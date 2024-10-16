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В Украине сертифицировали первую частную школу операторов БПЛА, - Минобороны

В Україні з'явилась перша приватна школа для операторів БпЛА

Министерство обороны Украины сертифицировало первую школу, где будут обучать операторов беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Министерство обороны Украины впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов БПЛА. Его по упрощенной процедуре получила киевская Global Drone Аcademy. Отныне заведение не только будет обучать военных и гражданских управлению дронами, но и предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению", - сообщают в министерстве.

Отмечается, что процесс состоялся в рамках экспериментального проекта по сертификации частных школ БПЛА, который две недели назад утвердил Кабинет министров Украины.

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В сообщении говорится, что эта инициатива направлена на увеличение количества специалистов, которые проходят подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах. Ведь сертифицированные компании должны соответствовать четким критериям.

"Global Drone Аcademy работает еще с 2022 г. За это время школа выпустила более 3 700 операторов БПЛА. Среди ее выпускников - военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ", - рассказывают в пресс-службе Минобороны.

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Автор: 

беспилотник (3736) Минобороны (9412) военные учения (3462) дроны (4070)


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Це треба було озвучувати🤔
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16.10.2024 20:43 Ответить
МО все разведданные сразу в рф сольет
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16.10.2024 21:02 Ответить
 
 