УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 744 38

Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін

остін

В Україні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі з українськими студентами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Остін нагадав, що українські солдати під час початку повномасштабного вторгнення РФ організовували у Київській області засідки на російські танки з коктейлями Молотова у руках. У таких засідках також брали участь і пересічні громадяни.

"На бурхливій українській оборонно-промисловій базі українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі. А досвідчені українські війська ППО захищають військових та сім'ї. І ваші солдати показали неймовірну майстерність", - додав міністр оборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін вважає, що Україна має використовувати власні БпЛА для ударів вглиб РФ: довели свою ефективність і точність

Також він пояснив, чому США продовжують підтримувати Україну у війні.

"Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин. Війна Путіна загрожує європейській безпеці. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. Війна Путіна - це фронтальний напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас", - зазначив Остін.

Автор: 

безпілотник (4338) військово-промисловий комплекс (285) США (23410) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
типа воюйте своими БпЛА, а нашими ракетами по рашке не дадим бить!
показати весь коментар
21.10.2024 19:48 Відповісти
+6
От тільки це до Зельоних немає ніякого відношення. Це не державні підприємства. Поставки від держави здебільшого навіть нелітаючі дрони. Які потім допілюють до більш менш діючого стану. Витрачаючи лишні ресурси та час.
показати весь коментар
21.10.2024 19:50 Відповісти
+4
Угу, так бариги вже пробують їх продавати на експорт .

як колись маски китайцям продали
показати весь коментар
21.10.2024 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу, так бариги вже пробують їх продавати на експорт .

як колись маски китайцям продали
показати весь коментар
21.10.2024 19:43 Відповісти
Не бачу в цьому нічого поганого - якщо підприємство може випускати 100 тисяч безпілотників зараз, а при наявності замовлень через пів-року зможе випускати міліон, але держава здатна замовити в нього лише 80 тисяч, то чому б не продавати частину за кордон, щоби в результати здешевити виробництво?
Чи не так зараз роблять Скандинавські країни, які зі свого бюджету закуповують Українські дрони для Українського війська, коли бачать, що в України недостатньо грошей для цього?
показати весь коментар
21.10.2024 20:25 Відповісти
Про "зможе випускати міліон" ми вже чули.
показати весь коментар
21.10.2024 20:34 Відповісти
Та мені якось пох, що ти там собі чув!
Наших підприємців зупинямє лише відсутність коштів у замовників, хто б це не був - держава, чи волонтери, тож вони будуть раді новим замовленням, і розширенню виробництва.
Аксіома виробника - чим більша партія товару, тим дешевша його собівартість!
показати весь коментар
21.10.2024 20:41 Відповісти
Тю. А мені як пох, що тобі пох...
показати весь коментар
21.10.2024 20:51 Відповісти
Я так і зрозумів, що достойних аргументів в тебе нема.
показати весь коментар
21.10.2024 21:39 Відповісти
Тобі потрібні аргументи, що мені пох на твоє пох?
показати весь коментар
21.10.2024 22:45 Відповісти
Твоє питання це зайвий раз свідчить про рівень твого розумового розвитку.
Ні - мені потрібні аргументи стосовно підвищення випуску дронів завдяки можливості продавати частину з них за кордон.
Але в мене дуже великі сумніви стосовно твоєї можливості їх навести, принаймі обгрунтовані, а не марення твоєї свідомості.
показати весь коментар
21.10.2024 23:05 Відповісти
От дивна ти людина! Де я обмовився про "продавати частину з них за кордон."? Перечитай ще кілька раз нашу "бесіду", можливо зрозумієш... хоча сумніваюся.
показати весь коментар
21.10.2024 23:09 Відповісти
От і прочитай, і зроби висновок, хто і що писав. От і аргументуй свою позицію!
Я розумію - тобі це буде важко, але я в тебе вірю!
показати весь коментар
21.10.2024 23:31 Відповісти
1. які зі свого бюджету закуповують Українські дрони ДЛЯ УКРАЇНИ , коли бачать що грошей Україні не вистачає

2. тобто дрони залишаються у ЗСУ,
3. ви ж пропонуєте дрони вивозити з України
4. зная рівень корупції і імея досвід ПРОДАЖУ МАСОК КИТАЮ владою , надати дозвіл продажу зброї ЗАРАЗ за кордон - це буде фсбжшна операція. ВАЖАЮ ЩО УСІХ , хто пропонує зараз дозволу на продаж зброї за кордон треба перевіряти на співпрацю с ФСБ
показати весь коментар
21.10.2024 21:35 Відповісти
Не я пропоную, але якщо підприємство зараз випускає 80 тисяч дронів для ЗСУ, при ціні $400, при можливості випускати міліон за наявності замовлення, буде постачати у ЗСУ 200 тисяч по $400, а за кордон позосталі 800 тисяч по ціні $1000, то хто з цього програє?
Чекаю відповіді саме на це питання!
показати весь коментар
21.10.2024 21:42 Відповісти
Ви тількі порахуйте скількі грошей з бюджету було виплачено суддям і прокурорам в результаті той реформи. Мильони , мильярди
ХтоЦЕ ПОВЕРНЕ УКРАЇНЦЯМ ?
показати весь коментар
21.10.2024 21:50 Відповісти
Так от і боріться саме з корупцією, а не з можливістю виробляти в рази більше ******** дронів!
Але, бачу, що Ви протестуєте саме проти розширення виробництва дронів!
показати весь коментар
21.10.2024 21:51 Відповісти
Вдячний, що Ви поділились своїми думками, вале не вважаю Вашу точку зору достатньо аргументованою.
Або ж пропоную навести достойні аргументи на її підтримку.
показати весь коментар
21.10.2024 21:58 Відповісти
Ось мій аргумент - неякісні ТУРНИКЕТИ сьогодні.
показати весь коментар
21.10.2024 22:10 Відповісти
Зрозуміло - логічних, а відтак і достойних аргументів, у Вас немає.
Не бачу сенсу сперечатись з Вами у подальшому.
показати весь коментар
21.10.2024 22:24 Відповісти
типа воюйте своими БпЛА, а нашими ракетами по рашке не дадим бить!
показати весь коментар
21.10.2024 19:48 Відповісти
Ніхто не каже .шо це не так ,Але Байактари ,на початку нападу на Україну руснею ,врятували нас ,а Порошенко підписав з турецькими спецами контракт ,на розвиток БПЛанів в Україні , 🤡 був дуже цим не задоволенний ,багато чого тормознув , потім зрозумів шо його розірвуть вже не тільки українці , а і русня ,то вгамувався ...
показати весь коментар
21.10.2024 19:49 Відповісти
От тільки це до Зельоних немає ніякого відношення. Це не державні підприємства. Поставки від держави здебільшого навіть нелітаючі дрони. Які потім допілюють до більш менш діючого стану. Витрачаючи лишні ресурси та час.
показати весь коментар
21.10.2024 19:50 Відповісти
Тож летіть, голуби наші, летіть, де і як требьа! Це той самий випадок, коли послід пташиний має суттєве значення.
показати весь коментар
21.10.2024 19:54 Відповісти
Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін
=========
це ті від розенблата?
показати весь коментар
21.10.2024 19:55 Відповісти
...тому, MQ-9 Reaper ми вам НЕ ДАМО!
показати весь коментар
21.10.2024 19:58 Відповісти
самий прикол що нахіба він тобі потрібний - над кацапією його точно зіб'ють , у нейтральних водах Чорного моря він і так літає , а посади його на аеродром в Україні - відразу кацапи туди ракету запустять .
показати весь коментар
21.10.2024 21:06 Відповісти
самий прикол, що український "Лютий" без будь яких стелс-технологій літає над Рашкою СОТНІ кілометрів і його ніяк збити не можуть!
показати весь коментар
21.10.2024 21:56 Відповісти
"прикол " Лютого у його кількості яка одночасно запускається , розмірах та висоті польоту , ти порівняв непорівнюване, це зовсім різні речі , та і призначення у них різне , рівно як і вартість ((
показати весь коментар
21.10.2024 23:40 Відповісти
Брехня!
Є численні відео від кацапів, як "Лютий" спокійно високо летить "у гордому одиночнстве".
показати весь коментар
21.10.2024 23:50 Відповісти
Прийми заспокійливе , мова не про те скільки бпла одночасно у кадр попадають , а з яким інтервалом їх запускають ; ось кацапи шахеди запускають кількома десятками одночасно , приблизно те саме роблять і українці щоб була змога пройти ппо , а "женців" десятками не запустиш , бо де ті десятки настачити , щодо висоти...... те що ти бачиш на відео - летить від сили метрах у 100-200 над землею щоб бути малопомітним для рлс , у американського дрона зовсім інше призначення і висота польоту тому у нього кілометрами вимірюється , коли Лютий пдніметься на кілометр - ти його можей і не побачити якщо зір не орлиний , щахед на висоті 800 як мошкара , а там площа крила трішки більша за Лютого ((
показати весь коментар
22.10.2024 00:26 Відповісти
Ти навіщо приїжджав, Ллойд? Попрощатися?
показати весь коментар
21.10.2024 20:04 Відповісти
https://t.me/couch_iu Легіон Диванної Розвідки 🇺🇦🔱

У Судані збито вантажний літак Іл-76Т, на борту якого, за даними російської влади, ймовірно, перебували росіяни, - пише російський тасс
показати весь коментар
21.10.2024 20:11 Відповісти
Що українці здивували весь світ це факт.
показати весь коментар
21.10.2024 20:15 Відповісти
що щє таке цікаве недообговорили,
що за 2 тиждні до складання повноважень це треба було везти через океан?
нагадую - Байден, хочь і кулькава качка, але до 20 січня 2025 він діючий Президент США за законaми США.
буба, в свою чергу, з 20 травня - непероізбирова кульгава качка на обидві лапки з дуже сумнівними повноваженнями по дуже мутним законам,
які можна трактувати чи в цю сторону чи в іншу.
і шо ж він таке привіз?
показати весь коментар
21.10.2024 20:23 Відповісти
Так ваші фірми продають кацапам комплектуючі для їхніх БПлА і ракет для підтримання балансу?
показати весь коментар
21.10.2024 21:27 Відповісти
Якої тільки ***** не наговориш, аби тільки не дати нам ракети. Взагалі цей міністр оборони наймогутнішої держави світу справляє жалюгідне враження через свою повну неспроможність до якихось рішучих дій. Вочевидь, що Байден підбирає кадри під себе - таких же беспорадних сцикунів. Хоча, треба сказати заради справедливості, що і наш найвеличніший підбирає під себе - ні на що корисне не спроможних ********.
показати весь коментар
21.10.2024 21:32 Відповісти
 
 