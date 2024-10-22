США готовят для Украины пакет помощи на $800 млн на производство дальнобойного оружия, - Зеленский
Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи для Украины на сумму 800 миллионов долларов. Средства направят на производство дальнобойного оружия.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, глава государства напомнил, что глава Пентагона "привез пакет на $400 млн".
Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 млн - это первый транш на нашу дальнобойность. Затем должен быть следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700-800 млн", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
опісля виборів у нього є ще майже 2 місяці.
Зробіть спочатку діло, у тиші, у спокої. Добре зробіть. А потім вже, пост-фактум, оголошуйте!
Невже це так складно??
Без этого он жить, как клоун и артист, не может.
Тщеславие у него на 1 плане, а потом страна.
дають відповідь чому 800млн, замість зброї
https://www.youtube.com/watch?v=W32yCn1Nugc&t=1693s