К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон "Чаклун", - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Чаклун".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Отмечается, что дрон "Чаклун" построен по самолетной схеме.
Что известно о дроне "Чаклун"
Дрон достаточно компактный по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии.
Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный украинскими программистами специально для него софт для управления.
В оборонном ведомстве добавили, что для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.
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В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
ФПВ дрони є. Я не хочу зараз піднімати проблему прошивки, плат ініціалізації, бч, дюймів, батарей та частот, протоколів, систем донаведення на ціль, уніфікованого ********** тощо. В Україні є вже масове виробництво.
Не вистачає екіпажів, які можуть здійснювати роботу в бойових умовах та майстерень, які можуть обслуговувати дрони на рівні частин.
Стара совкова ППО може їх збивати.
Це технологічний патрубок для заправки чи перевірки, з ковпачком, на фото, де вони на полі, патрубків немає.