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Новости Помощь Украине
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США готовят для Украины пакет помощи на $800 млн на производство дальнобойного оружия, - Зеленский

Зеленський анонсував нову допомогу від США на 800 млн доларів

Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи для Украины на сумму 800 миллионов долларов. Средства направят на производство дальнобойного оружия.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, глава государства напомнил, что глава Пентагона "привез пакет на $400 млн".

Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 млн - это первый транш на нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700-800 млн", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине на более $58 млрд, - Остин

Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) США (27149) помощь и поддержка (875)


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Топ комментарии
+7
Пилять, ну чого ж ти знову ***диш? Га, Зеленський?

Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!

Невже це так складно??
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22.10.2024 15:57 Ответить
+5
як же воно заїбало своїм брехливим язиком!
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22.10.2024 16:33 Ответить
+2
все правильно , чьи Томагавки - Украинские , не придерешься
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22.10.2024 16:15 Ответить
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Схоже Байден відчув, що вони можуть програти.
опісля виборів у нього є ще майже 2 місяці.
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22.10.2024 15:55 Ответить
Пилять, ну чого ж ти знову ***диш? Га, Зеленський?

Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!

Невже це так складно??
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22.10.2024 15:57 Ответить
Человеку нужен пиар, лучи внимание и хвалебные оды.
Без этого он жить, как клоун и артист, не может.
Тщеславие у него на 1 плане, а потом страна.
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22.10.2024 16:26 Ответить
Ви оптиміст...
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22.10.2024 16:51 Ответить
Ви про яке діло? Деребан? Так кляті союзники це скажуть в голос.
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22.10.2024 17:13 Ответить
Сбылась мечта идиота - 800 млн. баксов! Жалко, шо не наличманом...
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22.10.2024 15:57 Ответить
Дадуть обладнання, а гроші залишаться в Штатах
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22.10.2024 16:05 Ответить
Знущаються, гаранти хрінові!!!
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22.10.2024 16:01 Ответить
Кацапи засуєтілісь по сусєкам...
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22.10.2024 16:07 Ответить
Томагавки у Нас будут клепать
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22.10.2024 16:12 Ответить
все правильно , чьи Томагавки - Украинские , не придерешься
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22.10.2024 16:15 Ответить
не буде ніякіх томагавків. кліпать будуть паляниці та бобри які кацапське ППО збиває 95 зі 100 .бабло розпилять
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22.10.2024 16:54 Ответить
Паляницю невозможно сбить
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22.10.2024 17:07 Ответить
это все по плану - оружие сдерживания
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22.10.2024 16:16 Ответить
Не опубліковані розповіді з книги "Війна"
дають відповідь чому 800млн, замість зброї
https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s
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22.10.2024 16:31 Ответить
як же воно заїбало своїм брехливим язиком!
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22.10.2024 16:33 Ответить
ухо дает 👂
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22.10.2024 16:48 Ответить
Щось не розумію, а що Україна раніше не отримувала фінансову допомогу, яку можна було би направити на виробництво далекобійної зброї? Треба було чекати спеціального пакету?
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22.10.2024 16:51 Ответить
цьому аби язиком чесати...
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22.10.2024 16:57 Ответить
Херня це все. Треба в десятки разів більше. Клован разом з маразматиком Байденом йдуть накуй.
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22.10.2024 17:46 Ответить
А може статися знову так, що і дадекобійності не буде, і 800 млн теж.
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22.10.2024 19:33 Ответить
 
 