США готовят для Украины пакет помощи на $800 млн на производство дальнобойного оружия, - Зеленский

Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи для Украины на сумму 800 миллионов долларов. Средства направят на производство дальнобойного оружия.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, глава государства напомнил, что глава Пентагона "привез пакет на $400 млн".

Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 млн - это первый транш на нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700-800 млн", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.