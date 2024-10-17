За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА
В 2024 году по сравнению с 2023 производственные мощности украинской дроновой индустрии выросли в 10 раз.
Об этом говорится в исследовании дроновой индустрии от Киевской школы экономики и Brave1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей", - говорится в сообщении.
Также заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций - использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи.
Топ комментарии
+3 Nika Niko
показать весь комментарий17.10.2024 19:44 Ссылка
+2 Nika Niko
показать весь комментарий17.10.2024 19:45 Ссылка
+2 олексій петренко #550757
показать весь комментарий17.10.2024 20:19 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Niko
показать весь комментарий17.10.2024 19:44 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Nika Niko
показать весь комментарий17.10.2024 19:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий17.10.2024 19:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валерій Кваша
показать весь комментарий17.10.2024 19:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
макар #593431
показать весь комментарий17.10.2024 19:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
олексій петренко #550757
показать весь комментарий17.10.2024 20:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Name #588221
показать весь комментарий17.10.2024 22:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
kelt kant
показать весь комментарий17.10.2024 20:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий17.10.2024 20:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vi Wa
показать весь комментарий17.10.2024 20:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль