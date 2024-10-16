В Україні сертифікували першу приватну школу операторів БпЛА, - Міноборони

Міністерство оборони України сертифікувалу першу школу, де навчатимуть операторів безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy. Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком", - повідомляють в міністерстві.

Зазначається, що процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України.

Читайте: Зеленський оголосив про виконання плану закупівлі 1 мільйона дронів для війська

В повідомленні йдеться, що ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям.

"Global Drone Аcademy працює ще з 2022 р. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БпЛА. Серед її випускників — військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ", - розповідають в пресслужбі Міноборони.

Читайте також: Федоров попередив виробників про відповідальність за завищення цін на дрони для ЗСУ