Сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства, - Умеров
В 2024 году оборонно-промышленный комплекс Украины претерпел рекордное развитие, и сейчас каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке для издания Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
"За этот год мы рекордно развили украинскую оборонку. Мы профинансировали украинское производство более чем на $4 млрд. На Харьковщине мы дали отпор российской армии именно украинским оружием. Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США. Сегодня каждый второй боеприпас на фронте - украинского производства", - отметил Умеров.
Также он добавил, что если в 2023 году украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году она выросла до 41%.
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оце так!
два роки тому НЕ робили жодного снаряда, а зараз завались
бреше !
про америкосів, взагалі мовчу.
значить, не даремно, єрмачина прикупив мєдальку, зе!дурнику?
Бунша. Мене знову мучать невиразні сумніви. У Шпака магнітофон, у посла медальйон...
Як можна було збільшити локалізацію їх виробництва з 18 до 41% не маючі жодного українського виробника патронів? Та ще й задовольняти попит у радянських та натівських калібрах одночас.