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боеприпасы (2284) ОПК (122) Умеров Рустем (398)

Сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства, - Умеров

умєров

В 2024 году оборонно-промышленный комплекс Украины претерпел рекордное развитие, и сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке для издания Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"За этот год мы рекордно развили украинскую оборонку. Мы профинансировали украинское производство более чем на $4 млрд. На Харьковщине мы дали отпор российской армии именно украинским оружием. Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США. Сегодня каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства", - отметил Умеров.

Также он добавил, что если в 2023 году украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году она выросла до 41%.

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Топ комментарии
+6
Можна зробити висновок, що *********** у нас не так вже й багато...
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23.09.2024 17:11
+4
Зелене брехло!
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23.09.2024 17:21
+2
коли все засекречено то заявляти все що завгодно можна
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23.09.2024 17:19
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Можна зробити висновок, що *********** у нас не так вже й багато...
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23.09.2024 17:11 Ответить
Якщо не гм.. лукавить, то ріст вражаючий.
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23.09.2024 17:13 Ответить
"Разами" чи відсотками міряти кількість *********** це таки наш винахід.
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23.09.2024 17:14 Ответить
Зелене брехло!
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23.09.2024 17:21 Ответить
"не было ни копейки, а тут алтын" 😂👍

оце так!
два роки тому НЕ робили жодного снаряда, а зараз завались

бреше !
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23.09.2024 18:29 Ответить
і теж зроблений волонтерами!
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23.09.2024 17:12 Ответить
У чому твоя користь?
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23.09.2024 17:15 Ответить
коли все засекречено то заявляти все що завгодно можна
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23.09.2024 17:19 Ответить
тобто, ми напихали за комір і корейцям і персам і всім європейцям разом взятим, що досі не можуть довести обіцяне?
про америкосів, взагалі мовчу.

значить, не даремно, єрмачина прикупив мєдальку, зе!дурнику?
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23.09.2024 17:28 Ответить
Це той дядько шо розповідав про те, як ф16 будуть відганяти сушки з кабами від Харьківа?
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23.09.2024 17:33 Ответить
Це добре чи погано ?
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23.09.2024 17:36 Ответить
З двох снарядів, яке поставляє МО на фронт, один, на виробництво якого гроші титанічними зусиллями вдалось не вкрасти. І тут що, мають бути бурхливі оплески?
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23.09.2024 17:58 Ответить
...и каждый второй шторм щедоу.
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23.09.2024 18:20 Ответить
Якщо менше красти, то може бути кожен перший. Але це не про нинішніх надпотужних менеджерів
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23.09.2024 18:20 Ответить


Бунша. Мене знову мучать невиразні сумніви. У Шпака магнітофон, у посла медальйон...
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23.09.2024 18:40 Ответить
У кількісному виразі, більше 90% використаних щороку *********** то набої до стрілецької зброї з немалою долею патронів калібрів НАТО.
Як можна було збільшити локалізацію їх виробництва з 18 до 41% не маючі жодного українського виробника патронів? Та ще й задовольняти попит у радянських та натівських калібрах одночас.
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23.09.2024 19:18 Ответить
Так брехати, мабудь, у найвеличнішого навчився.
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23.09.2024 19:58 Ответить
Гадаю, що "виробництво" *********** у нас дуже подібне до "виробництва" Шкод на Єврокарі (коло Ужгороду)...
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25.09.2024 15:44 Ответить
 
 