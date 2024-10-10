Франция продолжит поддержку украинского сопротивления российской агрессии, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил президента Владимира Зеленского во время встречи в Париже в продолжении поддержки Францией сопротивления Украины российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"И здесь я хочу еще раз заявить о поддержке Францией украинского сопротивления перед лицом российской агрессивной войны. Это был важный момент. Для нас также важным шагом была возможность обсудить с президентом предстоящие недели и месяцы, а также военную и дипломатическую работу", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с Зеленским в Елисейском дворце.
По его словам, они с Зеленским имели "снова очень хороший разговор".
Также Макрон проинформировал, что украинский лидер "подробно изложил свой план и работу на ближайшие недели".
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