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Новости
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Франция передаст Украине дроны-камикадзе собственной разработки, - министр обороны Лекорню

Франція передасть Україні дрони-камікадзе власної розробки

В ближайшие недели Франция поставит в Украину первые дроны-камикадзе собственного производства.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в следующие недели" их получат первые французские подразделения, а также дроны будут доставлены на украинский фронт.

Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

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В марте 2024 года Минобороны Франции объявило о заказе 2000 дронов французской разработки, из которых сотню планировали передать Украине.

Тогда он говорил, что дроны-камикадзе являются абсолютно фундаментальными для проведения операций и смогут стать дополнением к САУ Caesar с точки зрения артиллерии.

Автор: 

Франция (3540) дроны (4070) Лекорню Себастьян (73)


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Топ комментарии
+4
А вони ви думаєте їх через свою доброту дають, їм потрібні випробування в реальних умовах, потім виправити помилки і вперед на продажу.
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16.10.2024 12:15
+4
Розробили дрони, тепер треба їх випробувати, з України зробили територію для випробування озброєння з усіх сторон.
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16.10.2024 12:21
+4
а міг нічого не давати, не лікувати, не навчати та не готувати, а просто постояти осторонь, зберегти свої грошики
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16.10.2024 12:30
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вони розоряться. а як же бюджетний дефіцит?
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16.10.2024 12:13 Ответить
Зеля каже що вже відвіз на фрон мільон дронів!
А Мадяр - що ніколи не використовував дрони від Порошенка і Стерненко! І не збирає гроші!
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16.10.2024 12:14 Ответить
І що це означа, що увесь "мільон" Зеленьський відгрузив Мадяру?
Чи відгрузив все що промисловість змогла виготовити тільки одному Мадяру ?
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16.10.2024 13:16 Ответить
А вони ви думаєте їх через свою доброту дають, їм потрібні випробування в реальних умовах, потім виправити помилки і вперед на продажу.
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16.10.2024 12:15 Ответить
2000?
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16.10.2024 12:17 Ответить
Розробили дрони, тепер треба їх випробувати, з України зробили територію для випробування озброєння з усіх сторон.
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16.10.2024 12:21 Ответить
Дрони випробували на манекенах - тепер будуть випробовувати на кацапах...
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16.10.2024 13:44 Ответить
SAMP/T, Ceasar, VAB, Mistral, Zodiak FUTURA, , AASM-250 Hammer, Camions TRM, SCALP, MILAN, CROTALE, - далеко не повний перелік наданого Францією до ЗСУ
Невдовзі Mirage 2000
Щира подяка Франціє!
VIVA FRANCE!
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16.10.2024 12:22 Ответить
Віват мільярдеру, котрий пожертвував смертельно хворій людині 10 баксів!
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16.10.2024 12:24 Ответить
а міг нічого не давати, не лікувати, не навчати та не готувати, а просто постояти осторонь, зберегти свої грошики
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16.10.2024 12:30 Ответить
Дякуємо!!
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16.10.2024 13:13 Ответить
У березні 2024 року Міноборони Франції оголосило про замовлення 2000 дронів французької розробки, з яких сотню планували передати Україні. Джерело:

Сто одноразовых дронов? Это или шутка или опечатка...
Может тогда еще и мушкетов и шпаг штук по пятьдесят?
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16.10.2024 14:14 Ответить
 
 