До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон "Чаклун", - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.
Зазначається, що дрон "Чаклун" збудований за літаковою схемою.
Що відомо про дрон "Чаклун"
Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії.
Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління.
В оборонному відомстві додали, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.
Топ коментарі
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.10.2024 13:25 Посилання
+6 saimansay
показати весь коментар16.10.2024 13:33 Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.10.2024 13:21 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В новійтній розробці американців - є пінопласт - це всепогодний, вічний по часу польоту, багатофункціональний дрон корегувальник.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Helios NASA Helios - сверхлегкий летательный аппарат, выполненный по схеме летающего крыла. Большая часть конструкции была изготовлена из композитных материалов - углеродного волокна, эпоксидных смол, арамидных нитей, пенопласта и тонкой прозрачной пластиковой плёнки.
Русня робить дрони з вагонки і труб з ПВХ.
Літають, вбивають, а що від них ще треба?
ФПВ дрони є. Я не хочу зараз піднімати проблему прошивки, плат ініціалізації, бч, дюймів, батарей та частот, протоколів, систем донаведення на ціль, уніфікованого ********** тощо. В Україні є вже масове виробництво.
Не вистачає екіпажів, які можуть здійснювати роботу в бойових умовах та майстерень, які можуть обслуговувати дрони на рівні частин.
Стара совкова ППО може їх збивати.
Це технологічний патрубок для заправки чи перевірки, з ковпачком, на фото, де вони на полі, патрубків немає.