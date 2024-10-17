За год Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году по сравнению с 2023 производственные мощности украинской дроновой индустрии выросли в 10 раз.

Об этом говорится в исследовании дроновой индустрии от Киевской школы экономики и Brave1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей", - говорится в сообщении.

Также заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций - использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи.

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