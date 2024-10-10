Франція продовжить підтримку українського спротиву російській агресії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив президента Володимира Зеленського під час зустрічі в Парижі у продовженні підтримки Францією спротиву України російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І тут я хочу ще раз заявити про підтримку Францією українського спротиву перед обличчям російської агресивної війни. Це був важливий момент. Для нас також важливим кроком була можливість обговорити з президентом майбутні тижні та місяці, а також військову й дипломатичну роботу", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами після переговорів із Зеленським у Єлисейському палаці.

За його словами, вони з Зеленським мали "знову дуже гарну розмову".

Також Макрон поінформував, що український лідер "детально виклав свій план і роботу на найближчі тижні".

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