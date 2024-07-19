Наслідки мобілізації від Путіна: Центробанк РФ зафіксував рекордний дефіцит кадрів у Росії

Забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Це констатував Центробанк Росії в новому моніторингу підприємств, передає The Moscow Times.

Баланс відповідей 14,7 тис. компаній про забезпеченість працівниками становив -30,8. Ця різниця між тими, кому вистачає та не вистачає співробітників, зменшується з початку 2023 року. за четвертий квартал 2022 року вона становила -16,2%.

Причинами називають демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

Сотні тисяч людей (за різними оцінками, до мільйона) воюють замість того, щоб працювати, убиті чи втратили працездатність. Ще близько 700 тисяч людей емігрували. І все це на тлі заміни численного повоєнного покоління бумерів, що йде з ринку праці, на нечисленне покоління мільйонелів, народжених наприкінці дев'яностих — початку нульових. "Демографічна криза 1990-х років призвела до того, що за останні роки кількість жителів нашої країни працездатного віку суттєво знизилася. Крім того, через інфляцію змін валютного курсу російський ринок праці став менш привабливим для іноземних працівників, відтік яких ми спостерігаємо з початку року", — зазначає директор з персоналу логістичної компанії ПЕК Вікторія Цой.

Як зазначається, дві третини професій у Росії виявилися дефіцитними, показав аналіз даних про найм за 173 спеціалізаціями на сайті пошуку роботи hh.ru.

У першому півріччі дефіцит кадрів посилився в більшості галузей за різними спеціальностями – від вантажників, офіціантів та бухгалтерів до дизайнерів, перукарів та пекарів.

За кожною другою позицією резюме було менше, ніж пропозицій про роботу, при цьому в 37% спеціальностях на одне резюме припадало не менше трьох вакансій – це "вкрай низький показник, що свідчить про фактичну відсутність вибору у рекрутерів".

Найсильніше дефіцит загострився в роздрібній торгівлі, страхуванні, сервісному сегменті, логістиці та продажах. Найчастіше компанії шукають фахівців із продажу та лінійний персонал, причому "сині комірці" виявилися другими за приростом кількості вакансій протягом року.

Підвищення зарплат також не завжди здатне вгамувати кадровий голод. Центробанк Росії в огляді регіональної економіки наводить приклади: "Виробник меблів у Саратовській області, незважаючи на підвищення зарплат за рік на 50%, стикався із відпливом працівників. У великого мережевого гіпермаркету підвищення зарплати працівникам на 30% не вирішило проблему нестачі кадрів".

Проблеми з роботою в Росії

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях, визнавав російський президент Владімір Путін у лютому.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 млн осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тис. осіб.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тис. осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.