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Новини Оборона
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Іноземні партнери зацікавленні в українському озброєнні, але через закритий експорт це неможливо, - "Ліга оборонних підприємств України"

Експорт українського озброєння: Які проблеми?

Через закритий експорт озброєння деякі підприємства ОПК здійснили релокацію за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції "Розвиток Українського ОПК - перепони та шляхи вирішення" заявила представниця громадської спілки "Ліга оборонних підприємств України" Лариса Татарінцева.

"У "Лізі" більше 150 підприємств оборонної галузі. Хтось із них на сьогодні здійсни релокацію за кордон. Якщо вони будують цілісні комплекси, то вони їх укомплектовують іншими частинами, які виробляються на території України. Для того, щоб здійснити експорт, який потім повернеться в складі цих же комплексів на територію України, як український виріб, але створений за кордоном, Служба експортного контролю не йде нам на зустріч. Нам доводиться по 3-5 місяців доводити, що це саме та запчастина, або деталь, яка необхідна для ремонту, відновлення, створення бойової машини або комплексу. Це надзвичайно важко, воно підриває наші ресурси, сили. Потрібно це питання вирішувати", - зазначила вона.

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Татаринцева наголосила, що всі підприємства на сьогодні недозавантажено.

"Через брак коштів ми виробляємо те, що можемо по контрактах. Левову частину всі оборонні підприємства допомагають безкоштовно. Але ж нам треба і поповнювати свої обігові запаси. Для того, щоб вони поповнювалися, а вони можуть поповнюватися валютою, тому що дуже велика зацікавленість з боку іноземних партнерів саме до постачальників українських, які акредитовані, офіційні, протягом 10 років постачають Збройним Силам ті чи інші зразки озброєння. Це і Литва, і Латвія, Польща, Чехія, вони хочуть з нами працювати. А ми не можемо продати", - додала вона.

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Автор: 

оборона (4812) зброя (7512) експорт (4508) ОПК (223)


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Топ коментарі
+7
Війна йде третій рік,на фронті бракує зброї а у нас підприємства ВПК недозавантажені. Брак коштів. Хтось ще розраховує на вітчизняні далекобійні ракети? Це пи₴дець.
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11.10.2024 16:27
+5
Ну дуже захотілось зірвати на останок куш у саміх зброх нема просимо а ці продавать хочуть а гроші в офшорах заховать від продажу.Воно гірше за орків тих хоч видно а це щурі на харчах крадуть на формі крадуть на бк крадуть І не поризрива ненажер
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11.10.2024 16:13
+4
В Лариси Татаринцевої несподівано засвирбіла ліва долоня .
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11.10.2024 16:06
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кремлівське гівно з ОПи дермака не дарма ж кремлівський хліб жере..
за сцарювання Зєлі перемога Україні "світить" з мінімальною ймовірністю...
але ж спробуйте це довести свідкам його дебільної зеленої секти з працюючим телелайнофоном імені дермака-татарова..
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11.10.2024 16:05 Відповісти
В Лариси Татаринцевої несподівано засвирбіла ліва долоня .
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11.10.2024 16:06 Відповісти
Ну дуже захотілось зірвати на останок куш у саміх зброх нема просимо а ці продавать хочуть а гроші в офшорах заховать від продажу.Воно гірше за орків тих хоч видно а це щурі на харчах крадуть на формі крадуть на бк крадуть І не поризрива ненажер
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11.10.2024 16:13 Відповісти
Сначала надо выиграть войну импортом западного вооружения, а лишь потом думать об экспорте своего.
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11.10.2024 16:07 Відповісти
Шо тут скажеш? - будуть продавати -- тільки шоб ця зброя не опинилась в кацапів
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11.10.2024 16:18 Відповісти
Для 14 бригад зброї недостача, але це дрібниці. Головне це що зеленим гроші потрібні
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11.10.2024 16:57 Відповісти
Гаразд, зброї нема, грошей на неї теж, залишимо як є будемо без зброї і грошей. А можна зробити на продаж, заробити і на зароблені зробити додатково для себе.
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11.10.2024 17:35 Відповісти
В нас бригади недоозброєнні, а цим г*****м продати за кордон свербить. Що зелене МО робить, чому не викуповує озброєння у вітчизняних виробників? Немає грошей? А припинити розбазарювати та розкрадати зелені не пробували!
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11.10.2024 16:20 Відповісти
Простіше бусифікувати 100тис. та закинути в окоп з автоматом. А на експорті пиляти та набивати кишені. Дно.
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11.10.2024 16:30 Відповісти
Війна йде третій рік,на фронті бракує зброї а у нас підприємства ВПК недозавантажені. Брак коштів. Хтось ще розраховує на вітчизняні далекобійні ракети? Це пи₴дець.
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11.10.2024 16:27 Відповісти
бо має бути якийсь баланс імпорту-експорту, а ми імпортуємо в рази більше ніж продаємо свого, звідки грошам взятись
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11.10.2024 17:38 Відповісти
Ви сплутали економіку мирного часу з економікою війни. У нас грошей немає. Ми існуємо на вливаннях західних донорів. І розповіді,що "ми там щось хочемо продавати щоб наповнити бюджет "-чиста корупція і мародерство.
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11.10.2024 18:34 Відповісти
Це не пи₴дець. Це пи₴дець-95
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11.10.2024 18:24 Відповісти
Зельониє натякають, що добре б почати продавати "надлишки" зброї. "Ета ж савсєм другоє! Ми купім на еті дєньгі мілліон танков"
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11.10.2024 16:37 Відповісти
і
1 000 000 літаків
1 000 000 дронів
1 000 000 дерев
1 000 0000 ...
Зрозуміло!
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11.10.2024 16:40 Відповісти
Які надлишки, думаєте воно вироблене і лежить на складах? Мова йде про фінансування нового виробництва. Подивіться на постачання зброї до Європи, вони замовлення роками чекають в черзі.
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11.10.2024 17:40 Відповісти
Мова йде про заборону експорту під час війни. Безпілотників не вистачає, влада нічого у виробництво свого озброєння не вкладає. Випускаються одиничні екземпляри, а не конвеєрною збіркою. Данія профінансувала 18 САУ "Богдана". А скільки профінансували Зельоні? Великий Нуль. А тепер на Шмарафоні всі трублять, що продаж безпілотників за кордон дасть гроші на безпілотники для ЗСУ. Це при тому, що заяви про збільшення випуску у рази, без конкретики, виливається забезпечення Армії державою в 4%. Решта волонтери, та недержавні виробники. Невже в Світі знайдеться той, хто вірить, що Зельониє якраз це не роздерибанять? Все крадуть, а це ось під диван не піде!
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11.10.2024 18:29 Відповісти
Під час війни - все на війну! Без дебатів....
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11.10.2024 16:38 Відповісти
по бартеру нада на Томагавки
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11.10.2024 16:39 Відповісти
в цілому більшість майже неможливо переконати бо мислять однокроково без базового розуміння як побудоване виробництво
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11.10.2024 17:43 Відповісти
Але знаємо, як побудовані продажі: в офшори по собівартості з мінімальним податковим навантаженням, мов конкуренція на ринку, довелося демпінгувати, нічого не заробили, допоможіть люди добрі…
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11.10.2024 17:52 Відповісти
Видобування->Переробка->Запчастина/складова частина->Виріб (дуже й дуже примітивно)
То що з цього пропонують експортувати? 🤔
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11.10.2024 20:03 Відповісти
И сам не гам, и другому не дам!
Если бы всё вооружение выкупалось - не было бы необходимости продавать за границу!
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11.10.2024 19:14 Відповісти
"Ета другоє!" (с)
Податки українців (які щойно підвищили) потрібні на утримання ДБР, судів, Прокуратури, охорони, БЕБ та інших (підконтрольних Банковій структур), але аж ніяк не на армію чи закупівлю зброї у ВПК, фінансування якої (в проекті бюджету на наступний рік) зменшується...
У зеленої плісняви рейтинги падають, а ви тут про якесь озброєння! Дєрьмак повинен утриматись при владі, а це зовсім не відповідає бажанню досягти Перемоги над московитами.
Якось так...
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11.10.2024 20:09 Відповісти
ЗСУ теж зацікавлених в українській зброї,
але іх чомусь ЗСУ не дають.
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11.10.2024 22:38 Відповісти
 
 