. Це і Литва, і Латвія, Польща, Чехія, вони хочуть з нами працювати. А ми не можемо продати", - додала вона.

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