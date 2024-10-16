Франция передаст Украине дроны-камикадзе собственной разработки, - министр обороны Лекорню
В ближайшие недели Франция поставит в Украину первые дроны-камикадзе собственного производства.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
Лекорню объявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в следующие недели" их получат первые французские подразделения, а также дроны будут доставлены на украинский фронт.
Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.
В марте 2024 года Минобороны Франции объявило о заказе 2000 дронов французской разработки, из которых сотню планировали передать Украине.
Тогда он говорил, что дроны-камикадзе являются абсолютно фундаментальными для проведения операций и смогут стать дополнением к САУ Caesar с точки зрения артиллерии.
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А Мадяр - що ніколи не використовував дрони від Порошенка і Стерненко! І не збирає гроші!
Чи відгрузив все що промисловість змогла виготовити тільки одному Мадяру ?
Невдовзі Mirage 2000
Щира подяка Франціє!
VIVA FRANCE!
Сто одноразовых дронов? Это или шутка или опечатка...
Может тогда еще и мушкетов и шпаг штук по пятьдесят?