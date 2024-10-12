Сын арестованной руководительницы МСЭК Крупы уволился с должности начальника Пенсионного фонда в Хмельницкой области, - СМИ

Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, которая сейчас находится под стражей по подозрению в незаконном обогащении, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Общественное, информирует Цензор.НЕТ.

4 октября ГБР заявило о разоблачении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы и ее сына Александра на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти 6 миллионов долларов.

Как отмечается, в 2023 году на должности Александр Крупа заработал 657 тыс. гривен.

В декларации за 2023 год у чиновника указано, что он и его члены семьи имеют 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два - недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

В его собственности четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года, AUDI Q7 2016 года, BMW X7 2022 года, AUDI Q8 2021 года.

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Арест руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.