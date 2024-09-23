Зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва, - Умєров
У 2024 році обороно-промисловий комплекс України зазнав рекордного розвитку, і зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для видання Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
"За цей рік ми рекордно розвинули українську оборонку. Ми профінансували українське виробництво на понад $4 млрд. На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю. Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США. Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва", - зазначив Умєров.
Також він додав, що якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році вона зросла до 41%.
Будь ласка, зачекайте...
оце так!
два роки тому НЕ робили жодного снаряда, а зараз завались
бреше !
про америкосів, взагалі мовчу.
значить, не даремно, єрмачина прикупив мєдальку, зе!дурнику?
Бунша. Мене знову мучать невиразні сумніви. У Шпака магнітофон, у посла медальйон...
Як можна було збільшити локалізацію їх виробництва з 18 до 41% не маючі жодного українського виробника патронів? Та ще й задовольняти попит у радянських та натівських калібрах одночас.