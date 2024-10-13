ЄС хоче інвестувати в українську оборонну промисловість замість постійного постачання озброєння, - WP

Оскільки Європейський Союз не в змозі виробляти всю необхідну зброю та боєприпаси для України, блок переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що нещодавнє рішення Євросоюзу про виділення Україні 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни. Це також підкреслює недоліки оборонного сектору Євросоюзу у виробництві зброї та боєприпасів.

Попри те, що Європа та Сполучені Штати відправляють Україні зброю на мільярди доларів, їхня національна оборонна промисловість, яка давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, ледве справляється з українським попитом.

"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців – зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси й гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", - каже неназваний європейський дипломат.

Своєю чергою голова брюссельського відділення Німецького фонду Маршала Ян Лессер вважає, що інвестування в український сектор озброєнь "забезпечує більшу гнучкість" і "дає Україні більше можливостей у короткі терміни". Окрім цього, це знімає частину тиску на оборонне виробництво в західних країнах.

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Водночас він додає, що "ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну".

"Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", - сказав Лассер.

WP пише, що для розвитку української оборонної промисловості Євросоюз використовуватиме кошти, отримані від прибутку із заморожених активів РФ на Заході. Додатково фінансування також надасть Данія.

Неназваний європейський чиновник каже, що найближчим часом потік грошей до оборонної промисловості України може різко збільшитися.

Очікується, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

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Європейський чиновник додає, що фінансування від партнерів України є "переломним, не з точки зору виділеної суми коштів, а щодо самої ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість".

Однак, як пише WP, навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України все ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.

Раніше ми писали, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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