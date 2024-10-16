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К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон "Чаклун", - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Чаклун".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Отмечается, что дрон "Чаклун" построен по самолетной схеме.

Что известно о дроне "Чаклун"

Дрон достаточно компактный по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии.

Міноборони допустило до експлуатації український дрон Чаклун

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Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный украинскими программистами специально для него софт для управления.

Міноборони допустило до експлуатації український дрон Чаклун

В оборонном ведомстве добавили, что для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

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Автор: 

Минобороны (9412) украинское оружие (170) дроны (4070)


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Топ комментарии
+6
Чим дешевше - тим краще, за умови збереження надійності.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
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16.10.2024 13:25
+6
Пенопласт хороший легкий матеріал - головне щоб літав і виконував завдання.
В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
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16.10.2024 13:33
+5
Добре що всепогоднии - бо кацапи в дощ і мряку лізуть
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16.10.2024 13:21
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Дуже схоже на високотехнологічний пінопласт. Цікаво,яка ціна?
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16.10.2024 13:17 Ответить
пінопласт по ціні карбону, це нові яйця від мо. ))
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16.10.2024 13:22 Ответить
Пенопласт хороший легкий матеріал - головне щоб літав і виконував завдання.
В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
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16.10.2024 13:33 Ответить
мова не про пінопласт, а по якій ціні його будуть впіндюрювати ))
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16.10.2024 13:46 Ответить
Чим дешевше - тим краще, за умови збереження надійності.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
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16.10.2024 13:25 Ответить
Треба,щоб дехто не втюхував його за втричі більшу ціну від реальної. Та не пиляв на цьому.
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16.10.2024 14:33 Ответить
Це вже не про властивості пінопласту.
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16.10.2024 14:38 Ответить
ціна адекватна, літак ефективний
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16.10.2024 14:06 Ответить
А яка високотехнологічна камера, тільки для корекції в поганих погодніх умовах. ****** злодії
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16.10.2024 13:19 Ответить
Ну то не запускати в поганих умовах.
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16.10.2024 14:05 Ответить
Добре що всепогоднии - бо кацапи в дощ і мряку лізуть
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16.10.2024 13:21 Ответить
Крупносерійного виробництва ударних дронів в нас нема...а чим крупніша серія, тим менша собівартість...не так?...
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16.10.2024 13:27 Ответить
Притула з вами категорично не згоден
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16.10.2024 13:34 Ответить


ФПВ дрони є. Я не хочу зараз піднімати проблему прошивки, плат ініціалізації, бч, дюймів, батарей та частот, протоколів, систем донаведення на ціль, уніфікованого ********** тощо. В Україні є вже масове виробництво.

Не вистачає екіпажів, які можуть здійснювати роботу в бойових умовах та майстерень, які можуть обслуговувати дрони на рівні частин.
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16.10.2024 14:06 Ответить
Пох... який,головне щоб було. і чим побільше
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16.10.2024 13:37 Ответить
А шо там за Байрактари тишина?... Чи ***** вже з ердогашою домовився?
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16.10.2024 13:38 Ответить
Їх перепрофілювали.
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16.10.2024 14:08 Ответить
Занадто дорогі, великі та малозахищені.
Стара совкова ППО може їх збивати.
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16.10.2024 14:54 Ответить
Ну, виглядає доволі технологічно та професійно.
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16.10.2024 14:53 Ответить
очень профессионально штырь где-то сбоку, наверное, волшебная палочка вылезает - потому и "чаклун".
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16.10.2024 16:22 Ответить
"Дядя аннаера, ти дурак?"
Це технологічний патрубок для заправки чи перевірки, з ковпачком, на фото, де вони на полі, патрубків немає.
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16.10.2024 17:03 Ответить
в бурю він врядлі полетить. пінопласт все ж таки.
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19.10.2024 14:11 Ответить
 
 