УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9709 відвідувачів онлайн
Новини
2 159 18
боєприпаси (2216) ОПК (185) Умєров Рустем (473)

Зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва, - Умєров

умєров

У 2024 році обороно-промисловий комплекс України зазнав рекордного розвитку, і зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для видання Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"За цей рік ми рекордно розвинули українську оборонку. Ми профінансували українське виробництво на понад $4 млрд. На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю. Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США. Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва", - зазначив Умєров.

Також він додав, що якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році вона зросла до 41%.

Також читайте: Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Можна зробити висновок, що *********** у нас не так вже й багато...
показати весь коментар
23.09.2024 17:11
+4
Зелене брехло!
показати весь коментар
23.09.2024 17:21
+2
коли все засекречено то заявляти все що завгодно можна
показати весь коментар
23.09.2024 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна зробити висновок, що *********** у нас не так вже й багато...
показати весь коментар
23.09.2024 17:11 Відповісти
Якщо не гм.. лукавить, то ріст вражаючий.
показати весь коментар
23.09.2024 17:13 Відповісти
"Разами" чи відсотками міряти кількість *********** це таки наш винахід.
показати весь коментар
23.09.2024 17:14 Відповісти
Зелене брехло!
показати весь коментар
23.09.2024 17:21 Відповісти
"не было ни копейки, а тут алтын" 😂👍

оце так!
два роки тому НЕ робили жодного снаряда, а зараз завались

бреше !
показати весь коментар
23.09.2024 18:29 Відповісти
і теж зроблений волонтерами!
показати весь коментар
23.09.2024 17:12 Відповісти
У чому твоя користь?
показати весь коментар
23.09.2024 17:15 Відповісти
коли все засекречено то заявляти все що завгодно можна
показати весь коментар
23.09.2024 17:19 Відповісти
тобто, ми напихали за комір і корейцям і персам і всім європейцям разом взятим, що досі не можуть довести обіцяне?
про америкосів, взагалі мовчу.

значить, не даремно, єрмачина прикупив мєдальку, зе!дурнику?
показати весь коментар
23.09.2024 17:28 Відповісти
Це той дядько шо розповідав про те, як ф16 будуть відганяти сушки з кабами від Харьківа?
показати весь коментар
23.09.2024 17:33 Відповісти
Це добре чи погано ?
показати весь коментар
23.09.2024 17:36 Відповісти
З двох снарядів, яке поставляє МО на фронт, один, на виробництво якого гроші титанічними зусиллями вдалось не вкрасти. І тут що, мають бути бурхливі оплески?
показати весь коментар
23.09.2024 17:58 Відповісти
...и каждый второй шторм щедоу.
показати весь коментар
23.09.2024 18:20 Відповісти
Якщо менше красти, то може бути кожен перший. Але це не про нинішніх надпотужних менеджерів
показати весь коментар
23.09.2024 18:20 Відповісти


Бунша. Мене знову мучать невиразні сумніви. У Шпака магнітофон, у посла медальйон...
показати весь коментар
23.09.2024 18:40 Відповісти
У кількісному виразі, більше 90% використаних щороку *********** то набої до стрілецької зброї з немалою долею патронів калібрів НАТО.
Як можна було збільшити локалізацію їх виробництва з 18 до 41% не маючі жодного українського виробника патронів? Та ще й задовольняти попит у радянських та натівських калібрах одночас.
показати весь коментар
23.09.2024 19:18 Відповісти
Так брехати, мабудь, у найвеличнішого навчився.
показати весь коментар
23.09.2024 19:58 Відповісти
Гадаю, що "виробництво" *********** у нас дуже подібне до "виробництва" Шкод на Єврокарі (коло Ужгороду)...
показати весь коментар
25.09.2024 15:44 Відповісти
 
 