Виробники російської зброї зіткнулися з дефіцитом працівників: шукають десятки тисяч токарів та операторів верстатів

Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.

Так, з 15 серпня по 15 вересня на найбільших російських порталах з пошуку роботи було розміщено понад 90 тисяч вакансій, де згадувалися оборонні підприємства, держоборонзамовлення чи оборонно-промисловий комплекс, а також опубліковані підприємствами ОПК, підрахувала російська служба Бі-бі-сі.

Пропоновані зарплати за деякими найбільш дефіцитними спеціальностями виявилися втричі-вчетверо вищими за середню зарплату у відповідному регіоні.

Особливо активно шукають інженерів різних категорій, токарів та операторів верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ) – це високотехнологічне обладнання, управління яким потребує особливих навичок. Нерідко російські оборонні заводи шукають людей, які вміють працювати із західним обладнанням, наприклад Siemens або Heidenhain.

Але такі кадри у великому дефіциті. Наприклад, на російському порталі "Авіто" станом на початок вересня було лише близько 2 тисяч резюме на посаду токаря, тоді як вакансій (не лише в оборонці) – понад 60 тисяч. У випадку оператора ЧПУ картина схожа: на 600 резюме припадало 18 600 вакансій.

Щоб залучити працівників підприємства російського ВПК все частіше пропонують вахтовий метод працевлаштування, який дозволяє залучити співробітників з інших регіонів, тимчасово поселивши їх поряд із місцем роботи.

Кількість вахтових вакансій із січня по липень цього року у всіх галузях російської економіки зросла на 460,5 тис. або на 32%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найчастіше роботу вахтою пропонують різноробам, водіям, токарям, машиністам, зварювальникам та слюсарям.

Таким працівникам пропонують все більшу зарплатню – в середньому 152 тисячі рублів на місяць, що на 30% більше, ніж рік тому. Найвищі зарплати на підприємствах оборонно-промислового комплексу – від 200 тисяч рублів на місяць – пропонують, як правило, токарям та операторам ЧПУ за вахтову роботу. Однак і працювати від вахтових фахівців часто вимагають без вихідних і з подовженими робочими змінами.

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Як повідомлялося, у лютому російський диктатор Путін визнавав, що дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях.

Наприкінці липня цього року Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень. Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

Відтак, у Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.