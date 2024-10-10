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Франция продолжит поддержку украинского сопротивления российской агрессии, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил президента Владимира Зеленского во время встречи в Париже в продолжении поддержки Францией сопротивления Украины российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И здесь я хочу еще раз заявить о поддержке Францией украинского сопротивления перед лицом российской агрессивной войны. Это был важный момент. Для нас также важным шагом была возможность обсудить с президентом предстоящие недели и месяцы, а также военную и дипломатическую работу", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с Зеленским в Елисейском дворце.

По его словам, они с Зеленским имели "снова очень хороший разговор".

Также Макрон проинформировал, что украинский лидер "подробно изложил свой план и работу на ближайшие недели".

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Автор: 

Франция (3539) Макрон Эмманюэль (1354)


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Добрі результати зустрічі.
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10.10.2024 19:40 Ответить
мені подобається коли без фанфар і пафосу, а саме головне несподівано в україні з'являться французькі літаки.
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10.10.2024 19:53 Ответить
Нотр-Дамм після першого візиту ні на що не натякав... Може хоч Кірк змусить у Франції хоч когось, хоч якось замислитись над кармою найвеличнішого? А ще були й інші візити на кілька днів... І це ж лише за кордоном! А ми з цим живемо вже шостий рік і при тому щоденно...
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10.10.2024 19:58 Ответить
 
 