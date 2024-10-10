Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил французский телеканал BFMTV.
Главу государства в Елисейском дворце встретил французский лидер Эмманюэль Макрон.
Как известно, 10 октября 2024 года Зеленский посетил Лондон. Он встретился с премьером Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.
Топ комментарии
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий10.10.2024 17:40 Ссылка
+5 Сергей Гусаченко #510886
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+3 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий10.10.2024 17:11 Ссылка
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що коїться?
Чи може це своїм ********* ти борешся проти кацапів, Ольоша яйцюн? Ти напиши своє погоняло україською, тупар.
Ось приклад шо там заплановано, підвищення на
ВРУ (аппарат) - на 26,2%,
Офис Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%,
Счетная палата - на 38,2%,
НАПК - на 7,4%,
суды - на 9,3%,
налоговая - на 39,3%,
таможня - на 15,4%,
Госфинмониторинг - на 7,7%,
СНБО - на 6,3%,
Министерство финансов - на 4,3%.
НЕ НА ЗСУ, а на оціх дармоєдів.
Дуже дивно, в країні опа, а ви пропонуєте більшій частині народу кинутись головою у свинячий гній. Ну, добре, як це допоможе Україні зараз?
Ну як воно, подобається? ХУЖЕ НЕ СТАЛО?
Як це допоможе Україні? Ну може розумово відсталі у розвитку шо проголосували за зе трохи стануть розумнішими, хоча це фантастика.
Але в мене було питання іншому - ви пропонуєте нікуди не їздити і не просити нічого? Яка у вас альтернативна пропозиція? Від того, що ви когось назвали розумово відсталими, це навряд чи допоможе Україні у війні і вам також.
Але вкотре. Мені дуже цікаво, які є альтернативні рішення у таких високоінтелекутуальних людей, щоб президент (нехай він поганий, нехай він гад, дурень тощо) замість того, щоб спілкуватися з союзниками, завдяки яким ми досі живемо, не їздив нікуди. і не спілкувався. Ви можете на це просте запитання відповісти?
Поверниться до початку спілкування ще раз, або два, три рази все перечитайте, там все є.
Де ви побачили образи? Ні яких образ, проста констатація фактів.
До речи, а ви у лавах який бригади захищаєте державу?
Мені не потрібні факти і я не просив вас називати факти. Мені цікаво розуміти, куди подібні думки інтелектуалів приведуть і можуть вони хоч на один крок уперед думати.
Типу такого. Людина винайняла квартиру зі старою електропроводкою, підключила холодильник і через електропроводку почалася пожежа в квартирі. Хазяїн квартири каже, що викличе пожежників, але людина замість того, щоб зробити хоч щось, щоб допомогти пожежу гасити (або хоча б не заважати), репетує, проклинає та обзиває господаря який він козел, що 5 років тому він не поміняв проводку , яка господареві квартири також у спадок дісталася.
Однієї критики чинної влади мало. Золоте правило - критикуючи пропонуй натомість щось. Яка користь від вашої злості та неавісті до зе і тих, хто голосував за нього, якщо проблема є тут і зараз. Це дуже допоможе вирішенню поточної проблеми?
Нехай президент непридатний, жахливий, будь-який, але іншого зараз немає. І якщо президент не їздитиме і не спілкуватиметься з союзниками, то України взагалі не буде. Ви цього хочете? Чи не? Знову розумово відсталий (тобто я) щось несе?
А я і не називав факти, це звичайна констатація фактів.
За пожежу дуже вдалий приклад як шо накласти його на вибори 2019 року і ваше голосування за зе та сн.
25% маленька купка?
Правило (принцип) Парето - 80/20.
А ти у який країні сховався від мобілізації, адепт Зе-месії?
https://www.yahoo.com/news/two-months-donbas-soldiers-begin-071405508.html