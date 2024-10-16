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До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон "Чаклун", - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зазначається, що дрон "Чаклун" збудований за літаковою схемою.

Що відомо про дрон "Чаклун"

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії.

Міноборони допустило до експлуатації український дрон Чаклун

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Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління.

Міноборони допустило до експлуатації український дрон Чаклун

В оборонному відомстві додали, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

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Автор: 

Міноборони (7461) українська зброя (182) дрони (4856)


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Топ коментарі
+6
Чим дешевше - тим краще, за умови збереження надійності.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
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16.10.2024 13:25
+6
Пенопласт хороший легкий матеріал - головне щоб літав і виконував завдання.
В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
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16.10.2024 13:33
+5
Добре що всепогоднии - бо кацапи в дощ і мряку лізуть
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16.10.2024 13:21
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Дуже схоже на високотехнологічний пінопласт. Цікаво,яка ціна?
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16.10.2024 13:17 Відповісти
пінопласт по ціні карбону, це нові яйця від мо. ))
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16.10.2024 13:22 Відповісти
Пенопласт хороший легкий матеріал - головне щоб літав і виконував завдання.
В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
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16.10.2024 13:33 Відповісти
мова не про пінопласт, а по якій ціні його будуть впіндюрювати ))
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Чим дешевше - тим краще, за умови збереження надійності.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
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16.10.2024 13:25 Відповісти
Треба,щоб дехто не втюхував його за втричі більшу ціну від реальної. Та не пиляв на цьому.
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16.10.2024 14:33 Відповісти
Це вже не про властивості пінопласту.
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16.10.2024 14:38 Відповісти
ціна адекватна, літак ефективний
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16.10.2024 14:06 Відповісти
А яка високотехнологічна камера, тільки для корекції в поганих погодніх умовах. ****** злодії
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16.10.2024 13:19 Відповісти
Ну то не запускати в поганих умовах.
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16.10.2024 14:05 Відповісти
Добре що всепогоднии - бо кацапи в дощ і мряку лізуть
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16.10.2024 13:21 Відповісти
Крупносерійного виробництва ударних дронів в нас нема...а чим крупніша серія, тим менша собівартість...не так?...
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16.10.2024 13:27 Відповісти
Притула з вами категорично не згоден
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16.10.2024 13:34 Відповісти


ФПВ дрони є. Я не хочу зараз піднімати проблему прошивки, плат ініціалізації, бч, дюймів, батарей та частот, протоколів, систем донаведення на ціль, уніфікованого ********** тощо. В Україні є вже масове виробництво.

Не вистачає екіпажів, які можуть здійснювати роботу в бойових умовах та майстерень, які можуть обслуговувати дрони на рівні частин.
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16.10.2024 14:06 Відповісти
Пох... який,головне щоб було. і чим побільше
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16.10.2024 13:37 Відповісти
А шо там за Байрактари тишина?... Чи ***** вже з ердогашою домовився?
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16.10.2024 13:38 Відповісти
Їх перепрофілювали.
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16.10.2024 14:08 Відповісти
Занадто дорогі, великі та малозахищені.
Стара совкова ППО може їх збивати.
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16.10.2024 14:54 Відповісти
Ну, виглядає доволі технологічно та професійно.
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16.10.2024 14:53 Відповісти
очень профессионально штырь где-то сбоку, наверное, волшебная палочка вылезает - потому и "чаклун".
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16.10.2024 16:22 Відповісти
"Дядя аннаера, ти дурак?"
Це технологічний патрубок для заправки чи перевірки, з ковпачком, на фото, де вони на полі, патрубків немає.
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16.10.2024 17:03 Відповісти
в бурю він врядлі полетить. пінопласт все ж таки.
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19.10.2024 14:11 Відповісти
 
 