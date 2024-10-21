Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін
В Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.
Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі з українськими студентами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Остін нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення РФ організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках. У таких засідках також брали участь і пересічні громадяни.
"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", - додав міністр оборони США.
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Також він пояснив, чому США продовжують підтримувати Україну у війні.
"Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна - це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.
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як колись маски китайцям продали
Чи не так зараз роблять Скандинавські країни, які зі свого бюджету закуповують Українські дрони для Українського війська, коли бачать, що в України недостатньо грошей для цього?
Наших підприємців зупинямє лише відсутність коштів у замовників, хто б це не був - держава, чи волонтери, тож вони будуть раді новим замовленням, і розширенню виробництва.
Аксіома виробника - чим більша партія товару, тим дешевша його собівартість!
Ні - мені потрібні аргументи стосовно підвищення випуску дронів завдяки можливості продавати частину з них за кордон.
Але в мене дуже великі сумніви стосовно твоєї можливості їх навести, принаймі обгрунтовані, а не марення твоєї свідомості.
Я розумію - тобі це буде важко, але я в тебе вірю!
2. тобто дрони залишаються у ЗСУ,
3. ви ж пропонуєте дрони вивозити з України
4. зная рівень корупції і імея досвід ПРОДАЖУ МАСОК КИТАЮ владою , надати дозвіл продажу зброї ЗАРАЗ за кордон - це буде фсбжшна операція. ВАЖАЮ ЩО УСІХ , хто пропонує зараз дозволу на продаж зброї за кордон треба перевіряти на співпрацю с ФСБ
Чекаю відповіді саме на це питання!
ХтоЦЕ ПОВЕРНЕ УКРАЇНЦЯМ ?
Але, бачу, що Ви протестуєте саме проти розширення виробництва дронів!
Або ж пропоную навести достойні аргументи на її підтримку.
Не бачу сенсу сперечатись з Вами у подальшому.
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це ті від розенблата?
Є численні відео від кацапів, як "Лютий" спокійно високо летить "у гордому одиночнстве".
У Судані збито вантажний літак Іл-76Т, на борту якого, за даними російської влади, ймовірно, перебували росіяни, - пише російський тасс
що за 2 тиждні до складання повноважень це треба було везти через океан?
нагадую - Байден, хочь і кулькава качка, але до 20 січня 2025 він діючий Президент США за законaми США.
буба, в свою чергу, з 20 травня - непероізбирова кульгава качка на обидві лапки з дуже сумнівними повноваженнями по дуже мутним законам,
які можна трактувати чи в цю сторону чи в іншу.
і шо ж він таке привіз?