Франція передасть Україні дрони-камікадзе власної розробки, - міністр оборони Лекорню
Найближчими тижнями Франція поставить в Україну перші дрони-камікадзе власного виробництва.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.
Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними й вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також дрони будуть доставлені на український фронт.
Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.
У березні 2024 року Міноборони Франції оголосило про замовлення 2000 дронів французької розробки, з яких сотню планували передати Україні.
Тоді він казав, що дрони-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати доповненням до САУ Caesar з погляду артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Мадяр - що ніколи не використовував дрони від Порошенка і Стерненко! І не збирає гроші!
Чи відгрузив все що промисловість змогла виготовити тільки одному Мадяру ?
Невдовзі Mirage 2000
Щира подяка Франціє!
VIVA FRANCE!
Сто одноразовых дронов? Это или шутка или опечатка...
Может тогда еще и мушкетов и шпаг штук по пятьдесят?