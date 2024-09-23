Сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства, - Умеров

В 2024 году оборонно-промышленный комплекс Украины претерпел рекордное развитие, и сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке для издания Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"За этот год мы рекордно развили украинскую оборонку. Мы профинансировали украинское производство более чем на $4 млрд. На Харьковщине мы дали отпор российской армии именно украинским оружием. Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США. Сегодня каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства", - отметил Умеров.

Также он добавил, что если в 2023 году украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году она выросла до 41%.

Также смотрите: Зеленский в США посетил завод, где производят 155-мм снаряды для Украины: Предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. ФОТОРЕПОРТАЖ