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Франція продовжить підтримку українського спротиву російській агресії, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив президента  Володимира Зеленського під час зустрічі в Парижі у продовженні підтримки Францією спротиву України російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І тут я хочу ще раз заявити про підтримку Францією українського спротиву перед обличчям російської агресивної війни. Це був важливий момент. Для нас також важливим кроком була можливість обговорити з президентом майбутні тижні та місяці, а також військову й дипломатичну роботу", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами після переговорів із Зеленським у Єлисейському палаці.

За його словами, вони з Зеленським мали "знову дуже гарну розмову".

Також Макрон поінформував, що український лідер "детально виклав свій план і роботу на найближчі тижні".

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Автор: 

Франція (3097) Макрон Емманюель (1509)


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Добрі результати зустрічі.
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10.10.2024 19:40 Відповісти
мені подобається коли без фанфар і пафосу, а саме головне несподівано в україні з'являться французькі літаки.
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10.10.2024 19:53 Відповісти
Нотр-Дамм після першого візиту ні на що не натякав... Може хоч Кірк змусить у Франції хоч когось, хоч якось замислитись над кармою найвеличнішого? А ще були й інші візити на кілька днів... І це ж лише за кордоном! А ми з цим живемо вже шостий рік і при тому щоденно...
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10.10.2024 19:58 Відповісти
 
 