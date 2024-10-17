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За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году по сравнению с 2023 производственные мощности украинской дроновой индустрии выросли в 10 раз.

Об этом говорится в исследовании дроновой индустрии от Киевской школы экономики и Brave1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей", - говорится в сообщении.

Інфографіка щодо виробництва дронів

Также заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций - использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи.

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Автор: 

оружие (10257) производство (474) дроны (4074) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+3
С одного до десяти это в десять раз.
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17.10.2024 19:44
+2
Когда хотят соврать - приводят статистику оторванную от контекста. Например, как в этой статье.
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17.10.2024 19:45
+2
Як казали за совітів -" По сравнєнію с 1913 годом."
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17.10.2024 20:19
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С одного до десяти это в десять раз.
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17.10.2024 19:44 Ответить
Когда хотят соврать - приводят статистику оторванную от контекста. Например, как в этой статье.
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17.10.2024 19:45 Ответить
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17.10.2024 19:46 Ответить
Щоб ти з'їв та не пиз***в,
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17.10.2024 19:54 Ответить
делали 30, а сейчас в 10 раз больше
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17.10.2024 19:58 Ответить
Як казали за совітів -" По сравнєнію с 1913 годом."
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17.10.2024 20:19 Ответить
Ровно в 740 больше чем ....с)
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17.10.2024 22:47 Ответить
хтось ще вірить цим ЗЕленим махінаторам-фейкометам? про мільярд дерев вже була локшина, про мільйон дронів вже була локшина і де той мільйон дронів від держави??? Досі 2/3 дронів це волонтерські, а не державні, а тепер чергова локшина про потужне збільшення в 10 разів потужної потужності ... Лох нє мамонт, лох все схаває, а лохторат ЗЕлідора й поготів.
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17.10.2024 20:20 Ответить
Квартал-95 спізнився на 2 роки.
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17.10.2024 20:44 Ответить
потужна сосна фьодорова из пресслужбы заявила
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17.10.2024 20:53 Ответить
 
 