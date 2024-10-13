ЄС хоче інвестувати в українську оборонну промисловість замість постійного постачання озброєння, - WP
Оскільки Європейський Союз не в змозі виробляти всю необхідну зброю та боєприпаси для України, блок переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.
Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що нещодавнє рішення Євросоюзу про виділення Україні 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни. Це також підкреслює недоліки оборонного сектору Євросоюзу у виробництві зброї та боєприпасів.
Попри те, що Європа та Сполучені Штати відправляють Україні зброю на мільярди доларів, їхня національна оборонна промисловість, яка давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, ледве справляється з українським попитом.
"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців – зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси й гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", - каже неназваний європейський дипломат.
Своєю чергою голова брюссельського відділення Німецького фонду Маршала Ян Лессер вважає, що інвестування в український сектор озброєнь "забезпечує більшу гнучкість" і "дає Україні більше можливостей у короткі терміни". Окрім цього, це знімає частину тиску на оборонне виробництво в західних країнах.
Водночас він додає, що "ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну".
"Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", - сказав Лассер.
WP пише, що для розвитку української оборонної промисловості Євросоюз використовуватиме кошти, отримані від прибутку із заморожених активів РФ на Заході. Додатково фінансування також надасть Данія.
Неназваний європейський чиновник каже, що найближчим часом потік грошей до оборонної промисловості України може різко збільшитися.
Очікується, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.
Європейський чиновник додає, що фінансування від партнерів України є "переломним, не з точки зору виділеної суми коштів, а щодо самої ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість".
Однак, як пише WP, навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України все ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.
Раніше ми писали, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.
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спіонерятьс3.14здять!
А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?
Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
На 20 кімнат кожна.
Хто розумніші вклав у особистий бізнес.
Хоча б краще було платити військовим хорошу зарплату і вимагати від них віддачі за ту зарплату. А квартири чи хати вони і самі б купили де схотіли. І ось прийшла війна в 2014 році і виявилося, що частина тих, що отримали житло, вже не в армії і захищати країну прийшли добробати частина з яких фінансувалася крупним бізнесом. Бо регулярної армії майже нне булло, бо януовоч поставив командувати москалів, а ті фактично ледь не добили ЗСУ. Але винуватий барига, що по ночам склади підривав. А не вана чи її соратники турчинов чи яценюк. не кажучи вже про регіоналів, садонемічі, шлюшка чи свободи. Яка переживала за мову, але не переживала за армію.
Дай бог щоб за 10 впоралися
А вот в воровстве и мародёрство этим уродам нет равных!!!
То такий тест на майбутнє.
Тільки треба створити офіс прям тут в Києві, з максимальними повноваженнями по перевірці цільового використання коштів. Західний офіс. Щоб там люди займались перевіркою не як Пріцкер набігами, а 24/7.
Ще ніхто не усвідомив наскільки це важливе рішення.
Тобто, якщо вийшов за двері, то гарантій вже нема.