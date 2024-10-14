Зеленський оголосив про виконання плану закупівлі 1 мільйона дронів для війська
Із початку 2024 року за державний кошт вже придбано та передано на фронт 1 мільйон дронів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизнного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт", – запевнив голова держави.
Він зауважив, що окрім держави, дрони для ЗСУ постачають волонтери.
"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", – додав Зеленський.
Як повідомлялося, під час підсумкової пресконференції у грудні минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна у 2024 році виробить мільйон дронів. У заяві голови держави йшлося лише про FPV-дрони, уточнював на той час міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
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Зеленський відверто бреше. Єдина закупівля дронів за державний кошт - це використання 3,3 млрд. гривен за період серпень-жовтень 2024 на які закуплено 18 413 дронів для ЗСУ за 1,8 млрд. гривен. Решту коштів у 1,5 млрд. гривен БУЛО ПОВЕРНУТО В БЮДЖЕТ, як "зекономлені кошти" (!!!).
Решта постачання дронів для ЗСУ - це місцеві громади, окремі підприємці і донат громадян.
Для порівняння - лише один Порошенко, тільки дронів (ми не говоримо про всю його номенклатуру постачання) з початку року передав ЗСУ біля 15 тисяч.
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html