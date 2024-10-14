Зеленський оголосив про виконання плану закупівлі 1 мільйона дронів для війська

Із початку 2024 року за державний кошт вже придбано та передано на фронт 1 мільйон дронів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизнного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт", – запевнив голова держави.

Він зауважив, що окрім держави, дрони для ЗСУ постачають волонтери.

"Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, під час підсумкової пресконференції у грудні минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна у 2024 році виробить мільйон дронів. У заяві голови держави йшлося лише про FPV-дрони, уточнював на той час міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.