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Франція передасть Україні дрони-камікадзе власної розробки, - міністр оборони Лекорню

Франція передасть Україні дрони-камікадзе власної розробки

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну перші дрони-камікадзе власного виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними й вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також дрони будуть доставлені на український фронт.

Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.

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У березні 2024 року Міноборони Франції оголосило про замовлення 2000 дронів французької розробки, з яких сотню планували передати Україні. 

Тоді він казав, що дрони-камікадзе є абсолютно фундаментальними для проведення операцій і зможуть стати доповненням до САУ Caesar з погляду артилерії. 

Автор: 

Франція (3098) дрони (4856) Лекорню Себастьєн (80)


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Топ коментарі
+4
А вони ви думаєте їх через свою доброту дають, їм потрібні випробування в реальних умовах, потім виправити помилки і вперед на продажу.
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16.10.2024 12:15
+4
Розробили дрони, тепер треба їх випробувати, з України зробили територію для випробування озброєння з усіх сторон.
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16.10.2024 12:21
+4
а міг нічого не давати, не лікувати, не навчати та не готувати, а просто постояти осторонь, зберегти свої грошики
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16.10.2024 12:30
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вони розоряться. а як же бюджетний дефіцит?
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16.10.2024 12:13 Відповісти
Зеля каже що вже відвіз на фрон мільон дронів!
А Мадяр - що ніколи не використовував дрони від Порошенка і Стерненко! І не збирає гроші!
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16.10.2024 12:14 Відповісти
І що це означа, що увесь "мільон" Зеленьський відгрузив Мадяру?
Чи відгрузив все що промисловість змогла виготовити тільки одному Мадяру ?
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16.10.2024 13:16 Відповісти
А вони ви думаєте їх через свою доброту дають, їм потрібні випробування в реальних умовах, потім виправити помилки і вперед на продажу.
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16.10.2024 12:15 Відповісти
2000?
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16.10.2024 12:17 Відповісти
Розробили дрони, тепер треба їх випробувати, з України зробили територію для випробування озброєння з усіх сторон.
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16.10.2024 12:21 Відповісти
Дрони випробували на манекенах - тепер будуть випробовувати на кацапах...
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16.10.2024 13:44 Відповісти
SAMP/T, Ceasar, VAB, Mistral, Zodiak FUTURA, , AASM-250 Hammer, Camions TRM, SCALP, MILAN, CROTALE, - далеко не повний перелік наданого Францією до ЗСУ
Невдовзі Mirage 2000
Щира подяка Франціє!
VIVA FRANCE!
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16.10.2024 12:22 Відповісти
Віват мільярдеру, котрий пожертвував смертельно хворій людині 10 баксів!
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16.10.2024 12:24 Відповісти
а міг нічого не давати, не лікувати, не навчати та не готувати, а просто постояти осторонь, зберегти свої грошики
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16.10.2024 12:30 Відповісти
Дякуємо!!
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16.10.2024 13:13 Відповісти
У березні 2024 року Міноборони Франції оголосило про замовлення 2000 дронів французької розробки, з яких сотню планували передати Україні. Джерело:

Сто одноразовых дронов? Это или шутка или опечатка...
Может тогда еще и мушкетов и шпаг штук по пятьдесят?
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16.10.2024 14:14 Відповісти
 
 