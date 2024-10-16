К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон "Чаклун", - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Чаклун".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Отмечается, что дрон "Чаклун" построен по самолетной схеме.

Что известно о дроне "Чаклун"

Дрон достаточно компактный по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии.

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Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный украинскими программистами специально для него софт для управления.

В оборонном ведомстве добавили, что для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

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