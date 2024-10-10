Зеленський прибув до Франції, де зустрівся із Макроном. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив французький телеканал BFMTV.

Главу держави у Єлисейському палаці зустрів французький лідер Емманюель Макрон.

Як відомо, 10 жовтня 2024 року Зеленський відвідав Лондон. Він зустрівся із прем'єром Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте.

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