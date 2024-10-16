До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон "Чаклун", - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зазначається, що дрон "Чаклун" збудований за літаковою схемою.

Що відомо про дрон "Чаклун"

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії.

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Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління.

В оборонному відомстві додали, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

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