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Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Главу государства в Елисейском дворце встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Как известно, 10 октября 2024 года Зеленский посетил Лондон. Он встретился с премьером Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

Также смотрите: Зеленский, Рютте и Стармер обсуждали разрешение на удары по РФ западным оружием: Позиция не изменилась. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Франция (3539) Макрон Эмманюэль (1354)


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Топ комментарии
+7
Візіт зараді власного піару нікчемного, брехливого сцікливого, жадібного, мстивого, ліцемірного крадія, якому вже всі партнери відкрито кпдуть шо воно таке, яку користь принесе ЗСУ та Державі?
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10.10.2024 17:40
+5
У гундоса карьера не заеончится. Он отменил выборы, тупой клован пытается повторить подвиг своего кумира путлера. Иначе ему светит пожизненноее.
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10.10.2024 17:57
+3
це, останній тур, перед завершенням кар'єри?
що коїться?
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10.10.2024 17:11
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це, останній тур, перед завершенням кар'єри?
що коїться?
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10.10.2024 17:11 Ответить
У гундоса карьера не заеончится. Он отменил выборы, тупой клован пытается повторить подвиг своего кумира путлера. Иначе ему светит пожизненноее.
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10.10.2024 17:57 Ответить
і жирний шріфт і антисемітизм відразу) за такі пости більше платять?
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10.10.2024 17:25 Ответить
Два дебіла-оце сила!!!!
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10.10.2024 17:15 Ответить
А чому це Макрона так обзиваєш? Тобі не під носяру, що він так сяк зброю дає, пілотів наших навчає?
Чи може це своїм ********* ти борешся проти кацапів, Ольоша яйцюн? Ти напиши своє погоняло україською, тупар.
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10.10.2024 17:28 Ответить
Вояж - вояж!
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10.10.2024 17:16 Ответить
ЗСУ імені звільненого зрадниками Залужного та тероборона-партизани усих областей вибороли цю шану та повагу від Франції для Зєлі, яка навряд чи зацінить наші багатотисячні жертви.. а сприйме тупо на свій рахунок та свого фаворита - дермака-козиря ФСБ..
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10.10.2024 17:16 Ответить
Правильний візит.
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10.10.2024 17:19 Ответить
Образи за національною ознакою вітаються на сайті?
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10.10.2024 17:23 Ответить
У чому правильний? Обгрунтуйте.
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10.10.2024 17:27 Ответить
Візит до Президента і країни, яка нас підтримує.
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10.10.2024 17:30 Ответить
Візіт зараді власного піару нікчемного, брехливого сцікливого, жадібного, мстивого, ліцемірного крадія, якому вже всі партнери відкрито кпдуть шо воно таке, яку користь принесе ЗСУ та Державі?
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10.10.2024 17:40 Ответить
Подальшу підтримку у війні з кацапами.
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10.10.2024 17:42 Ответить
Подальша підтримка України партнерами від візиту покидька зеленського, який привів у країну ось цю війну, не залежить. А ви на ставці чи дійсно з легіону "********"?
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10.10.2024 18:33 Ответить
А від чого залежить?
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11.10.2024 16:58 Ответить
Ви пропонуєте не їздити та не просити зброю?
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10.10.2024 18:41 Ответить
Він не просить, він клянчит, у той самий час коли власні, державні кошти, ідуть не на зброю а на його утримання, утримання кодла чинуш марафон тощо. Ось наприклад на 2025 рік у проекті бюджету на ЗСУ заплановано всього 49 млрд доларів а на дороги 1 млрд доларів.
Ось приклад шо там заплановано, підвищення на
ВРУ (аппарат) - на 26,2%,
Офис Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%,
Счетная палата - на 38,2%,
НАПК - на 7,4%,
суды - на 9,3%,
налоговая - на 39,3%,
таможня - на 15,4%,
Госфинмониторинг - на 7,7%,
СНБО - на 6,3%,
Министерство финансов - на 4,3%.

НЕ НА ЗСУ, а на оціх дармоєдів.
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10.10.2024 18:57 Ответить
Ви не відповіли на моє запитання, що ви пропонуєте? Те, що він козел - це зрозуміло.
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11.10.2024 07:01 Ответить
Відповідь я надав. Я пропоную ВСІМ хто обрав цю владу кинутись головою у свинячий гній. Ось ви за кого особисто голосували?
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11.10.2024 09:54 Ответить
Я голосував за зе.
Дуже дивно, в країні опа, а ви пропонуєте більшій частині народу кинутись головою у свинячий гній. Ну, добре, як це допоможе Україні зараз?
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11.10.2024 13:09 Ответить
А я в цьому не мав жодного сумніву.
Ну як воно, подобається? ХУЖЕ НЕ СТАЛО?
Як це допоможе Україні? Ну може розумово відсталі у розвитку шо проголосували за зе трохи стануть розумнішими, хоча це фантастика.
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11.10.2024 13:15 Ответить
Це навряд чи допоможе, майже всі ті ж розумово відсталі голосували і в 2014, і в 2010, і взагалі з 1991 року. Вам варто звикнути, що народ так завжди голосуватиме.

Але в мене було питання іншому - ви пропонуєте нікуди не їздити і не просити нічого? Яка у вас альтернативна пропозиція? Від того, що ви когось назвали розумово відсталими, це навряд чи допоможе Україні у війні і вам також.
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11.10.2024 13:53 Ответить
Перегляньте ше раз проект бюджету на 2025 рік, маленьку частину якого я вам навів. Може сами зрозумієте шось, як шо смальцю у голові вистачить за пропозиції..
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11.10.2024 14:12 Ответить
Якби я нічого не розумів, я б вас і не питав. Але мені цікаво, що ви можете запропонувати.
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11.10.2024 16:46 Ответить
Так ви не відповіли - ХУЖЕ НЕ СТАЛО?
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11.10.2024 14:14 Ответить
Гірше стало. Але дивлячись комусь і дивлячись, що ви маєте на увазі. Однозначно погіршення - причина війна і така сама безглузда влада як і всі попередні.
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11.10.2024 16:42 Ответить
До речи, оця, як ви кажіте - опа в країні, завдяки і вам особисто.
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11.10.2024 13:17 Ответить
такий висновок має бути, але такий висновок робить невелика купка людей, тому навряд чи насправді так і є
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11.10.2024 13:55 Ответить
Навіть з огляду на розумову відсталість вас і всіх хто привів велику війну до нашого дому проголосувавши за зе та сн, відмитись від крові українців, якій ви покрити вже по голову, разом з зе, у вас не получиться.
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11.10.2024 14:10 Ответить
Я не розумію, чому ви весь час переходите на особистості. Я вас не знаю і мені не цікаві ваші висновки щодо причин, через які війна почалася, тим більше в такому форматі, в якому, крім образ, у вас немає аргументів.

Але вкотре. Мені дуже цікаво, які є альтернативні рішення у таких високоінтелекутуальних людей, щоб президент (нехай він поганий, нехай він гад, дурень тощо) замість того, щоб спілкуватися з союзниками, завдяки яким ми досі живемо, не їздив нікуди. і не спілкувався. Ви можете на це просте запитання відповісти?
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11.10.2024 16:33 Ответить
А я і не мав надії, шо людина, яка проголосувала за зе та сн шось зрозуміє. Правило Данінга - Крюгера цей випадок обосновує. Поцікавтесь, може шось і зрозумієтє.
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12.10.2024 07:59 Ответить
Я так и думал. Я от вас так и не услышал ответа на свой вопрос, который родился из вашей же реплики об одном из действий президента во время войны. Я 5 или 6 раз у вас уточнял, но получил в ответ только поток оскорблений. Правило Данінга - Крюгера говорите?
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12.10.2024 10:35 Ответить
Говорю.
Поверниться до початку спілкування ще раз, або два, три рази все перечитайте, там все є.
Де ви побачили образи? Ні яких образ, проста констатація фактів.
До речи, а ви у лавах який бригади захищаєте державу?
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12.10.2024 11:51 Ответить
На ваше запитання. Я виключений із військовозобов'язаних.
Мені не потрібні факти і я не просив вас називати факти. Мені цікаво розуміти, куди подібні думки інтелектуалів приведуть і можуть вони хоч на один крок уперед думати.

Типу такого. Людина винайняла квартиру зі старою електропроводкою, підключила холодильник і через електропроводку почалася пожежа в квартирі. Хазяїн квартири каже, що викличе пожежників, але людина замість того, щоб зробити хоч щось, щоб допомогти пожежу гасити (або хоча б не заважати), репетує, проклинає та обзиває господаря який він козел, що 5 років тому він не поміняв проводку , яка господареві квартири також у спадок дісталася.

Однієї критики чинної влади мало. Золоте правило - критикуючи пропонуй натомість щось. Яка користь від вашої злості та неавісті до зе і тих, хто голосував за нього, якщо проблема є тут і зараз. Це дуже допоможе вирішенню поточної проблеми?

Нехай президент непридатний, жахливий, будь-який, але іншого зараз немає. І якщо президент не їздитиме і не спілкуватиметься з союзниками, то України взагалі не буде. Ви цього хочете? Чи не? Знову розумово відсталий (тобто я) щось несе?
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12.10.2024 12:39 Ответить
Во шо вам обійшлось виключення?
А я і не називав факти, це звичайна констатація фактів.
За пожежу дуже вдалий приклад як шо накласти його на вибори 2019 року і ваше голосування за зе та сн.
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12.10.2024 13:00 Ответить
Саме так і є.
25% маленька купка?
Правило (принцип) Парето - 80/20.
А ти у який країні сховався від мобілізації, адепт Зе-месії?
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11.10.2024 14:51 Ответить
А чому дермака на фото не присутне? Це що зелень дозволяє собі без дермака проводити зустрічі.
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10.10.2024 17:22 Ответить
До Вугледару або Курахове ць сціклива прострочена істота николи не прибуде. Всреться та обдзюртся, улюблениць *********.
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10.10.2024 17:26 Ответить
уова, ти, гнида, та твій купол з фсб гарантували безпеку з підписаних гарантій безпеки. Пав Бахмут, пало вже багато сел та мість України. Де, ****, твої підписанти безпеки. Тварина кончена, ти зеленский. Ти, мудак, знищуєшь націю, ти ган..н, продаєшь терріторію, ти наркоман, зупинив всю українську зброю та фортіфікацію. Про що, ти *****...о, домовлявся у США, без перекладачів, з Шольцом - маленьке містечько у Германії для себе та своєї родини. Ненавиджу, жидву.
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10.10.2024 17:26 Ответить
ти б хоч впн включив
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10.10.2024 17:49 Ответить
А те що на зло Україні, не можуть заспокоїтись радіючи за касапа...
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10.10.2024 17:30 Ответить
Не метушіться. Нічого поганого нема, що поїхав до Макрона. При всій моїй несимпатії до Зелі.
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10.10.2024 17:31 Ответить
Шкода французів, навіть Нотр дам не добудували... і тут знову таке!
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10.10.2024 17:41 Ответить
Так ,в США лохонулись пустили до себе ,тепер ураган.
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10.10.2024 18:35 Ответить
Що ж на бюджетні кошти під час війни можна розїзжати хоч результат буде нульовий .
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10.10.2024 17:45 Ответить
Паражняк
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10.10.2024 17:50 Ответить
Зелена ропуха мандрівниця. Не важливий результат мандрів, головне - подорож на халяву та софіти, щоб було про що згадати разом із скумрією по 8грн, коли дадуть копняка з Банкової.
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10.10.2024 18:23 Ответить
Коли вже дійсно йому дадуть гарного однозначного копняка ..? Нікчемо, йди геть, Україна була, є і буде без тебе.
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10.10.2024 19:28 Ответить
Прилетіла зефанера на Париж.
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10.10.2024 19:58 Ответить
Армії потрібно багато артилерійських снарядів, кількість артилерійських снарядів повинна перевищувати кількість російської армії
https://www.yahoo.com/news/two-months-donbas-soldiers-begin-071405508.html
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10.10.2024 22:11 Ответить
 
 