Франция передаст Украине дроны-камикадзе собственной разработки, - министр обороны Лекорню

В ближайшие недели Франция поставит в Украину первые дроны-камикадзе собственного производства.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в следующие недели" их получат первые французские подразделения, а также дроны будут доставлены на украинский фронт.

Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

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В марте 2024 года Минобороны Франции объявило о заказе 2000 дронов французской разработки, из которых сотню планировали передать Украине.

Тогда он говорил, что дроны-камикадзе являются абсолютно фундаментальными для проведения операций и смогут стать дополнением к САУ Caesar с точки зрения артиллерии.