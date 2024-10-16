Франція передасть Україні дрони-камікадзе власної розробки, - міністр оборони Лекорню

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну перші дрони-камікадзе власного виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними й вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також дрони будуть доставлені на український фронт.

Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.

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У березні 2024 року Міноборони Франції оголосило про замовлення 2000 дронів французької розробки, з яких сотню планували передати Україні.

Тоді він казав, що дрони-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати доповненням до САУ Caesar з погляду артилерії.