Франция продолжит поддержку украинского сопротивления российской агрессии, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил президента Владимира Зеленского во время встречи в Париже в продолжении поддержки Францией сопротивления Украины российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И здесь я хочу еще раз заявить о поддержке Францией украинского сопротивления перед лицом российской агрессивной войны. Это был важный момент. Для нас также важным шагом была возможность обсудить с президентом предстоящие недели и месяцы, а также военную и дипломатическую работу", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с Зеленским в Елисейском дворце.

По его словам, они с Зеленским имели "снова очень хороший разговор".

Также Макрон проинформировал, что украинский лидер "подробно изложил свой план и работу на ближайшие недели".

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