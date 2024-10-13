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Новини
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ЄС хоче інвестувати в українську оборонну промисловість замість постійного постачання озброєння, - WP

ЄС міркує над зміною підходу до підтримки України

Оскільки Європейський Союз не в змозі виробляти всю необхідну зброю та боєприпаси для України, блок переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. 

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що нещодавнє рішення Євросоюзу про виділення Україні 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни. Це також підкреслює недоліки оборонного сектору Євросоюзу у виробництві зброї та боєприпасів.

Попри те, що Європа та Сполучені Штати відправляють Україні зброю на мільярди доларів, їхня національна оборонна промисловість, яка давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, ледве справляється з українським попитом.

"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців – зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси й гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", - каже неназваний європейський дипломат.

Своєю чергою голова брюссельського відділення Німецького фонду Маршала Ян Лессер вважає, що інвестування в український сектор озброєнь "забезпечує більшу гнучкість" і "дає Україні більше можливостей у короткі терміни". Окрім цього, це знімає частину тиску на оборонне виробництво в західних країнах.

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Водночас він додає, що "ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну".

"Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", - сказав Лассер.

WP пише, що для розвитку української оборонної промисловості Євросоюз використовуватиме кошти, отримані від прибутку із заморожених активів РФ на Заході. Додатково фінансування також надасть Данія.

Неназваний європейський чиновник каже, що  найближчим часом потік грошей до оборонної промисловості України може різко збільшитися.

Очікується, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

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Європейський чиновник додає, що фінансування від партнерів України є "переломним, не з точки зору виділеної суми коштів, а щодо самої ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість".

Однак, як пише WP, навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України все ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.

Раніше ми писали, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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Автор: 

інвестиції (2074) зброя (7505) виробництво (1647) Євросоюз (13616) ОПК (223)


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Топ коментарі
+7
Раніше Україна конкурувала з Росією тільки тому що розпродавала на весь світ запаси радянської зброї інколи її модифікуючі. Як приклад т84 танк предок Оплоту. Більше 500 штук було продано у Пакістан, бронетранспортери прототипи бтр 3 продавали на близький схід, бтр 4 у Ірак і дякувати богу, що іракці більшу частину їх назад віддали через ніби дефекти. Я вже не кажу про літаки які попиляли, або теж продали.
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13.10.2024 22:42
+6
нічого не вийде - все інвестиції спіонерять
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13.10.2024 22:28
+5
А скільки часу на це потрібно щоб робили досить зброї? А хто буде контролювати витрати, виробництво і прибутки?

А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?

Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
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13.10.2024 22:36
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нічого не вийде - все інвестиції спіонерять
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13.10.2024 22:28 Відповісти
все інвестиції спіонерять с3.14здять!
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13.10.2024 22:44 Відповісти
Колись мали платити 39 процентів, а зараз 50 процентів від суми інвестиції.
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13.10.2024 22:34 Відповісти
А скільки часу на це потрібно щоб робили досить зброї? А хто буде контролювати витрати, виробництво і прибутки?

А яку зброю робити натівську чи свою щоб її потім ще купували не тільки в Україні?

Звичайно є в Україні досить гарна своя зброя, яка показала себе ефективно на цій війні, але у західних арміях є якісь стандарти для озброєння і думаю, що краще в Україні робити модифікації ''Леопардів'', чи навіть свої Леопарди, західні гармати панцергаубіци, 777 паладіни, бредлі, всю іншу зброю, чим вкотре модифікувати латати старе радянське і пострадянське, яке вже ніде і ніким не продукується крім росіян і їх братів по розуму.
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13.10.2024 22:36 Відповісти
ви точно уловили суть проблеми, тому ЄС в силу її надзвичайної забюрократизованості і неповороткості буде лише хотіти і все.
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13.10.2024 22:41 Відповісти
Щоб виробляти перераховану тобою зброю потріні технології, а в Україні їх немає, все що можем зробити своє це 30-мм башту на бтр чи бмп. Дивився якось я відео на Мілітарному з Миколою Саламахою, якщо коротко - зробити свій Бредлі в Україн примарні перспекти через технологічну відсталість.
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14.10.2024 08:58 Відповісти
*Україні
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14.10.2024 09:54 Відповісти
Між "хоче" та "інвестує" велика різниця, навіть прірва, просто нездоланна, поки вони розчухаються - інвестувати вже може бути нікуди, а інвестиції підуть на гарненькі і дорогі машинки для їхніх пухкеньких і рожевих керівних попок.
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13.10.2024 22:37 Відповісти
Гроші і зброя - шеб захистити ці виробництва
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13.10.2024 22:38 Відповісти
Раніше Україна конкурувала з Росією тільки тому що розпродавала на весь світ запаси радянської зброї інколи її модифікуючі. Як приклад т84 танк предок Оплоту. Більше 500 штук було продано у Пакістан, бронетранспортери прототипи бтр 3 продавали на близький схід, бтр 4 у Ірак і дякувати богу, що іракці більшу частину їх назад віддали через ніби дефекти. Я вже не кажу про літаки які попиляли, або теж продали.
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13.10.2024 22:42 Відповісти
а бабло за розпродаж куда "йшло"?
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13.10.2024 22:46 Відповісти
Ну. Хатинки скромні будували собі думаю.

На 20 кімнат кожна.

Хто розумніші вклав у особистий бізнес.
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13.10.2024 22:48 Відповісти
А державі залишилося те, що залишилося. Нічого та й ще щось. Або щось дуже мале, яке просто проїли громадяни.
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13.10.2024 22:50 Відповісти
не тільки. на ті гроші ще будували й квартири військових у яких черга на житло була немаленька. А потім ті віськові із квартирами йшли на пенсію і знову треба було розпродувати озброєння щоб дати хоч якесь житло новим віськовим.
Хоча б краще було платити військовим хорошу зарплату і вимагати від них віддачі за ту зарплату. А квартири чи хати вони і самі б купили де схотіли. І ось прийшла війна в 2014 році і виявилося, що частина тих, що отримали житло, вже не в армії і захищати країну прийшли добробати частина з яких фінансувалася крупним бізнесом. Бо регулярної армії майже нне булло, бо януовоч поставив командувати москалів, а ті фактично ледь не добили ЗСУ. Але винуватий барига, що по ночам склади підривав. А не вана чи її соратники турчинов чи яценюк. не кажучи вже про регіоналів, садонемічі, шлюшка чи свободи. Яка переживала за мову, але не переживала за армію.
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13.10.2024 23:14 Відповісти
А це до того, як нас приймуть до ЄС чи після? Чи це альтернатива замість ЄС? Нате вам інвестиції, викреслюйте вашу нісенітницю про цей вступ з Конституції і радійте, що хоч це дали.
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13.10.2024 22:51 Відповісти
Це зовсім не пов'язане. І такі кроки це не за один два роки реалізувати можна.

Дай бог щоб за 10 впоралися
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13.10.2024 22:55 Відповісти
Це добра ідея ...🤡 довіри нема , примушують відновлювати та розвивати ракетобудування !!! А як же тепер ОПа харчуватися буде ? з народу останню сорочку стягнуть ,от тоді тільки, % зрозуміють ,за кого голосували в 19р!!!
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13.10.2024 22:55 Відповісти
Сложно представить..слуг сующих за пазуху в карманы снаряды мины....
А вот в воровстве и мародёрство этим уродам нет равных!!!
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13.10.2024 23:10 Відповісти
Якщо гроші европейці надаватимуть швидше ніж українці встигатимуть розкрадати, то може щось з того і вийде.
То такий тест на майбутнє.
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13.10.2024 23:22 Відповісти
Найкраща новина за останні два роки, саме це нам було потрібно!

Тільки треба створити офіс прям тут в Києві, з максимальними повноваженнями по перевірці цільового використання коштів. Західний офіс. Щоб там люди займались перевіркою не як Пріцкер набігами, а 24/7.

Ще ніхто не усвідомив наскільки це важливе рішення.
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13.10.2024 23:32 Відповісти
Вони ж в курсі, що гарантії повернення за дверима (у даному випадку за дверима Єрмака)?

Тобто, якщо вийшов за двері, то гарантій вже нема.
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13.10.2024 23:36 Відповісти
Квартальний членограй дістав вже всіх і навіть терплячих европейців. Сам нічого позитивного не робить тільки базікає, а по справах від нього одна біда
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13.10.2024 23:41 Відповісти
Ага!Ось чому офіс президента заговорив про зняття заборони на продаж зьрої!Європа владає-наші продають.Геніально!
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14.10.2024 02:03 Відповісти
Європейський Союз не в змозі виробляти всю необхідну зброю та ********** для України
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14.10.2024 06:40 Відповісти
 
 